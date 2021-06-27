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Журналист и телеведущий.
Савик Шустер известен по работе в СМИ России и Украины
Десятки людей приняли участие в траурной церемонии в память жертв нападения с ножом в Вюрцбурге. Был ли у злоумышленника исламистский мотив, остается не ясным.
Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
Канцлер ФРГ назвала совет надежным партнером и раскритиковала рост антисемитизма. Председатель Центрального совета Шустер высоко оценил решимость основателей создать эту организацию на территории ФРГ.
Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
По мнению председателя Центрального совета евреев в Германии Йозефа Шустера, росту правопопулистских настроений в ФРГ во многом способствовала партия АдГ.
В церемонии зажжения ханукального светильника приняла участие 98-летняя женщина, пережившая Холокост. Ханукия, зажженная в Берлине, - крупнейшая в Европе.
9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.
Совместная петиция партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" с требованием признать антисемитским движение BDS, была принята подавляющим большинством голосов.
Если Польша пытается предать забвению часть истории Холокоста, то этой попытке нужно противодействовать, заявил глава Центрального совета евреев в Германии Шустер.
Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.
Тысячи людей вышли на улицы Берлина и ряда других городов ФРГ, чтобы выразить протест против антисемитизма. Участники акции в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу.
Эксперты призывают раньше подключать спецподразделение для поимки подозреваемых в терроризме. Это необходимо, чтобы не повторились ошибки, допущенные при задержании Джабера аль-Бакра.
Защитник "Баварии" Жером Боатенг признан лучшим футболистом 2016 года в Германии. Игрок мюнхенского клуба опередил по итогам голосования Томаса Мюллера и Роберта Левандовски.
Ни один авторитетный эксперт в вопросах ислама не может объяснить, какое именно религиозное предписание обязывает женщину полностью закрывать лицо, заявил глава Центрального немецкого совета евреев.
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