 Свобода мнений в России, или Скованные одной цепью | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.05.2019

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Россия

Свобода мнений в России, или Скованные одной цепью

Госпропаганда и репрессивные меры призваны создать послушное и безликое общество в России. Карикатурист Сергей Елкин о пугающих перспективах такой политики.

Скованные одной цепью - карикатура Сергея Елкина

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