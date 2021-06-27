Савик Шустер

Глава совета евреев в ФРГ отметил нетерпимость общества к антисемитизму

Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.