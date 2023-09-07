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Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Александра Иванова
7 сентября 2023 г.

Некоторые данные указывают на то, что Россия могла ожидать удара беспилотниками по Ростову-на-Дону. Одной из целей атаки предположительно был штаб ЮВО РФ. Что известно об этом - у DW.

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После атаки дрона в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года
После атаки дрона в Ростове-на-ДонуФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Беспилотники атаковали Подмосковье, Брянскую область и Ростов-на-Дону в ночь на 7 сентября. В центре Ростова мощный взрыв прогремел около 03:10 утра. Спустя два часа, в 5:09, вблизи штаба Южного военного округа (ЮВО) были замечены "два светящихся объекта", прозвучала команда: "Все в укрытие", пишет онлайн-издание 161.ru. Однако вскоре тревогу отменили: "То ли померещилось, то ли БПЛА ушел куда-то в сторону".

 

Произошедшее 7 сентября стало первым зафиксированным ударом по городу-миллионнику. Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался в Telegram об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников: один упал за городом, в западной части Ростова, а другой - в центре, на улице Пушкинской. Судя по всему, целью последнего дрона был именно штаб ЮВО, расположенный на Буденновском проспекте, в непосредственной близости от места падения БПЛА.

Военная техника на улицах Ростова во время мятежа гглавы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 24 июня 2023 года
Военная техника на улицах Ростова во время мятежа Евгения ПригожинаФото: REUTERS

Штаб ЮВО в Ростове-на-Дону играет важную роль в командовании российскими войсками, вторгшимися в Украину, и его регулярно посещают президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и его первый заместитель, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ночь на 24 июня штаб ЮВО был захвачен боевиками ЧВК "Вагнер" во главе с ее основателем Евгением Пригожиным. На тот момент они намеревались дойти до Москвы, однако спустя всего несколько часов наемники покинули территорию штаба.  

Реакции жителей Ростова на атаку беспилотника

По информации Telegram-канала Don Mash, в центре Ростова в результате падения беспилотника взорвалась машина, припаркованная в одном квартале от пересечения улицы Пушкинской с Буденновским проспектом. Судя по всему, в ней находился газовый баллончик.

Взрыв был настолько мощным, что от его звуков проснулись даже жители отдаленных районов. По данным СМИ, обломки БПЛА повредили несколько машин, а от ударной волны в близлежащих домах выбило окна и двери. Единственный пострадавший получил резаные раны ног, но от госпитализации, по словам губернатора Голубева, отказался.

Между тем в районе поврежденных после падения беспилотника домов в центре Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС.

Некоторые жители, комментируя произошедшее, признают, что "не чувствуют себя особо в безопасности". "Страх есть, он присутствует. Конечно, встает вопрос, как в миллионный город ранее вошел "Вагнер", а сейчас уже долетают беспилотники, да еще и в центр города", - цитирует местную жительницу Татьяну издание 74.ru.

Готовились ли в Ростове к атаке беспилотников

Между тем есть признаки того, что российские власти ожидали этой атаки и готовились к ней. По свидетельству источника DW, на южных подступах к Ростову-на-Дону незадолго до атаки беспилотников был установлен новый мобильный комплекс ПВО. Собеседник предположил, что речь идет о ПЗРК "Панцирь".

Вероятные свидетельства того, что власти готовились к возможной атаке на город 7 сентября, можно найти и в региональных СМИ. Так, онлайн-издание 74.ru приводит слова жителя Ростова Михаила, проснувшегося от звуков взрыва: "Интересно, что за день до этого поставили дополнительное (системы. - Ред.) ПВО на посту ДПС в городе. И вчера целый день в этом районе очень плохо работал навигатор, видимо, какие-то глушилки срабатывали".

Усиление системы ПВО в Ростове-на-Дону

В конце июля об усилении систем ПВО под Ростовом говорил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. После падения беспилотника 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области и падения ракеты 28 июля на территории Таганрогского художественного музея парламентарий заявил: "Учитывая произошедшее, в Ростовской области укрепляется система ПВО, развертываются дополнительные дивизионы".

Разрушения в Таганроге после атаки беспилотника 28 июля 2023 года
Разрушения в Таганроге после атаки беспилотника 28 июляФото: VASILY GOLUBEV/REUTERS

По данным ростовского Telegram-канала "Тютина", в конце июля полицейские в городе также получили распоряжение "каждые 15 минут осматривать небо и заносить результаты осмотра в журнал". "Интересно по итогам сегодняшней ночи одно: что в журналах осмотра неба у ростовских полицейских оказалось записано", - написали журналисты после атаки дронов 7 сентября.

Смотрите также:

Беспилотники в Москве - "Заповедник", выпуск 276

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