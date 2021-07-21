ЛДПР и КПРФ будут участвовать в выборах на Сахалине

Несмотря на сообщения из Кремля о недовольстве результатами КПРФ и ЛДПР, обе партии выставляют своих кандидатов на досрочные выборы на Сахалине и надеются на победу.