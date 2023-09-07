Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Некоторые данные указывают на то, что Россия могла ожидать удара беспилотниками по Ростову-на-Дону. Одной из целей атаки предположительно был штаб ЮВО РФ. Что известно об этом - у DW.

Беспилотники атаковали Подмосковье, Брянскую область и Ростов-на-Дону в ночь на 7 сентября. В центре Ростова мощный взрыв прогремел около 03:10 утра. Спустя два часа, в 5:09, вблизи штаба Южного военного округа (ЮВО) были замечены "два светящихся объекта", прозвучала команда: "Все в укрытие", пишет онлайн-издание 161.ru . Однако вскоре тревогу отменили: "То ли померещилось, то ли БПЛА ушел куда-то в сторону".

Произошедшее 7 сентября стало первым зафиксированным ударом по городу-миллионнику. Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался в Telegram об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников: один упал за городом, в западной части Ростова, а другой - в центре, на улице Пушкинской. Судя по всему, целью последнего дрона был именно штаб ЮВО, расположенный на Буденновском проспекте, в непосредственной близости от места падения БПЛА.

Военная техника на улицах Ростова во время мятежа Евгения Пригожина Фото: REUTERS

Штаб ЮВО в Ростове-на-Дону играет важную роль в командовании российскими войсками, вторгшимися в Украину, и его регулярно посещают президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и его первый заместитель, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ночь на 24 июня штаб ЮВО был захвачен боевиками ЧВК "Вагнер" во главе с ее основателем Евгением Пригожиным. На тот момент они намеревались дойти до Москвы, однако спустя всего несколько часов наемники покинули территорию штаба.

Реакции жителей Ростова на атаку беспилотника

По информации Telegram-канала Don Mash, в центре Ростова в результате падения беспилотника взорвалась машина, припаркованная в одном квартале от пересечения улицы Пушкинской с Буденновским проспектом. Судя по всему, в ней находился газовый баллончик.

Взрыв был настолько мощным, что от его звуков проснулись даже жители отдаленных районов. По данным СМИ, обломки БПЛА повредили несколько машин, а от ударной волны в близлежащих домах выбило окна и двери. Единственный пострадавший получил резаные раны ног, но от госпитализации, по словам губернатора Голубева, отказался.

Между тем в районе поврежденных после падения беспилотника домов в центре Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС.

Некоторые жители, комментируя произошедшее, признают, что "не чувствуют себя особо в безопасности". "Страх есть, он присутствует. Конечно, встает вопрос, как в миллионный город ранее вошел "Вагнер", а сейчас уже долетают беспилотники, да еще и в центр города", - цитирует местную жительницу Татьяну издание 74.ru .

Готовились ли в Ростове к атаке беспилотников

Между тем есть признаки того, что российские власти ожидали этой атаки и готовились к ней. По свидетельству источника DW, на южных подступах к Ростову-на-Дону незадолго до атаки беспилотников был установлен новый мобильный комплекс ПВО. Собеседник предположил, что речь идет о ПЗРК "Панцирь".

Вероятные свидетельства того, что власти готовились к возможной атаке на город 7 сентября, можно найти и в региональных СМИ. Так, онлайн-издание 74.ru приводит слова жителя Ростова Михаила, проснувшегося от звуков взрыва: "Интересно, что за день до этого поставили дополнительное (системы. - Ред.) ПВО на посту ДПС в городе. И вчера целый день в этом районе очень плохо работал навигатор, видимо, какие-то глушилки срабатывали".

Усиление системы ПВО в Ростове-на-Дону

В конце июля об усилении систем ПВО под Ростовом говорил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий . После падения беспилотника 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области и падения ракеты 28 июля на территории Таганрогского художественного музея парламентарий заявил: "Учитывая произошедшее, в Ростовской области укрепляется система ПВО, развертываются дополнительные дивизионы".

Разрушения в Таганроге после атаки беспилотника 28 июля Фото: VASILY GOLUBEV/REUTERS

По данным ростовского Telegram-канала "Тютина" , в конце июля полицейские в городе также получили распоряжение "каждые 15 минут осматривать небо и заносить результаты осмотра в журнал". "Интересно по итогам сегодняшней ночи одно: что в журналах осмотра неба у ростовских полицейских оказалось записано", - написали журналисты после атаки дронов 7 сентября.

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