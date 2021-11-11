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Ростов-на-Дону

Город в России.

Административный центр Ростовской области и Южного федерального округа.

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying three NASA and one ESA astronauts on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.
08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
sikhanouskayaBerlin1.JPG - Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (Mitte) mit dem Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Peer Steinbrück (rechts) in Berlin am 10.11.2021 Nikita Batalov

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Так называемым "белорусским маршрутом" идут десятки тысяч людей. Точное их число назвать никто не берется. Польская сторона предполагает, что на территории соседней Беларуси сейчас могут находится до 15 тысяч мигрантов.

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
AUSSCHNITT General view of the NATO Foreign Ministers meeting in Brussels, 06 March 2008.The North Atlantic Treaty Organization, meeting today to consider new strategies to bring development and peace to increasingly violent Afghanistan. Date: 06.03.2008 Ref: ZB912_110945_0011 COMPULSORY CREDIT: UPPA/Photoshot +++(c) dpa - Report+++

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
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