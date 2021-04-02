 Горицвет в Германии. На Одере распустились весенние адонисы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.04.2021

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По Германии

Горицвет в Германии. На Одере распустились весенние адонисы (фото)

В Германии весенние адонисы - большая редкость, поэтому их цветение непременно привлекает к себе внимание.

BdT Adonisröschen blühen im Morgenlicht

Лебус • В Германии этот цветок находится под угрозой исчезновения, однако широко распространен, например, в некоторых регионах России. Весенний адонис (нем. Frühlings-Adonisröschen), он же - горицвет или заячий мак, принадлежит к семейству Лютиковых. Является ценным лекарственным растением и культивируется для получения препаратов, регулирующих сердечную деятельность.

Весенние адонисы на Одере. Фотографии

 

Весенние адонисы на Одере
Весенние адонисы на Одере

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны около реки Одер в районе бранденбургского города Лебус. Здесь находится самый большой в Европе ареал компактного произрастания весенних адонисов, взятый под охрану в 1984 году.

Цветы и мифология

В мире насчитывается около трех десятков видов разных адонисов. Весенние - один из них. Есть также адонисы амурские, сибирские, волжские, палестинские и так далее. Некоторые имеют не желтые, а красные цветы. Как предполагается, именно они дали название всему роду, образованное от имени сына кипрского царя Кинира - прекрасного Адониса, кровь которого, согласно греческой мифологии, придала им красный цвет, а сами они произошли от слез Афродиты.

Богиня была влюблена Адониса и оплакивала этого юношу, убитого на охоте вепрем. Сам же Адонис, вернувшись из подземного царства по воле Афродиты, был превращен в другой цветок - анемон.

Смотрите также: 

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  • Весенние адонисы в Бранденбуге

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  • Сакура в Бонне

    Цветущая Германия

    Сакура

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  • Тюльпаны около Гревенброха

    Цветущая Германия

    Тюльпаны

    Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.

  • Ландыши в Северном Рейне - Вестфалии

    Цветущая Германия

    Ландыши

    Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).

  • Рапсовое поле на острове Рюген

    Цветущая Германия

    Рапс

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамма, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.

  • Пионы

    Цветущая Германия

    Пионы

    День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.

  • 1000-летняя роза в Хильдесхайме

    Цветущая Германия

    Шиповник

    Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

  • Розарий в Зангерхаузене

    Цветущая Германия

    Розы

    В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. На этой фотографии - роза сорта "Леонардо да Винчи". Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.

  • Снотворный мак около Виттена

    Цветущая Германия

    Снотворный мак

    Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.

  • Ятрышник шлемоносный в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Дикие орхидеи

    Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.

  • Вероника дубравная в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Мужская верность

    В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Лен в Шпревальде

    Цветущая Германия

    Лен

    В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.

  • Цветущая полоса

    Цветущая Германия

    Цветущие полосы

    Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы ( Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…

  • Вереск в Люнебургской пустоши

    Цветущая Германия

    Вереск

    На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.

  • Подсолнухи в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Подсолнухи

    В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.

  • Безвременники осенние в Баварии

    Цветущая Германия

    Безвременники осенние

    Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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