 В Хабаровске пятую субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2020

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Россия

В Хабаровске пятую субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала

В несогласованной акции, по данным мэрии Хабаровска, участвовали почти 3 тысячи человек. Полицейские по-прежнему не препятствовали демонстрантам.

Участники акции в поддержку Сергея Фургала (2 августа 2020 года)

Одна из акций в поддержку Сергея Фургала (фото из архива)

В Хабаровске прошло новое шествие в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве бизнесменов. Пятую субботу подряд 8 августа жители города вышли на несогласованный с властями митинг и шествие. По данным мэрии Хабаровска, в акции участвовали около 2,8 тысячи человек.

Участники собрались на площади Ленина у здания краевого правительства, затем прошли по центральным улицам города, примерено через час шествие завершилось также у здания "Белого дома".

По информации агентства "Хабаровский край сегодня", акция была менее масштабной, чем предыдущие. Полицейские по-прежнему не препятствовали демонстрантам. Они лишь указывали, что акция является несанкционированной и предупреждали об административной ответственности. На площади Ленина также дежурили медики на случай необходимости экстренной помощи.

Разнообразие лозунгов на акции в Хабаровске

Местный портал DVHab.ru отмечает, что акция была более массовой, чем в прошлую субботу, а митинги "становятся все более колоритными". В подтверждение издание приводит факт, что участники выкрикивали лозунг "Вся власть Советам". Кроме того, неизвестные разбросали на дороге листовки с экстремистскими лозунгами, указывается далее. Одна из участниц митинга попыталась продвинуть лозунг "Коронавирус не так страшен, нам вакцины не нужны", но не была поддержана другими активистами.

В мэрии Хабаровска сообщили, что ранее полиция составила более 100 протоколов об административных нарушениях в ходе акций в поддержку Фургала, по решению суда к административной ответственности привлечены 11 человек. Участники акций оштрафованы в общей сложности более чем на 100 тысяч рублей.

Пикет в поддержку Сергея Фургала 8 августа прошел также в Южно-Сахалинске. Акция была согласованной, организаторы заявили об участии 30 человек. Фактически участников было больше и организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной, пишет "Интерфакс".

Протесты в Хабаровске продолжаются уже месяц

Протестные акции в Хабаровске продолжаются уже почти месяц. Они начались после задержания 9 июля губернатора края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов. Он был доставлен в Москву и арестован на два месяца. 20 июля президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал был в 2005 году избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР), а с 2007 по 2018 год избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действующего губернатора Вячеслава Шпорта.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток, Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Акция солидарности с протестующими в Хабаровске на Пушкинской площади в Москве.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Участники массовой акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:43

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале

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Задержания в Москве на акции в поддержку Хабаровска  

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