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РУСАДА

РУСАДА - российское антидопинговое агентство.

ARCHIV - Das Schild der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, aufgenommen am 10.11.2015 in Moskau. (zu dpa «Russlands Anti-Doping-Agentur gibt Vertuschung zu» vom 28.12.2016) Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

РУСАДА: новые санкции WADA не отразятся на российском спорте 10.10.2021

Глава РУСАДА заявила, что отзыв WADA права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лаборатории является лишь формализацией ее предыдущих решений.
(FILE) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «WADA-Report Teil zwei: Neue Enthüllung lässt IAAF noch mehr zittern»» vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture-alliance/dpa/J.C.Bott

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА 15.09.2021

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Bellingcat расследует гибель двух экс-сотрудников РУСАДА 30.01.2021

Расследователи изучают смерти Вячеслава Синева и Никиты Камаева, входивших в руководство РУСАДА, сообщил журналист Христо Грозев. Ранее Bellingcat опубликовал материал о вероятных отравителях Навального из ФСБ.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

РУСАДА не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда 25.01.2021

Хотя РУСАДА не согласно с выводами CAS о манипуляциях с данными, оно решило не опротестовывать это судебное решение.
Belgium's Seppe Smits performs a jump during the men's snowboard slopestyle qualifying session at the 2014 Sochi Olympic Games in Rosa Khutor February 6, 2014. REUTERS/Lucas Jackson (RUSSIA - Tags: OLYMPICS SPORT SNOWBOARDING)

Из-за решения CAS Красноярск лишился возможности принять ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду 19.12.2020

Заявка Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду подпадает под санкции, утвержденные Спортивным арбитражным судом, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.
Doping-Sperre für Russland, RUSADA Pressekonferenz mit Juri Ganus MOSCOW, RUSSIA DECEMBER 9, 2019: Russian Anti-Doping Agency RUSADA General Director Yuri Ganus gives a press briefing. On 9 December 2019, the World Anti-Doping Committee WADA ruled to ban Russia from taking part in all major international sporting events for four years, including the upcoming Summer and Winter Olympics. Sergei Fadeichev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6A9E

Уволенный глава РУСАДА: "Не собираюсь бежать" 04.09.2020

Интервью DW с бывшим гендиректором Российского антидопингового агентства Юрием Ганусом о будущем РУСАДА и угрозах его личной безопасности.
13.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus attends a seminar to discuss anti-doping regulations. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

WADA обеспокоено увольнением Юрия Гануса с должности гендиректора РУСАДА 29.08.2020

Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем".
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА 28.08.2020

Ганус смещен с должности из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства. Сам он назвал его увольнение ошибкой и предрек России проблемы с восстановлением членства в World Athletics.
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

WADA направило главе Наблюдательного совета РУСАДА письмо из-за Гануса 05.08.2020

Всемирное антидопинговое агентство обратится за разъяснениями к российским властям в связи с рекомендацией уволить гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.
13.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus attends a seminar to discuss anti-doping regulations. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

Главу РУСАДА рекомендовали уволить 05.08.2020

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал уволить Юрия Гануса. Всемирное антидопинговое агентство выразило озабоченность этим решением.
ARCHIV - DOSB-Präsident Alfons Hörmann stellt am 08.05.2017 in Berlin die Experten-Kommission zur Umsetzung der Leistungssportreform vor. (zu dpa-Meldung: «DOSB-Präsident Hörmann: «Ein guter Tag für den Weltsport»» vom 05.12.2017) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава олимпийского союза ФРГ критикует российских спортивных чиновников 28.02.2020

Слушания по делу РУСАДА в Спортивном арбитражном суде начнутся не ранее конца апреля. Они могут затянуться надолго из-за сложного юридического процесса.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля 28.02.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В WADA предлагают провести публичные слушания по спору об отстранении спортсменов из РФ 04.02.2020

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства считает, что слушания в открытом режиме по спору с РУСАДА позволят лучше ознакомиться с аргументами сторон.

FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

WADA приостановило статус московской антидопинговой лаборатории 22.01.2020

Приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с отстранением РФ 27.12.2019

Гендир РУСАДА заявил, что не согласен с позицией учредителей агентства и направил в WADA отдельное письмо.

ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

РУСАДА не согласно с санкциями WADA в отношении России 19.12.2019

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA.
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