Свобода мнений в России, или Скованные одной цепью

Госпропаганда и репрессивные меры призваны создать послушное и безликое общество в России. Карикатурист Сергей Елкин о пугающих перспективах такой политики.
Российская элита пытается блокировать негатив о себе, тем самым стимулируя рост спроса на компромат или оскорбления. Такова цена попытки дистанцироваться от "черни", считает Александр Плющев. (05.04.2019)
Свободная эмиграция из России может в будущем иметь и неочевидные последствия, считает Федор Крашенинников. (17.01.2019)
Частичная декриминализация одиозной 282-й статьи УК РФ никак не влияет на общий тренд на сворачивание свободы слова в России. Прежде всего, в интернете, считает Александр Плющев. (20.12.2018)
Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)