Самая красивая деревенская церковь в мире (фото)

Бад-Шуссенрид • Самая красивая деревенская церковь в мире, - так часто пишут об этом храме в Штайнхаузене около швабского курорта Бад-Шуссенрид в земле Баден-Вюртемберг. Перед нами - выдающийся пример раннего рококо в Германии. Возведен и украшен этот храм был теми же самыми мастерами, которые позже построили знаменитую церковь Вискирхе в Баварии, имеющую статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Церковь в Штайнхаузене была заложена в 1728 году во владениях имперского монастыря Шуссенрид. Архитектором был знаменитый немецкий зодчий эпохи барокко Доминик Циммерман (Dominikus Zimmermann), также создавший здешнюю лепнину. Автором фресок является его старший брат - Иоганн Баптист Циммерман (Johann Baptist Zimmermann).

В 1735 году из монастыря сюда перенесли чудотворное изображение Богоматери, после чего храм стал местом массового паломничества верующих. В торжественной процессии тогда участвовало до 20 тысяч человек. После роспуска обители в начале XIX века церковь стала приходским храмом и на протяжении своей последующей истории поддерживается в прекрасном состоянии до наших дней.

Смотрите также:

Вискирхе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

Вискирхе Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена. Автор: Максим Нелюбин



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