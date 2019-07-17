СБУ заявила о задержании перевозившего "Бук" водителя

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого летом 2014 года в небе над Донецком был сбит малазийский "Боинг-777", выполнявший рейс MH17. Об этом сообщил журналистам в среду, 17 июля, замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков.

По данным СБУ, установить личность водителя тягача им удалось благодаря сделанной на мобильный телефон видеозаписи, находящейся в распоряжении Международной следственной группы (JIT), расследующей крушение "Боинга".

Причастные к перевозке "Бука" обвиняются в Украине в терроризме

На видео заснят тягач, перевозящий ЗРК "Бук" по территории Донецка. По номеру на тягаче, украинским следователям удалось установить имя его владельца. "Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало данные трейлер с автопредприятия в Донецке", - сообщил Маяков. Три года спустя после трагедии с MH17 этот подозреваемый был задержан при пересечении российско-украинской границы и сейчас отбывает наказание в Украине, добавил он.

Маяков не назвал имени задержанного водителя, однако отметил, что "боевики "ДНР", причастные к перевозке ЗРК "Бук", будут привлечены в Украине к суду по обвинению в терроризме".

По данным СБУ, сегодня Международной следственной группе известны имена более 150 человек, причастных к транспортировке "Бука" из России в Украину и обратно.

Расследование Международной следственной группы по делу MH17

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего в июле 2014 года рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. Судебный процесс по этому делу должен начаться 9 марта 2020 года на территории аэропорта Схипхол вблизи Амстердама.

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