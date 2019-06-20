 Саммит G20 может не принять итоговую декларацию по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

Саммит G20 может не принять итоговую декларацию по климату

Итоговый документ по защите климата вызывает острые разногласия между Европой и США. Вашингтон пытается переубедить другие страны, что для Европы - неприемлемо.

Лидеры стран G20 на саммите в Осаке

Лидеры стран G20 на саммите в Осаке

На саммите "большой двадцатки", начавшемся в японской Осаке в пятницу, 28 июня, вновь выявились серьезные разногласия между европейскими государствами и США в вопросах защиты климата . Представители Европы заявили, что не согласятся с итоговым заявлением, которое, на чем настаивают США, будет отставать по своему содержанию от последней декларации стран-участниц G20 по защите климата.

Европейские страны намерены решительно добиваться того, чтобы текст такого заявления не был принят, цитирует агентство AFP слова неназванного собеседника из окружения президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, такая позиция была выработана в Осаке на координационной встрече представителей шести стран ЕС, включая Германию, с руководством Евросоюза.

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На предыдущем саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце 2018 года 19 стран-участниц приняли итоговое заявление, в котором обязались выполнять Парижское соглашение по климату. США, которые отказываются от участия в Парижском соглашении, это заявление подписывать не стали.

В Осаке представители США, как утверждает собеседник AFP, попытались привлечь на свою сторону другие страны. Между тем Европа готова согласиться с новым заявлением по климату в формате "19+1", как в Буэнос-Айресе, однако ни в коем случае не в формате "18+2" или "17+3".

Тема защиты климата планируется к обсуждению на субботу, 29 июня, как итог двухдневного совещания крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран. Из-за больших разногласий по вопросам защиты климата и торговой политике все еще неясно, смогут ли страны G20 договориться о совместной итоговой декларации.

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