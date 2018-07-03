 Самые яркие дома в Берлине (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.07.2018

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Культура и стиль жизни

Самые яркие дома в Берлине (видео)

Берлинский фотограф Норберт Мартинс 40 лет снимает произведения стрит-арта. Он обладатель ценного фотоархива, рассказывающего о том, как менялся облик немецкой столицы.

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Стрит-арт в Берлине

  

Контекст

Матильда и другие картины на растоптанных жвачках (видео)

Британский художник Бен Уилсон превращает растоптанные на асфальте жвачки в миниатюрные произведения арт-стрита. (01.12.2017)  

Что показывают в берлинском музее граффити

В Берлине открылся музей граффити. Какие рисунки можно увидеть теперь в четырех стенах?  

Что рисуют на берлинских стенах

Столица Германии - настоящая галерея под открытым небом. DW показывает самые известные граффити берлинских улиц.  

Полезные граффити (видео)

Этот французский творческий тандем выбирает для своих картин большие пространства и добивается больших успехов. Смотрите сами! (23.05.2018)  

Во что превращается свастика на берлинских стенах

Ежегодно полиция Берлина регистрирует новые случаи появления неонацистской символики на стенах домов и заборах. Стереть свастики с лица города помогают уличные художники. (12.07.2016)  

"Тут был Вася", или Зачем люди пишут на стенах Кельнского собора

Эта девушка фотографирует граффити на стенах одной из главных достопримечательностей Германии, сделанные туристами. То, что обычно называют вандализмом, она воспринимает иначе... (09.03.2017)  

Туалет как место общения, или Путин - тоже человек

Авторы этой необычной выставки, развернутой в Музее коммуникации Нюрнберга, заглянули в кабинки общественных туалетов и поведали о том, что там на самом деле происходит. (03.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стрит-арт в Берлине  

Как берлинцы спасают пчел (26.05.18)  

1989 год: преодоление Стены  

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Стрит-арт в Берлине 03.07.2018

Берлинский фотограф Норберт Мартинс уже 40 лет снимает произведения стрит-арта. Он обладатель ценного фотоархива, рассказывающего о том, как менялся облик немецкой столицы.

DW Euromaxx Kunst Streetart Ella Pitr

Полезные граффити (видео) 23.05.2018

Этот французский творческий тандем выбирает для своих картин большие пространства и добивается больших успехов. Смотрите сами!

Berlin Pressekonferenz zum Baustart für ein geplantes Street-Art-Museum

В Берлине граффити переедут в музей 28.09.2017

Произведения уличного искусства - в четырех стенах? О том, почему в немецкой столице открыт Музей современного урбанистического искусства, DW рассказала куратор и галерист Яша Янг.

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