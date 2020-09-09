 Светлана Алексиевич покинула Беларусь | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.09.2020

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Беларусь

Светлана Алексиевич покинула Беларусь

Помощница Нобелевского лауреата сообщила, что Алексиевич вылетела в Германию.

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Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич улетела из Беларуси. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил портал Tut.by со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну Тюрину.

По ее словам, Алексиевич улетела в Германию "по своим личным и литературным делам". "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду",  - добавила Тюрина. По ее утверждению, отъезд не связан с делом о захвате госвласти в отношении Координационного совета белорусской оппозиции. "Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", - пояснила помощница.

Между тем агентство dpa со ссылкой на свои источники передало, что 72-летняя Алексиевич "из опасения за свою безопасность" вылетела рейсом авиакомпании "Белавиа" "в направлении Берлина". 

В свою очередь медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) со ссылкой на друзей писательницы передала, что та "отправилась на лечение в Германию". "Она еще два месяца назад должна была поехать к врачу, но этому мешал то коронавирус, то политические события. После Германии она намерена посетить Италию, где ей присудили премию. Через месяц она вернется в Беларусь. Она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета", - добавил собеседник компании. 

Новость дополняется. 

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    Автор: Маттиас Мюллер, Ксения Сафронова


  

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