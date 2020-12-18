 РУСАДА не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2021

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Россия

РУСАДА не будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда

РУСАДА решительно не согласно с выводами CAS в отношении манипуляций с данными. По мнению агентства, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов.

Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Российское антидопинговое агентство не будет обжаловать решение международного Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенное в декабре 2020 года в отношении российского спорта. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой агентства в понедельник, 25 января, это делается в интересах "российских спортсменов и российского спорта в целом".

В то же время в заявлении отмечается, что РУСАДА решительно не согласно с выводами CAS в отношении утверждаемых манипуляций с данными. По мнению агентства, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Кроме того, в сообщении выражается сожаление, "что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA".

WADA против России

17 декабря 2020 года коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вынесла решение по делу "Всемирное антидопинговое агентство (WADA) против РУСАДА". Российским спортсменам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на крупных международных соревнованиях. Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира. Кроме того, Москва должна выплатить WADA 1,27 млн долларов США в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования. При этом атлетам из РФ разрешено выступать под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат.

Тем самым суд в Лозанне смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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    Автор: Григорий Аросев


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