 Самое интересное из Германии в фотографиях 2018 года | Фоторепортажи о Германии | DW | 04.01.2019

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Фоторепортажи

Самое интересное из Германии в фотографиях 2018 года

Курьезные, забавные, интересные истории, о которых мы рассказали в 2018 году в нашей рубрике "Кадр за кадром": от голштинской "Леди Гаги" до папы-горгульи на Кельнском соборе.

  • Ульм

    Самое интересное за 2018 год

    Швабско-алеманнский фастнахт

    22.01.2018 • Фастнахт (Fastnacht) - так в юго-западных регионах Германии называют традиционные карнавалы перед Великим постом. В воскресенье, 21 января, большое карнавальное "Шествие подпрыгивающих шутов" (Narrensprung) состоялось в Ульме. По городу прошло более пяти тысяч ряженых.

  • Мюнхен

    Самое интересное за 2018 год

    Танец рыночных торговок

    14.02.2018 • "Танец рыночных торговок" - мюнхенская карнавальная традиция, зародившаяся в начале XX века. Женщины, торговавшие на рынке, в последний день карнавала надевали нарядные платья и танцевали около своих лотков, отмечая последний день всенародного веселья перед началом Великого поста. Сейчас в представлении участвует 12 торговок, а их почетным гостем является обербургомистр Мюнхена.

  • Леди Гага

    Самое интересное за 2018 год

    Отпуск по рождению теленка

    09.03.2018 • Корова голштинской породы по кличке "Леди Гага" из-под Клоппенбурга - многократная обладательница титула "Самой красивой коровы Германии" и победительница многочисленных конкурсов. Она уже дала более 100 тысяч литров молока и родила семерых телят, а весной владелец коровы-чемпионки сообщил, что она ожидает восьмого и сделает паузу в модельной карьере.

  • Остров Фёр

    Самое интересное за 2018 год

    Островной глашатай

    11.03.2018 • Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на острове Фёр с конца XIX века. Они передвигались на велосипедах и сообщали жителям и гостям этого острова в Северном море важные официальные новости. Последний такой глашатай умер в 1979 году. В 2009 году после выхода на пенсию эту традицию решил возродить Кнудт Клоборг - бывший моряк, вернувшийся домой.

  • Ферден

    Самое интересное за 2018 год

    Пиратская благотворительность

    13.03.2018 • В нижнесаксонском Фердене вновь прошла традиционная раздача хлеба и соленой селедки - в память о знаменитом пирате Клаусе Штёртебекере, казненном в 1401 году. Во искупление грехов он пожертвовал деньги на витражи для здешнего собора, а также завещал раз в год раздавать милостыню от своего имени. Церемония проводится за три недели до окончания Великого поста.

  • Швебиш-Халль

    Самое интересное за 2018 год

    Капоэйра на фоне фахверка

    23.04.2018 • В конце апреля в Германии наступили погожие дни - время тренироваться под открытым небом, как это сделал мастер бразильского боевого искусства Формандо Шок из города Швебиш-Халль.

  • Дортмунд

    Самое интересное за 2018 год

    70 км/ч на велосипеде?!

    25.04.2018 • Такую фотографию сделал радар в Дортмунде. Этот участник движения на электрическом велосипеде (E-Bike) разогнался почти до 70 км/ч. Их максимальная допустимая скорость в Германии составляет 45 км/ч. Для езды на моделях, способных развивать скорость выше 25 км/ч, необходимо пользоваться шлемом, а также иметь, как минимум, водительское удостоверение категории М и страховку.

  • Франкфурт-на-Одере

    Самое интересное за 2018 год

    200-летний юбилей

    05.05.2018 • В 2018 году в Германии отмечали 200-летие Карла Маркса (родился он в Трире 5 мая 1818 года). На родине философа даже установили новый памятник, а мы решили пересчитать, сколько улиц и площадей носят его имя. Только в Восточной Германии - 550. В Берлине, например, есть улица, аллея, площадь, школа и книжный магазин, а на фото - улица во Франкфурте-на-Одере.

  • Леверкузен

    Самое интересное за 2018 год

    Буйволы на автобане

    14.05.2018 • Автобан A3 в районе Леверкузена. Эти буйволы убежали с огороженного пастбища и каким-то образом попали на проезжую часть. Движение на трассе было остановлено. Чтобы убрать животных с автобана, были вызваны ветеринары со специальными шприцами для наркоза. Затем их с помощью крана погрузили на машину и вернули на родной луг.

  • Цингст

    Самое интересное за 2018 год

    Спасение утопающих теперь - дело дронов

    19.05.2018 • Такие дроны поступили в распоряжение спасателей на балтийском курорте Цингст. Квадрокоптеры способны развивать скорость до 65 км/ч и предназначены для доставки тонущим резиновых камер, автоматически надувающихся при соприкосновении с водой, чтобы они могли продержаться на поверхности до прибытия помощи.

  • Дренштайнфурт

    Самое интересное за 2018 год

    Указатели на диалектах

    08.06.2018 • Некоторое время назад ландтаг Северного Рейна - Вестфалии принял поправку, разрешающую дополнительно указывать на въездах в населенные пункты их названия на местных диалектах. Первый такой указатель в этой земле появился в городе Дренштайнфурт (Drensteinfurt), он же - Штевверт (Stewwert) на здешнем нижненемецком диалекте (Plattdeutsch).

  • Беффендорф

    Самое интересное за 2018 год

    Соломенная свадьба

    23.06.2018 • Соломенные жених и невеста в баден-вюртембергском Беффендорфе приветствуют проезжих, гостей и жителей этих мест.

  • Пфронтен (Бавария)

    Самое интересное за 2018 год

    День Иоанна Крестителя

    25.06.2018 • Эта фотография была сделана в ночь на воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя (Johannistag). В народной традиции они также связаны с праздниками по случаю дня летнего солнцестояния, который в этом году пришелся на 21 июня.

  • Ваттендорф

    Самое интересное за 2018 год

    На рыбалку за окаменелостями

    26.06.2018 • Такого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа. Эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg), основанный в этом франконском городе в 1791 году.

  • Чертеж мухобойки

    Самое интересное за 2018 год

    65-летний юбилей

    21.07.2018 • 65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Гамбург

    Самое интересное за 2018 год

    "Поливальные машины"

    25.07.2018 • Этим аномально жарким летом в Гамбурге для поливки парков стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Бранденбург

    Самое интересное за 2018 год

    Больше томатов - вкусных и разных

    26.07.2018 • Кто-то собирает почтовые марки, кто-то - оловянных солдатиков... Жительница Бранденбурга Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры. За четыре последних года коллекция увеличилась на четыре десятка сортов. В общей сложности в овощеводческом хозяйстве около города Бесков можно попробовать и купить томаты 220 разных сортов.

  • Бранденбург

    Самое интересное за 2018 год

    Пересохшая река

    07.08.2018 • Перед нами - бранденбургская речка Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), обычно - впадающая в Эльбу, но этим летом полностью пересохшая в некоторых местах в результате экстремальной жары. Продолжение темы - на следующем снимке.

  • Эммерих-ам-Райн

    Самое интересное за 2018 год

    Затонувший корабль

    10.08.2018 • Эта фотография сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул здесь на Рейне в 1895 году в районе города Эммерих в результате взрыва динамита. Обычно остов корабля скрыт водой, но уровень реки этим летом упал так сильно, что его стало видно.

  • Автобан А81

    Самое интересное за 2018 год

    Камерунский баран на немецком автобане

    14.08.2018 • Перед нами - кадр из оперативной съемки на автобане А81 в Баден-Вюртемберге, где полиции пришлось преследовать вырвавшегося на свободу камерунского барана. Для поимки беглеца, позже возвращенного владельцу, автобан пришлось временно перекрыть. В специальной операции помимо дорожной полиции также участвовали федеральные полицейские и добровольные помощники.

  • Неддемин

    Самое интересное за 2018 год

    Август - время цвести каштанам!?

    30.08.2018 • Эта фотография была сделана в Мекленбурге - Передней Померании, а именно - в коммуне Неддемин, где в августе вновь зацвели каштаны. Как объясняют биологи, второе цветение и появление молодых листьев являются своего рода вынужденной реакцией деревьев на нашествие молей-пестрянок (нем. Miniermotte), чье личинки нанесли деревьям вред, приведший к опадению листвы.

  • Рейн

    Самое интересное за 2018 год

    И на Марсе будут яблони цвести...

    05.09.2018 • На берегу Рейна между Бонном и Кельном в сентябре нашли... дикорастущие дыни. Судя по всему, семена были занесены случайно. Лето было жарким, а уровень реки несколько месяцев оставался низким - иначе они ушли бы здесь под воду. Немногим ранее в пойме речки Зиг, впадающей в Рейн недалеко от этого места, также были найдены дикие арбузы.

  • Леверкузен

    Самое интересное за 2018 год

    Пенсионерка с миной

    07.09.2018 • Эту итальянскую артиллерийскую мину Brixia принесла в полицию 90-летняя жительница Леверкузена. В 1943 году ее привез с фронта муж этой женщины. Все годы после войны она хранилась дома - лежала на письменном столе. После смерти супруга пенсионерка решила избавиться от опасного сувенира - отнести в полицию. Отделение пришлось срочно эвакуировать, после чего мину обезвредили саперы.

  • Мюнхен

    Самое интересное за 2018 год

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.201 • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста смогли в этом вновь лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.

  • Мусбах

    Самое интересное за 2018 год

    Пугало для лихачей

    01.10.2018 • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Кельн

    Самое интересное за 2018 год

    Новая горгулья Кельнского собора

    26.10.2018 • Такой декоративный выпуск водосточного желоба - маленькую горгулью, изображающую папу римского Франциска, можно теперь увидеть, разглядывая большие скульптуры святых и библейских персонажей на главном портале Кельнского собора. Для этого нужно присмотреться к новому каменному балдахину над царем Соломоном.

  • Нордхайм-ам-Майн

    Самое интересное за 2018 год

    Елка из винных бутылок

    29.11.2018 • Нордхайм - самая большая винодельческая община Франконии. В этом году она отметила свой 1100-летний юбилей. В 918 году король Конрад I подарил два здешних виноградника одному из монастырей. По случаю юбилея в Нордхайме установили такую рождественскую елку, собранную из 1099 бутылок боксбойтель и увенчанную бутылкой игристого вина, на что потратили 7000 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ульм

    Самое интересное за 2018 год

    Швабско-алеманнский фастнахт

    22.01.2018 • Фастнахт (Fastnacht) - так в юго-западных регионах Германии называют традиционные карнавалы перед Великим постом. В воскресенье, 21 января, большое карнавальное "Шествие подпрыгивающих шутов" (Narrensprung) состоялось в Ульме. По городу прошло более пяти тысяч ряженых.

  • Мюнхен

    Самое интересное за 2018 год

    Танец рыночных торговок

    14.02.2018 • "Танец рыночных торговок" - мюнхенская карнавальная традиция, зародившаяся в начале XX века. Женщины, торговавшие на рынке, в последний день карнавала надевали нарядные платья и танцевали около своих лотков, отмечая последний день всенародного веселья перед началом Великого поста. Сейчас в представлении участвует 12 торговок, а их почетным гостем является обербургомистр Мюнхена.

  • Леди Гага

    Самое интересное за 2018 год

    Отпуск по рождению теленка

    09.03.2018 • Корова голштинской породы по кличке "Леди Гага" из-под Клоппенбурга - многократная обладательница титула "Самой красивой коровы Германии" и победительница многочисленных конкурсов. Она уже дала более 100 тысяч литров молока и родила семерых телят, а весной владелец коровы-чемпионки сообщил, что она ожидает восьмого и сделает паузу в модельной карьере.

  • Остров Фёр

    Самое интересное за 2018 год

    Островной глашатай

    11.03.2018 • Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на острове Фёр с конца XIX века. Они передвигались на велосипедах и сообщали жителям и гостям этого острова в Северном море важные официальные новости. Последний такой глашатай умер в 1979 году. В 2009 году после выхода на пенсию эту традицию решил возродить Кнудт Клоборг - бывший моряк, вернувшийся домой.

  • Ферден

    Самое интересное за 2018 год

    Пиратская благотворительность

    13.03.2018 • В нижнесаксонском Фердене вновь прошла традиционная раздача хлеба и соленой селедки - в память о знаменитом пирате Клаусе Штёртебекере, казненном в 1401 году. Во искупление грехов он пожертвовал деньги на витражи для здешнего собора, а также завещал раз в год раздавать милостыню от своего имени. Церемония проводится за три недели до окончания Великого поста.

  • Швебиш-Халль

    Самое интересное за 2018 год

    Капоэйра на фоне фахверка

    23.04.2018 • В конце апреля в Германии наступили погожие дни - время тренироваться под открытым небом, как это сделал мастер бразильского боевого искусства Формандо Шок из города Швебиш-Халль.

  • Дортмунд

    Самое интересное за 2018 год

    70 км/ч на велосипеде?!

    25.04.2018 • Такую фотографию сделал радар в Дортмунде. Этот участник движения на электрическом велосипеде (E-Bike) разогнался почти до 70 км/ч. Их максимальная допустимая скорость в Германии составляет 45 км/ч. Для езды на моделях, способных развивать скорость выше 25 км/ч, необходимо пользоваться шлемом, а также иметь, как минимум, водительское удостоверение категории М и страховку.

  • Франкфурт-на-Одере

    Самое интересное за 2018 год

    200-летний юбилей

    05.05.2018 • В 2018 году в Германии отмечали 200-летие Карла Маркса (родился он в Трире 5 мая 1818 года). На родине философа даже установили новый памятник, а мы решили пересчитать, сколько улиц и площадей носят его имя. Только в Восточной Германии - 550. В Берлине, например, есть улица, аллея, площадь, школа и книжный магазин, а на фото - улица во Франкфурте-на-Одере.

  • Леверкузен

    Самое интересное за 2018 год

    Буйволы на автобане

    14.05.2018 • Автобан A3 в районе Леверкузена. Эти буйволы убежали с огороженного пастбища и каким-то образом попали на проезжую часть. Движение на трассе было остановлено. Чтобы убрать животных с автобана, были вызваны ветеринары со специальными шприцами для наркоза. Затем их с помощью крана погрузили на машину и вернули на родной луг.

  • Цингст

    Самое интересное за 2018 год

    Спасение утопающих теперь - дело дронов

    19.05.2018 • Такие дроны поступили в распоряжение спасателей на балтийском курорте Цингст. Квадрокоптеры способны развивать скорость до 65 км/ч и предназначены для доставки тонущим резиновых камер, автоматически надувающихся при соприкосновении с водой, чтобы они могли продержаться на поверхности до прибытия помощи.

  • Дренштайнфурт

    Самое интересное за 2018 год

    Указатели на диалектах

    08.06.2018 • Некоторое время назад ландтаг Северного Рейна - Вестфалии принял поправку, разрешающую дополнительно указывать на въездах в населенные пункты их названия на местных диалектах. Первый такой указатель в этой земле появился в городе Дренштайнфурт (Drensteinfurt), он же - Штевверт (Stewwert) на здешнем нижненемецком диалекте (Plattdeutsch).

  • Беффендорф

    Самое интересное за 2018 год

    Соломенная свадьба

    23.06.2018 • Соломенные жених и невеста в баден-вюртембергском Беффендорфе приветствуют проезжих, гостей и жителей этих мест.

  • Пфронтен (Бавария)

    Самое интересное за 2018 год

    День Иоанна Крестителя

    25.06.2018 • Эта фотография была сделана в ночь на воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя (Johannistag). В народной традиции они также связаны с праздниками по случаю дня летнего солнцестояния, который в этом году пришелся на 21 июня.

  • Ваттендорф

    Самое интересное за 2018 год

    На рыбалку за окаменелостями

    26.06.2018 • Такого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа. Эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg), основанный в этом франконском городе в 1791 году.

  • Чертеж мухобойки

    Самое интересное за 2018 год

    65-летний юбилей

    21.07.2018 • 65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Гамбург

    Самое интересное за 2018 год

    "Поливальные машины"

    25.07.2018 • Этим аномально жарким летом в Гамбурге для поливки парков стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Бранденбург

    Самое интересное за 2018 год

    Больше томатов - вкусных и разных

    26.07.2018 • Кто-то собирает почтовые марки, кто-то - оловянных солдатиков... Жительница Бранденбурга Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры. За четыре последних года коллекция увеличилась на четыре десятка сортов. В общей сложности в овощеводческом хозяйстве около города Бесков можно попробовать и купить томаты 220 разных сортов.

  • Бранденбург

    Самое интересное за 2018 год

    Пересохшая река

    07.08.2018 • Перед нами - бранденбургская речка Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), обычно - впадающая в Эльбу, но этим летом полностью пересохшая в некоторых местах в результате экстремальной жары. Продолжение темы - на следующем снимке.

  • Эммерих-ам-Райн

    Самое интересное за 2018 год

    Затонувший корабль

    10.08.2018 • Эта фотография сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул здесь на Рейне в 1895 году в районе города Эммерих в результате взрыва динамита. Обычно остов корабля скрыт водой, но уровень реки этим летом упал так сильно, что его стало видно.

  • Автобан А81

    Самое интересное за 2018 год

    Камерунский баран на немецком автобане

    14.08.2018 • Перед нами - кадр из оперативной съемки на автобане А81 в Баден-Вюртемберге, где полиции пришлось преследовать вырвавшегося на свободу камерунского барана. Для поимки беглеца, позже возвращенного владельцу, автобан пришлось временно перекрыть. В специальной операции помимо дорожной полиции также участвовали федеральные полицейские и добровольные помощники.

  • Неддемин

    Самое интересное за 2018 год

    Август - время цвести каштанам!?

    30.08.2018 • Эта фотография была сделана в Мекленбурге - Передней Померании, а именно - в коммуне Неддемин, где в августе вновь зацвели каштаны. Как объясняют биологи, второе цветение и появление молодых листьев являются своего рода вынужденной реакцией деревьев на нашествие молей-пестрянок (нем. Miniermotte), чье личинки нанесли деревьям вред, приведший к опадению листвы.

  • Рейн

    Самое интересное за 2018 год

    И на Марсе будут яблони цвести...

    05.09.2018 • На берегу Рейна между Бонном и Кельном в сентябре нашли... дикорастущие дыни. Судя по всему, семена были занесены случайно. Лето было жарким, а уровень реки несколько месяцев оставался низким - иначе они ушли бы здесь под воду. Немногим ранее в пойме речки Зиг, впадающей в Рейн недалеко от этого места, также были найдены дикие арбузы.

  • Леверкузен

    Самое интересное за 2018 год

    Пенсионерка с миной

    07.09.2018 • Эту итальянскую артиллерийскую мину Brixia принесла в полицию 90-летняя жительница Леверкузена. В 1943 году ее привез с фронта муж этой женщины. Все годы после войны она хранилась дома - лежала на письменном столе. После смерти супруга пенсионерка решила избавиться от опасного сувенира - отнести в полицию. Отделение пришлось срочно эвакуировать, после чего мину обезвредили саперы.

  • Мюнхен

    Самое интересное за 2018 год

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.201 • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста смогли в этом вновь лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.

  • Мусбах

    Самое интересное за 2018 год

    Пугало для лихачей

    01.10.2018 • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Кельн

    Самое интересное за 2018 год

    Новая горгулья Кельнского собора

    26.10.2018 • Такой декоративный выпуск водосточного желоба - маленькую горгулью, изображающую папу римского Франциска, можно теперь увидеть, разглядывая большие скульптуры святых и библейских персонажей на главном портале Кельнского собора. Для этого нужно присмотреться к новому каменному балдахину над царем Соломоном.

  • Нордхайм-ам-Майн

    Самое интересное за 2018 год

    Елка из винных бутылок

    29.11.2018 • Нордхайм - самая большая винодельческая община Франконии. В этом году она отметила свой 1100-летний юбилей. В 918 году король Конрад I подарил два здешних виноградника одному из монастырей. По случаю юбилея в Нордхайме установили такую рождественскую елку, собранную из 1099 бутылок боксбойтель и увенчанную бутылкой игристого вина, на что потратили 7000 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2018

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    Немецкие ландшафты - 2018

    Январский снег на родине марципана

    20.01.2018 • Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот город был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана. Согласно легенде, рецепт придумали в голодном 1407 году. Когда запасы продуктов в городе почти подошли к концу, кто-то решил истолочь остававшийся еще миндаль, добавить сахар, смешать, а потом из получившейся массы вылепить небольшие хлебцы, чтобы раздать их бедным.

  • Майсен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Родина европейского фарфора

    20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Рассвет над Кельнским собором

    2102.2018 • Раннее февральское утро в Кельне. Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Это самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии. Высота башен готического храма - 157 метров.

  • Бранденбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    "Бжегские гуси"

    04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.

  • Рюген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Ледяное искусство

    19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

  • Шпревальд

    Немецкие ландшафты - 2018

    Немецкие гондольеры

    26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.

  • Морицбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Весенний Морицбург

    14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Бонн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Сакура в Бонне

    16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.

  • Ландсхут

    Немецкие ландшафты - 2018

    Один мак в поле не воин

    21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.

  • Премниц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские молнии

    28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.

  • Фалькенхаген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Озеро в форме сердца

    29.05.2018 • На этой майской фотографии из Германии - озеро Бургзе в бранденбургском Фалькенхагене, имеющее форму сердца, заполненного водой.

  • Ахен

    Немецкие ландшафты - 2018

    40 лет в списке Всемирного наследия

    01.06.2018 • История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад, в 1978 году, Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шверин

    Немецкие ландшафты - 2018

    Шверинский замок

    15.06.2018 • В столице Мекленбурга-Передней Помераним прошел традиционный праздник - день открытых дверей в Шверинском замке. Замок был возведен в столице тогдашнего великого герцогства Мекленбург-Шверин в середине XIX века в качестве резиденции главы Мекленбургского дома. Сейчас в нем работает земельный парламент - ландтаг.

  • Фюссен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Туманный рассвет в Королевском уголке

    15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.

  • Галле

    Немецкие ландшафты - 2018

    Очень красивая новая станция

    30.06.2018 • Эта фотография была сделана в городе Галле (Саксония-Анхальт), где завершили строительство новой сортировочной станции. На проект было потрачено 146 миллионов евро. Станция рассчитана на 2400 вагонов в сутки. Общая протяженность путей этой сортировочной станции превышает сорок километров. Для ночного освещения здесь установлено 650 фонарных столбов со светодиодными лампами.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Летняя жара - 2018

    17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Засохшие поля. Вид из космоса

    09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Замок Гогенцоллерн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Гогенцоллерн

    20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

  • Маяк в Вестерхефере

    Немецкие ландшафты - 2018

    Маяк в Вестерхефере

    21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты - 2018

    Время осенних крокусов

    14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Розовый туман

    20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

  • Штайнхудер Мер

    Немецкие ландшафты - 2018

    Раскинулось море широко

    16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Осенний Любек

    30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.

  • Ямлиц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские березки

    31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.

  • Большой Фельдберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Замок Мариенбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Мариенбург

    03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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