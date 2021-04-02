Горицвет в Германии. На Одере распустились весенние адонисы (фото)

Лебус • В Германии этот цветок находится под угрозой исчезновения, однако широко распространен, например, в некоторых регионах России. Весенний адонис (нем. Frühlings-Adonisröschen), он же - горицвет или заячий мак, принадлежит к семейству Лютиковых. Является ценным лекарственным растением и культивируется для получения препаратов, регулирующих сердечную деятельность.

Весенние адонисы на Одере. Фотографии

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны около реки Одер в районе бранденбургского города Лебус. Здесь находится самый большой в Европе ареал компактного произрастания весенних адонисов, взятый под охрану в 1984 году.

Цветы и мифология

В мире насчитывается около трех десятков видов разных адонисов. Весенние - один из них. Есть также адонисы амурские, сибирские, волжские, палестинские и так далее. Некоторые имеют не желтые, а красные цветы. Как предполагается, именно они дали название всему роду, образованное от имени сына кипрского царя Кинира - прекрасного Адониса, кровь которого, согласно греческой мифологии, придала им красный цвет, а сами они произошли от слез Афродиты.

Богиня была влюблена Адониса и оплакивала этого юношу, убитого на охоте вепрем. Сам же Адонис, вернувшись из подземного царства по воле Афродиты, был превращен в другой цветок - анемон.

Смотрите также:

