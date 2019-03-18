Сакура в цвету (фото)

В Германии начался сезон цветения японской вишни.
Шветцинген • Эти фотографии сделаны в баден-вюртембергском Шветцингене, где во дворцовом парке сейчас дружно цветут японские вишни. Шветцингенский дворец был построен в барочную эпоху и являлся резиденцией правителей Курпфальца. Этот дворцово-парковый ансамбль находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, однако вернемся к сакуре.
Отметим, что своего рода немецкой столицей японской вишни является... бывшая столица ФРГ - Бонн. В середине 1980-х годов сакурами здесь засадили целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира. Как это выглядит, смотрите ниже в нашей фотогалерее и видеорепортаже.
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