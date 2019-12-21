Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

"Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.
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