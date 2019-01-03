Самое интересное из Германии в фотографиях 2018 года

Курьезные, забавные, интересные истории, о которых мы рассказали в 2018 году в нашей рубрике "Кадр за кадром": от голштинской "Леди Гаги" до папы-горгульи на Кельнском соборе.
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