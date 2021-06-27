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Савик Шустер

Журналист и телеведущий.

Савик Шустер известен по работе в СМИ России и Украины

Ilse Aigner (l-r), bayerische Landtagspräsidentin, Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister und Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident (alle CSU), gedenken in der Innenstadt den Opfern einer Messerattacke. In Würzburg hat ein Mann am 25.06.2021 wahllos Menschen mit einem Messer attackiert. Drei Personen wurden getötet, mehrere verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++

В Вюрцбурге почтили память жертв ножевого нападения 27.06.2021

Десятки людей приняли участие в траурной церемонии в память жертв нападения с ножом в Вюрцбурге. Был ли у злоумышленника исламистский мотив, остается не ясным.

Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen laufen mit Palästina-Flaggen durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels. +++ dpa-Bildfunk +++

Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления 16.05.2021

Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
A police vehicle is seen at the area where a Jewish man was attacked, in front of the Hamburg synagogue, Hamburg, Germany October 4, 2020. REUTERS/Fabian Bimmer

Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог 06.10.2020

По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
15.09.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden im Innenhof der Neuen Synagoge. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa | Verwendung weltweit

Меркель поздравила Центральный совет евреев в Германии с юбилеем 15.09.2020

Канцлер ФРГ назвала совет надежным партнером и раскритиковала рост антисемитизма. Председатель Центрального совета Шустер высоко оценил решимость основателей создать эту организацию на территории ФРГ.

19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В правительстве Германии предлагают новые способы борьбы с антисемитизмом 26.01.2020

Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
09.10.2019, Bayern, Würzburg: Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland äußert sich in der Würzburger Synagoge zu den Vorfällen in Halle. Bei Schüssen in Halle sind zwei Menschen getötet worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Центральный совет евреев отмечает рост правого популизма в Германии 11.01.2020

По мнению председателя Центрального совета евреев в Германии Йозефа Шустера, росту правопопулистских настроений в ФРГ во многом способствовала партия АдГ.
An Europas groesstem Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin brennt das erste Licht. Es wurde am Sonntagnachmittag (22.12.2019) von dem Praesidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster und Rabbiner Jehuda Teichtal gemeinsam entzuendet. Mit dem Entzuenden des ersten Lichtes an dem zehn Meter hohen Leuchter begann das achttaegige juedische Lichterfest Chanukka. Bis zum 30. Dezember wird jeden Tag mit Einbruch der Dunkelheit eine weitere Kerze an dem achtarmigen Chanukka-Leuchter entzuendet. Eine neunte Kerze in der Mitte dient dem taeglichen Anzuenden der anderen Lichter. Mit dem Lichterfest Chanukka (hebraeisch: Weihung) feiern Juden den Sieg der Makkabaeer ueber die syrischen Armeen im Jahr 164 vor Christus und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels. Weil damals das ewige Licht im Tempel wie durch ein Wunder acht Tage lang gebrannt haben soll, wird an dem Leuchter jeden Tag eine weitere Kerze angezuendet. (Siehe epd-Meldung vom 22.12.2019)

В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник 22.12.2019

В церемонии зажжения ханукального светильника приняла участие 98-летняя женщина, пережившая Холокост. Ханукия, зажженная в Берлине, - крупнейшая в Европе.
English: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned on Kristallnacht; November Pogroms. Date 8 March 2010, 07:36:44 Source Flickr: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned during the November Pogroms Author: Center for Jewish History, NYC This image, which was originally posted to Flickr, was uploaded to Commons using Flickr upload bot on 18:17, 12 February 2013 (UTC) by Jonund. On that date it was tagged as no known copyright restrictions

Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь" 09.11.2019

9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
People at the visitors tribune listen to the speech of Israeli Historian Saul Friedlaender during a remembrance event of the parliament Bundestag to commemorate the victims of the Holocaust at the Reichstag building in Berlin, Thursday, Jan. 31, 2019. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ 26.05.2019

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.
17.05.2019, Berlin: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen nach der Debatte um die BDS-Bewegung namentlich auf Antrag der AfD-Fraktion ab. Die „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“-Bewegung will den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом 17.05.2019

Совместная петиция партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" с требованием признать антисемитским движение BDS, была принята подавляющим большинством голосов.
ARCHIV 2016****FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Josef Schuster, president council of Jews in Germany, during the ordination ceremony of Nosson Kaplan, Benjamin Kochan, Jochanan Guggenheim, to become Orthodox rabbis at the Westend synagogue, on September 26, 2016 in Frankfurt, Germany. The three men, who completed their rabbinical studies at the Rabbiner Seminar zu Berlin and are the first Orthodox rabbis to be ordained in Frankfurt since World War II, will serve Jewish communities across Germany. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Еврейская организация критикует польский закон о Холокосте 20.08.2018

Если Польша пытается предать забвению часть истории Холокоста, то этой попытке нужно противодействовать, заявил глава Центрального совета евреев в Германии Шустер.
ARCHIV - 05.03.2017, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Mann mit Kippa nimmt an der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in der Paulskirche teil. (zu dpa «Antisemistischer Angriff in Bonn» vom 11.07.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава совета евреев в ФРГ отметил нетерпимость общества к антисемитизму 15.07.2018

Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.

ARCHIV - 10.06.2014, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Teilnehmer der Veranstaltung Award of Merit 2014 des jüdischen Ordens B'Nai B'rith trägt eine Kippa mit eingearbeiteten israelischen und deutschen Fahnen. (zu dpa «Antisemitismus: Zentralrat fordert Solidarität mit jüdischer Gemeinde» vom 25.04.2018) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В столице Германии прошла акция "Берлин носит кипу" 25.04.2018

Тысячи людей вышли на улицы Берлина и ряда других городов ФРГ, чтобы выразить протест против антисемитизма. Участники акции в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу.
ARCHIV - Beamte der Eliteeinheit GSG 9 der Bundespolizei nehmen am 27.05.2014 auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main (Hessen) an einem Trainingsszenario der Bundespolizei teil. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Roessler

В Германии требуют чаще использовать спецназ GSG-9 в борьбе с терроризмом 22.10.2016

Эксперты призывают раньше подключать спецподразделение для поимки подозреваемых в терроризме. Это необходимо, чтобы не повторились ошибки, допущенные при задержании Джабера аль-Бакра.

26.06.2016+++++ Football Soccer - Germany v Slovakia - EURO 2016 - Round of 16 - Stade Pierre-Mauroy, Lille, France - 26/6/16 Germany's Jerome Boateng celebrates after scoring their first goal Livepic © Reuters/C. Recine

Жером Боатенг стал футболистом года в Германии 14.08.2016

Защитник "Баварии" Жером Боатенг признан лучшим футболистом 2016 года в Германии. Игрок мюнхенского клуба опередил по итогам голосования Томаса Мюллера и Роберта Левандовски.
Ausschnitt: Eine verschleierte Frau kommt am 13.01.2013 in Berlin zu einem Treffen der Salafisten und geht an einer Polizistin vorbei. Nachdem den Salafisten Räumlichkeiten für ein bundesweites Treffen in Kreuzberg gekündigt wurden, haben sie sich in einem Veranstaltungzentrum in Neukölln getroffen. Bei der Veranstaltung sollen mehrere führende Salafisten sprechen. Foto: Florian Schuh/dpa

Центральный совет евреев в Германии поддержал запрет на ношение паранджи 10.08.2016

Ни один авторитетный эксперт в вопросах ислама не может объяснить, какое именно религиозное предписание обязывает женщину полностью закрывать лицо, заявил глава Центрального немецкого совета евреев.
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