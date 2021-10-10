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РУСАДА - российское антидопинговое агентство.
Глава РУСАДА заявила, что отзыв WADA права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лаборатории является лишь формализацией ее предыдущих решений.
На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
Расследователи изучают смерти Вячеслава Синева и Никиты Камаева, входивших в руководство РУСАДА, сообщил журналист Христо Грозев. Ранее Bellingcat опубликовал материал о вероятных отравителях Навального из ФСБ.
Хотя РУСАДА не согласно с выводами CAS о манипуляциях с данными, оно решило не опротестовывать это судебное решение.
Заявка Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду подпадает под санкции, утвержденные Спортивным арбитражным судом, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.
Интервью DW с бывшим гендиректором Российского антидопингового агентства Юрием Ганусом о будущем РУСАДА и угрозах его личной безопасности.
Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем".
Ганус смещен с должности из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства. Сам он назвал его увольнение ошибкой и предрек России проблемы с восстановлением членства в World Athletics.
Всемирное антидопинговое агентство обратится за разъяснениями к российским властям в связи с рекомендацией уволить гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал уволить Юрия Гануса. Всемирное антидопинговое агентство выразило озабоченность этим решением.
Слушания по делу РУСАДА в Спортивном арбитражном суде начнутся не ранее конца апреля. Они могут затянуться надолго из-за сложного юридического процесса.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства считает, что слушания в открытом режиме по спору с РУСАДА позволят лучше ознакомиться с аргументами сторон.
Приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови
Гендир РУСАДА заявил, что не согласен с позицией учредителей агентства и направил в WADA отдельное письмо.
Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA.
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