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Губернатор Дрозденко сообщил, что музеи и театры Ленобласти открыты привитым иностранными препаратами от COVID-19. Но Роспотребнадзор заявил, что с ним решение не согласовывали.
Число умерших в России с диагнозом COVID-19 за сутки составило 805, новых случаев инфицирования - 22 498. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит оснований для введения локдауна.
За последние сутки в России скончались 828 человек с ковидом. Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. Уровень инфицирования SARS-CoV-2 в стране продолжает резко расти.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ряде регионов выросло число инфицированных коронавирусом, и подчеркнула необходимость вакцинации.
По оценкам Роспотребнадзора, потери экономики РФ в 2020 году в 1,4 раза превысили суммарный урон от других инфекционных болезней. Эти данные не учитывают потери непроизведенного ВВП.
В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с низкими темпами вакцинации и потерей иммунитета у тех, кто уже переболел им.
По словам главы Роспотребнадзора, пока выявленный вирус птичьего гриппа не передается от человека человеку, и у специалистов есть "время подготовиться".
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мутировавший вирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.
По подсчетам "Медиазоны", с апреля по сентябрь показатель избыточной смертности в России впятеро превысил данные Роспотребнадзора и примерно вдвое - данные Росстата.
В России за последние сутки от коронавируса умерли 346 человек – максимальный показатель с начала пандемии. В стране больше полутора миллиона заболевших. Россия - на четвертом месте в мире по количеству больных.
Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в местах массового пребывания людей. Главное, чтобы было объявлено, иронизирует Сергей Елкин.
Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
15 июля откроются детские лагеря отдыха сразу в нескольких регионах России. Хорошая ли идея - отправлять ребенка на отдых во время пандемии, и что об этом думают эпидемиологи и родители - у DW.
После возобновления работы гостиниц в России им рекомендовали заселять в один номер только членов одной семьи, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Показатели смертности среди медиков во время пандемии COVID-19 практически не отличаются от других периодов, утверждает Анна Попова. Всего в России коронавирусом заболели более 340 тысяч человек.
Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход.
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