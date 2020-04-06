Самоизоляция в России на примере Владимира Путина

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Россиян призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. А какой пример подает согражданам президент России Владимир Путин? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов
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