Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.