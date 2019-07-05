 Самая красивая деревенская церковь в мире (фото) | Кадр дня | DW | 18.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Самая красивая деревенская церковь в мире (фото)

Этот храм возвели знаменитые немецкие мастера эпохи барокко и рококо - братья Циммерман.

BdT Deutschland Sonnenaufgang über Wallfahrtskirche in Steinhausen, Baden-Württemberg (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

Бад-Шуссенрид • Самая красивая деревенская церковь в мире, - так часто пишут об этом храме в Штайнхаузене около швабского курорта Бад-Шуссенрид в земле Баден-Вюртемберг. Перед нами - выдающийся пример раннего рококо в Германии. Возведен и украшен этот храм был теми же самыми мастерами, которые позже построили знаменитую церковь Вискирхе в Баварии, имеющую статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Штайнхаузен

Церковь в Штайнхаузене была заложена в 1728 году во владениях имперского монастыря Шуссенрид. Архитектором был знаменитый немецкий зодчий эпохи барокко Доминик Циммерман (Dominikus Zimmermann), также создавший здешнюю лепнину. Автором фресок является его старший брат - Иоганн Баптист Циммерман (Johann Baptist Zimmermann).

Штайнхаузен

В 1735 году из монастыря сюда перенесли чудотворное изображение Богоматери, после чего храм стал местом массового паломничества верующих. В торжественной процессии тогда участвовало до 20 тысяч человек. После роспуска обители в начале XIX века церковь стала приходским храмом и на протяжении своей последующей истории поддерживается в прекрасном состоянии до наших дней.

Штайнхаузен

Смотрите также:
Вискирхе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Welterbe Wieskirche

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"        

Контекст

Всемирное наследие: Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. (03.11.2018)  

Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов. (17.11.2018)  

Дворец Сан-Суси в Потсдаме - Прусский Версаль для Старого Фрица

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама. (24.03.2017)  

Китайская любовь Фридриха Великого: Чайный домик в парке Сан-Суси

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами. (17.03.2017)  

Дворец Бенрат в Дюссельдорфе - между поздним рококо и ранним классицизмом (фото)

Этот дворец был возведен в 1755-1773 годах в качестве герцогской резиденции. Позже использовался правительством ФРГ для государственных приемов. (22.06.2019)  

Главный дворец Бальтазара Неймана

27 января 2012 года исполнилось 325 лет со дня рождения Бальтазара Неймана - важнейшего немецкого архитектора эпохи барокко. Его портрет украшал купюру достоинством 50 марок. (04.02.2012)  

Всемирное наследие: Вюрцбургская резиденция

Вюрцбургская епископская резиденция (Würzburger Residenz) - памятник мировой культуры, шедевр позднего барокко. В ней нашли свое отражение лучшие идеи эпохи. (16.09.2009)  

Вискирхе  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вискирхе - #DailyDrone  

Базилика Бирнау - #DailyDrone  

Оттобойрен - #DailyDrone  

Также по теме

Bild des Tages BdT Sonnenaufgang

Позднеготический восход (фото) 05.07.2019

На первый взгляд может показаться, что перед нами - православный храм где-то в России, но эта фотография сделана в Германии.

Deutschland Amrum

Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов (фото) 04.08.2019

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.

Bildergalerie Die schönsten Burgen und Schlösser in Deutschland

Дворец Бенрат в Дюссельдорфе - между поздним рококо и ранним классицизмом (фото) 22.06.2019

Этот дворец был возведен в 1755-1773 годах в качестве герцогской резиденции. Позже использовался правительством ФРГ для государственных приемов.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера