Санкции за отравление Навального. Кому готовиться?

Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.