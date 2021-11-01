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Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор опроверг признание в РФ иностранных вакцин от ковида 01.11.2021

Губернатор Дрозденко сообщил, что музеи и театры Ленобласти открыты привитым иностранными препаратами от COVID-19. Но Роспотребнадзор заявил, что с ним решение не согласовывали.

18.06.21 *** MOSCOW, RUSSIA - JUNE 18: Workers disinfect the book fair as people wearing mask visit a book fair at Red Square in Moscow, Russia on June 18, 2021.The Moscow mayor on Friday extended the coronavirus restrictions for 10 more days in an attempt to contain the deteriorating situation in the Russian capital. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В России число умерших от ковида уже шесть суток подряд превышает 800 26.09.2021

Число умерших в России с диагнозом COVID-19 за сутки составило 805, новых случаев инфицирования - 22 498. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит оснований для введения локдауна.
Russian National Guard (Rosgvardia) servicemen wearing face masks walk along Red Square past an ambulance in central Moscow on June 18, 2021, amid the crisis linked with the Covid-19 pandemic. - Moscow hits a new record confirmed 9,056 new Covid-19 daily cases as apart of 17,262 cases in Russia overall. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

В России зафиксирован максимум смертей за сутки с начала пандемии 24.09.2021

За последние сутки в России скончались 828 человек с ковидом. Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. Уровень инфицирования SARS-CoV-2 в стране продолжает резко расти.
MOSCOW, RUSSIA JUNE 27, 2021: People queue at a COVID-19 vaccination site at the TsUM Department Store in central Moscow. Since the start of the pandemic, Moscow has confirmed more than 1,338,000 cases of COVID-19. Since 10 June, the number of new confirmed cases has been increasing in the Russian capital by more than 5,000 daily. Mikhail Tereshchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10673F

Власти России заявили о полной вакцинации от COVID-19 почти 40 млн человек 22.09.2021

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ряде регионов выросло число инфицированных коронавирусом, и подчеркнула необходимость вакцинации.
6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

В России ущерб экономике от коронавируса оценен в 1 трлн рублей 05.07.2021

По оценкам Роспотребнадзора, потери экономики РФ в 2020 году в 1,4 раза превысили суммарный урон от других инфекционных болезней. Эти данные не учитывают потери непроизведенного ВВП.
15.10.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 15, 2020: Emercom workers carry out disinfection procedures inside the Yaroslavsky railway station building amid the resurgence of the COVID-19 pandemic. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

В России впервые с марта более 10 тысяч новых случаев COVID-19 09.06.2021

В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с низкими темпами вакцинации и потерей иммунитета у тех, кто уже переболел им.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Legehenne steht am 10.09.2014 in einem Betrieb für die Produktion von Eiern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Gefährliche Vogelgrippe H5N8 auch in Holland - 150 000 Hühner getötet» vom 16.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В РФ выявили первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа 20.02.2021

По словам главы Роспотребнадзора, пока выявленный вирус птичьего гриппа не передается от человека человеку, и у специалистов есть "время подготовиться".

Ankuft Terminal in Flughafen Scheremetyevo in Moskau während der Pandemie COVID-19 DW, Sergey Dick, 17. März 2020 in Moskau

"Британский" вариант коронавируса проник в Россию 10.01.2021

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мутировавший вирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.
dpatopbilder - 15.05.2020, Russland, St.Petersburg: Bestatter in Schutzkleidung tragen den Sarg eines Covid-19-Opfers während seiner Beerdigung. Freunde und Angehörige können nur mit Abstand an der Beerdigung teilnehmen. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Медиазона" насчитала 120 000 избыточных смертей в РФ с начала пандемии 23.11.2020

По подсчетам "Медиазоны", с апреля по сентябрь показатель избыточной смертности в России впятеро превысил данные Роспотребнадзора и примерно вдвое - данные Росстата.

Новые жесткие меры в РФ из-за пандемии (28.10.2020) 28.10.2020

В России за последние сутки от коронавируса умерли 346 человек – максимальный показатель с начала пандемии. В стране больше полутора миллиона заболевших. Россия - на четвертом месте в мире по количеству больных.

Karikatur von Sergey Elkin. Ein Mann mit Nasen- und Mundschutz steht vor einem Lautsprecher, der auch eine Schutzmaske drauf hat und aus dem zu hören ist: Achtung! Es gilt eine allgemeine Schutzmaskenpflicht!

Всеобщий масочный режим. Главное - объявить! 27.10.2020

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в местах массового пребывания людей. Главное, чтобы было объявлено, иронизирует Сергей Елкин.
Karikatur von Sergey Elkin. Corona in Russland, Quarantäne in Moskau

Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве? 19.10.2020

Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
ARCHIV - 28.07.2019, Brandenburg, Petersdorf: Drei Kinder planschen in einem Gartenpool (Luftaufnahme mit einer Drohne). Sonnen in der Toskana, Feiern auf Ibiza oder Sightseeing in New York - die Corona-Krise macht den diesjährigen Urlaubsplänen vieler Menschen einen Strich durch die Rechnung. Viele Leute stellen sich auf freie Tage zuhause, auf dem Balkon und im Garten ein. (zu dpa Ostsee, Campingplatz und Garten - So könnte der Sommerurlaub aussehen) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Отдых в детских лагерях в России во время пандемии: это безопасно? 10.07.2020

15 июля откроются детские лагеря отдыха сразу в нескольких регионах России. Хорошая ли идея - отправлять ребенка на отдых во время пандемии, и что об этом думают эпидемиологи и родители - у DW.
Thema Nachhaltigkeit in Sotschi - Eingang zum Freizeitpark Sochi Park in Sotschi, Russland *** Pressebild

Роспотребнадзор рекомендовал отелям не заселять в один номер неженатые пары 14.06.2020

После возобновления работы гостиниц в России им рекомендовали заселять в один номер только членов одной семьи, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роспотребнадзор.
02.05.2020, Russland, Moskau: 6233165 02.05.2020 Medical workers wearing personal protective equipment (PPE) work at Lomonosov Moscow State University's Clinic where patients suffering from the coronavirus disease are treated, in Moscow, Russia. Tatyana Makeyeva / Sputnik Foto: Tatyana Makeyeva/Sputnik/dpa |

Роспотребнадзор: Более половины регионов РФ могут начать снимать ограничения 24.05.2020

Показатели смертности среди медиков во время пандемии COVID-19 практически не отличаются от других периодов, утверждает Анна Попова. Всего в России коронавирусом заболели более 340 тысяч человек.
Eine Virologin posiert mit einer Spritze zur Impfung gegen das Corona-Virus. (Symbolfoto mit Model) Nürnberg, 23.04.2020 | Verwendung weltweit

Вакцина от коронавируса: когда и кому она будет доступна 07.05.2020

Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход.
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