Санкции за отравление Навального. Кому готовиться?

Палата представителей Конгресса США призвала Вашингтон ввести санкции против виновных в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин с вариациями на тему американо-российского агитпропа.
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Палата представителей Конгресса США осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера.
Следственное управление ФСБ России отказалось от каких-либо "процессуальных решений" в связи с отравлением Алексея Навального, следует из ответа спецслужбы на обращение Фонда борьбы с коррупцией.