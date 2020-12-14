Участники митинга в Южно-Сахалинске выразили недоверие губернатору
На согласованный митинг в Южно-Сахалинске, по разным оценкам, вышли от 350 до 2 тысяч участников. Протестующие собирали подписи под обращением с выражением недоверия губернатору Сахалинской области Лимаренко.
Спасение рыбаков близ Южно-Сахалинска (фото из архива, январь 2020 года)
В центре Южно-Сахалинска - на площади Победы - в воскресенье, 13 декабря, прошел согласованный митинг, в ходе которого собравшиеся выразили недоверие губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и ее правительству. Как указывает местный информационный портал Sakhalin.info со ссылкой на данные в подписных листах, к акции присоединились порядка 2 тысяч человек. По сведениям мэрии Южно-Сахалинска, речь шла о 350 участниках.
Организатором митинга, ставшего одним из самых масштабных за последние годы, выступила инициативная группа строительной компании "Сахалинская механизированная колонна N68" (СМК-68), уточняет агентство "Интерфакс". Подконтрольное региональному правительству акционерное общество "Аэровокзал Южно-Сахалинска" расторгло с ней договор на возведение нового пассажирского терминала местной воздушной гавани. В результате, по данным устроителей, СМК-68 оказалась на грани банкротства.
"Мы начинали год с 695 сотрудниками, сейчас их осталось около 185 человек. 50 человек - в отпуске, остальные закрывают наши обязательства по оставшимся контрактам. Всех их ждет увольнение", - подчеркнул гендиректор СМК-68 Александр Веклич.
Жалобы на вырубку лесов, высокие цены и нехватку школ
На митинге также звучали опасения экологов о "тотальной вырубке леса" в окрестностях Южно-Сахалинска, жалобы местных жителей на нехватку школ, детских садов, на высокие цены, а также на действия местных властей в период пандемии, сообщает портал Sakhalin.info.
Обращение с выражением недоверия Валерию Лимаренко
На акции собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с выражением недоверия Валерию Лимаренко, а также с требованием "сократить чиновничий аппарат". По словам организаторов, по итогам двухчасового митинга под документом было поставлено порядка 2 тысяч подписей. Их сбор продолжится в течение недели, пообещали устроители.
Валерий Лимаренко занимает пост губернатора Сахалинской области с 12 сентября 2019 года, до этого - с декабря 2018 года - он временно исполнял эту должность.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Ежедневные шествия и митинги
Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Просьбы протестующих поддержать их
Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Владивосток
Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Кормление голубей как форма протеста
На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Акция в поддержку Хабаровска в Москве
Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования протестующих
Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Народный губернатор"
Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Неприятие Михаила Дегтярева
Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования перемен
Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы устали от власти Путина"
Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Массовость акций
По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы мзду не берем"
После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".
От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Отношение полиции к протестующим
На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.