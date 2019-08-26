Россия поставила Турции все элементы ЗРК С-400

Россия завершила поставку Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, в том числе ракет. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев агентству "Интерфакс" в среду, 23 октября. "Успешно справились с логистикой, поставкой - у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом, - пояснил Михеев. - Все было отработано четко, без срывов. Контракт выполнен раньше запланированных сроков".

Программа обучения работы с поставленной техникой уже идет, после ее завершения комплексы будут поставлены турецкой армией на боевое дежурство, продолжил Михеев. Он также сообщил, что Россия и Турция уже обсуждают дополнительные поставки ЗРК С-400, в частности "финансовую модель, сроки поставок".

С-400 нельзя интегрировать в систему ПВО НАТО

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставке последних компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.

Сделка вызвала существенные разногласия между Анкарой и Вашингтоном. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Вашингтон также опасается, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35. Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.

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