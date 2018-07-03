Самые яркие дома в Берлине (видео)

Берлинский фотограф Норберт Мартинс 40 лет снимает произведения стрит-арта. Он обладатель ценного фотоархива, рассказывающего о том, как менялся облик немецкой столицы.
Британский художник Бен Уилсон превращает растоптанные на асфальте жвачки в миниатюрные произведения арт-стрита. (01.12.2017)
В Берлине открылся музей граффити. Какие рисунки можно увидеть теперь в четырех стенах?
Столица Германии - настоящая галерея под открытым небом. DW показывает самые известные граффити берлинских улиц.
Этот французский творческий тандем выбирает для своих картин большие пространства и добивается больших успехов. Смотрите сами! (23.05.2018)
Ежегодно полиция Берлина регистрирует новые случаи появления неонацистской символики на стенах домов и заборах. Стереть свастики с лица города помогают уличные художники. (12.07.2016)
Эта девушка фотографирует граффити на стенах одной из главных достопримечательностей Германии, сделанные туристами. То, что обычно называют вандализмом, она воспринимает иначе... (09.03.2017)