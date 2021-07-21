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Сахалин

10.7.2020, Sibirien, Russland, An aerial view shows smoke rising from a forest fire burning in Krasnoyarsk region, Russia, in this still image taken from undated handout video obtained by Reuters July 10, 2020. The Aerial Forest Protection Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Якутии 21.07.2021

Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина. Авиалесоохрана вызвала в трех районах региона искусственные дожди.
22.01.2020 *** YUZHNO-SAKHALINSK, RUSSIA - JANUARY 22, 2020: A rescue operation takes place to save almost 200 fishermen trapped on an ice floe in the vicinity of Cape Svobodny, Mordvinov Bay. Russian Emergency Situations Ministry/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0CB113

Участники митинга в Южно-Сахалинске выразили недоверие губернатору 14.12.2020

На согласованный митинг в Южно-Сахалинске, по разным оценкам, вышли от 350 до 2 тысяч участников. Протестующие собирали подписи под обращением с выражением недоверия губернатору Сахалинской области Лимаренко.
ITAR-TASS: SAKHALIN, RUSSIA. Fishing boats at the pier of Ozyorskoye village. (Photo ITAR-TASS / Anatoly Strunin) |

Экологи сообщают о разливе нефтепродуктов у берегов Сахалина 26.08.2020

На месте разлива нефтепродуктов в Набильском заливе проложен трубопровод дочерней компании "Роснефти", выяснила "Экологическая вахта Сахалина".
Hinweisschild auf eine Tankstelle für Erdgasfahrzeuge (CNG) Als Quelle bitte angeben: erdgas mobil / Danny Kurz Photography Das Foto wurde uns unentgeltlich von erdas mobil e.V. zur Verfügung gestellt (s. Mail unten) mit einer Klarstellung: Die Russische Redaktion hat für einen Beitrag aus unserem Archiv ein Foto mit der Aufschrift Autogas verwendet. Autogas (LPG) ist aber ein ganz anderer Kraftstoff als Erdgas (CNG). Mit dem Flüssiggas LPG fahren hauptsächlich schwere Laster, mit Erdgas - all die PKW von VW, Skoda, Audi, Fiat, die zur Zeit auf den Markt kommen.

Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе 03.03.2020

Крупнейший автостроитель мира прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG, потому что целиком сосредотачивается на выпуске электромобилей.

06.09.2019 ** Member of a local election commission prepares a polling station ahead of Moscow city Duma election in Moscow on September 6, 2019. - Russia unity election day is scheduled on September 8. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

На всех губернаторских выборах в РФ победили действующие главы регионов 09.09.2019

Наибольшую поддержку избирателей получил врио губернатора Забайкалья, набравший почти 90 % голосов, ниже остальных результат у врио главы Сахалина - 56 %.
A view shows a facility, where nearly 100 whales including orcas and beluga whales are held in cages, during a visit of scientists representing explorer and founder of the Ocean Futures Society Jean-Michel Cousteau in a bay near the Sea of Japan port of Nakhodka in Primorsky Region, Russia April 7, 2019. Picture taken April 7, 2019. Press Service of Administration of Primorsky Krai/Alexander Safronov/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

На Сахалине суд запретил изъятие косаток и белух из "китовой тюрьмы" 31.05.2019

Суд на Сахалине признал незаконным решения Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух четырем компаниям, но запретил изъять у них пойманных животных.
A liquefied natural gas (LNG) tanker arrives at a gas storage station at Sodegaura city in Chiba prefecture, east of Tokyo on April 6, 2009 for the first shipment of LNG from Sakhalin-2 natural gas development project in Sakhalin, Russia. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант 04.03.2019

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия.

Russian ROSNEFT oil and gas enterprise in Krasnodar region - southern russia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAx01_ 20051111_rua_x01_299 Copyright: xPhotoXPressx Russian Rosneft Oil and Gas Enterprise in Krasnodar Region Southern Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAx01_ 20051111_rua_x01_299 Copyright xPhotoXPressx

"Роснефть" отказалась от иска к "Сахалину-1" 02.11.2018

Сумма выплат в пользу "Роснефти" участниками консорциума "Сахалин-1" может достичь 300 млн долларов. Ранее "Роснефть" предположила, что участники "Сахалин-1" занимаются незаконным обогащением.
THE CLEANERS – IM SCHATTEN DER NETZWELT ist eine Reise in eine versteckte Schattenindustrie in Manila mitten in das Herz digitaler Zensur – dorthin wo das Internet von kontroversen Inhalten „gesäubert“ werden muss. Wer kontrolliert, was wir sehen und was wir denken? Ein Film von Hans Block and Moritz Riesewieck Eine gebrueder beetz filmproduktion In Koproduktion mit Grifa Filmes, WDR, NDR, rbb, VPRO und I Wonder Pictures In Zusammenarbeit mit Motto Pictures, arte, NHK, BBC, PlayTV, PRO PUBLICA, BBC, SVT, RTS, RTBF, ORF, DR, RSI, Yes Docu, YLE, VGTV, RTV, LRT Produktion gefördert von Creative Europe - MEDIA Program of the European Union, FSA, Ancine, BRDE und Film- und Medienstiftung NRW Mit Unterstützung von Blue Ice Docs Vertrieb Nordamerika Cinephil & Submarine Weltvertrieb Cinephil Verleih Deutschland Farbfilm

На Сахалине власти хотят получить данные по местным сообществам в соцсетях 22.10.2018

Правительство Сахалина разместило тендер на анализ местных групп в соцсетях. Сумма контракта - свыше 2 млн рублей.

Thema: Niederlage der Regierungspartei bei den Gouverneurswahlen in Russland. Karikatur - ein Bär (Symbol der Regierungspartei Geeintes Russland) kämpft mit einer Schlange und einem Frosch, die Oppositionsparteien LDPR und der Kommunisten symbolisieren. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Wahlen, Geeintes Russland DW, Sergey Elkin

ЛДПР и КПРФ будут участвовать в выборах на Сахалине 27.09.2018

Несмотря на сообщения из Кремля о недовольстве результатами КПРФ и ЛДПР, обе партии выставляют своих кандидатов на досрочные выборы на Сахалине и надеются на победу.
04.09.2018 Japan, Osaka: Ein Polizeiwagen steht vor einem umgekippten Lastwagen auf einer überfluteten Straße, nachdem Taifun «Jebi» die Region erreichte. Taifun «Jebi» ist der stärkste Taifun seit rund 25 Jahren, der auf das japanische Archipel traf. Foto: Kota Endo/Kyodo News/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Японии сильнейший за 25 лет тайфун привел к жертвам 05.09.2018

Из-за мощнейшего тайфуна "Джеби" около трех тысяч человек были вынуждены провести ночь в здании Международного аэропорта Кансай, свыше 300 пострадали.
2497364 09/17/2014 A Bombardier Dash 8-300 aircraft by Aurora airline company in front of the building of the new Iturup Airport. Sergey Krasnouhov/RIA Novosti |

Япония выразила протест против прокладки Москвой кабеля на Курилы 11.06.2018

Правительство РФ намерено проложить оптоволоконный кабель с острова Сахалин на Курилы. В Токио назвали эти планы "крайне разочаровывающими".
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Экс-губернатор Сахалина приговорен к 13 годам колонии 09.02.2018

Александр Хорошавин признан виновным по восьми эпизодам получения взяток. К длительным срокам заключения приговорены и подельники сахалинского экс-губернатора.
FILE - An August 2011 file photo, taken from a South Korean Navy ship, shows South Korea's easternmost islets of Dokdo, called Takeshima in Japanese, the rocky outcroppings lying in the East Sea around halfway between the Korean Peninsula and Japan. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT (zu dpa «Takeshima gehört uns» - Wie Japan und Südkorea um zwei Felsen streiten vom 06.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Спасатели ищут в Японском море пропавшее судно "Восток" 25.01.2018

Информация об обнаружении экипажа пропавшего рыболовецкого судна не подтверждена. На борту "Востока" было около 20 человек.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 29, 2012. Dynamo Moscow's president Arkady Rotenberg seen during a KHL match against Dinamo Riga at Luzhniki Stadium. HC Dynamo Moscow won the game 3:1. (Photo ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

Bloomberg: Мост на Сахалин построит компания друга Путина 16.10.2017

По данным агентства Bloomberg, c компанией "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга может быть заключен контракт на возведение моста на Сахалин на сумму в 286 млрд рублей.
Kuril Island Copyright: Gemeinfrei Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia - http://www.photolib.noaa.gov/htmls/mvey1151.htm http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Kuril_Island.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Kurilen&h=575&w=877&tbnid=US9HSXmAAOBuBM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=137&usg=__7cwU8HwzB6qzJM7cMALjdM8T8Oo=&docid=gWModCUMLEChWM&client=firefox-a&sa=X&ei=5izrU62NJ8fOOJm5gbAE&ved=0CEMQ9QEwBQ&dur=2680

Москва намерена развивать военную инфраструктуру на Курилах и Сахалине 27.05.2016

Минобороны России пойдет на "беспрецедентные меры" по развитию военной инфраструктуры на Сахалине и Курилах. На островах Большой Курильской гряды оценят возможности размещения баз Тихоокеанского флота.
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