Роспотребнадзор

Новые жесткие меры в РФ из-за пандемии (28.10.2020)

В России за последние сутки от коронавируса умерли 346 человек – максимальный показатель с начала пандемии. В стране больше полутора миллиона заболевших. Россия - на четвертом месте в мире по количеству больных.