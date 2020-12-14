Участники митинга в Южно-Сахалинске выразили недоверие губернатору

В центре Южно-Сахалинска - на площади Победы - в воскресенье, 13 декабря, прошел согласованный митинг, в ходе которого собравшиеся выразили недоверие губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и ее правительству. Как указывает местный информационный портал Sakhalin.info со ссылкой на данные в подписных листах, к акции присоединились порядка 2 тысяч человек. По сведениям мэрии Южно-Сахалинска, речь шла о 350 участниках.

Организатором митинга, ставшего одним из самых масштабных за последние годы, выступила инициативная группа строительной компании "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68), уточняет агентство "Интерфакс". Подконтрольное региональному правительству акционерное общество "Аэровокзал Южно-Сахалинска" расторгло с ней договор на возведение нового пассажирского терминала местной воздушной гавани. В результате, по данным устроителей, СМК-68 оказалась на грани банкротства.

"Мы начинали год с 695 сотрудниками, сейчас их осталось около 185 человек. 50 человек - в отпуске, остальные закрывают наши обязательства по оставшимся контрактам. Всех их ждет увольнение", - подчеркнул гендиректор СМК-68 Александр Веклич.

Жалобы на вырубку лесов, высокие цены и нехватку школ

На митинге также звучали опасения экологов о "тотальной вырубке леса" в окрестностях Южно-Сахалинска, жалобы местных жителей на нехватку школ, детских садов, на высокие цены, а также на действия местных властей в период пандемии, сообщает портал Sakhalin.info.

Обращение с выражением недоверия Валерию Лимаренко

На акции собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с выражением недоверия Валерию Лимаренко, а также с требованием "сократить чиновничий аппарат". По словам организаторов, по итогам двухчасового митинга под документом было поставлено порядка 2 тысяч подписей. Их сбор продолжится в течение недели, пообещали устроители.

Валерий Лимаренко занимает пост губернатора Сахалинской области с 12 сентября 2019 года, до этого - с декабря 2018 года - он временно исполнял эту должность.

Ранее в этом году жители Южно-Сахалинска уже выходили на протесты. Так, 8 августа в городе, в частности, прошел пикет в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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