Свобода мнений в России, или Скованные одной цепью

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.