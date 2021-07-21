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Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина. Авиалесоохрана вызвала в трех районах региона искусственные дожди.
На согласованный митинг в Южно-Сахалинске, по разным оценкам, вышли от 350 до 2 тысяч участников. Протестующие собирали подписи под обращением с выражением недоверия губернатору Сахалинской области Лимаренко.
На месте разлива нефтепродуктов в Набильском заливе проложен трубопровод дочерней компании "Роснефти", выяснила "Экологическая вахта Сахалина".
Крупнейший автостроитель мира прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG, потому что целиком сосредотачивается на выпуске электромобилей.
Наибольшую поддержку избирателей получил врио губернатора Забайкалья, набравший почти 90 % голосов, ниже остальных результат у врио главы Сахалина - 56 %.
Суд на Сахалине признал незаконным решения Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух четырем компаниям, но запретил изъять у них пойманных животных.
Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия.
Сумма выплат в пользу "Роснефти" участниками консорциума "Сахалин-1" может достичь 300 млн долларов. Ранее "Роснефть" предположила, что участники "Сахалин-1" занимаются незаконным обогащением.
Правительство Сахалина разместило тендер на анализ местных групп в соцсетях. Сумма контракта - свыше 2 млн рублей.
Несмотря на сообщения из Кремля о недовольстве результатами КПРФ и ЛДПР, обе партии выставляют своих кандидатов на досрочные выборы на Сахалине и надеются на победу.
Из-за мощнейшего тайфуна "Джеби" около трех тысяч человек были вынуждены провести ночь в здании Международного аэропорта Кансай, свыше 300 пострадали.
Правительство РФ намерено проложить оптоволоконный кабель с острова Сахалин на Курилы. В Токио назвали эти планы "крайне разочаровывающими".
Александр Хорошавин признан виновным по восьми эпизодам получения взяток. К длительным срокам заключения приговорены и подельники сахалинского экс-губернатора.
Информация об обнаружении экипажа пропавшего рыболовецкого судна не подтверждена. На борту "Востока" было около 20 человек.
По данным агентства Bloomberg, c компанией "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга может быть заключен контракт на возведение моста на Сахалин на сумму в 286 млрд рублей.
Минобороны России пойдет на "беспрецедентные меры" по развитию военной инфраструктуры на Сахалине и Курилах. На островах Большой Курильской гряды оценят возможности размещения баз Тихоокеанского флота.
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