  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Пожар на нефтебазе в Пролетарске полыхал 2 недели

Роман Сулима
2 сентября 2024 г.

Спустя более двух недель пожар в городе Пролетарске Ростовской области потушен, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пожарные указывают, что дополнительную сложность представляет сильный ветер.

https://p.dw.com/p/4kAjs
Пожар на нефтебазе в Пролетарске по состоянию на 19 августа
Пожар на нефтебазе в Пролетарске по состоянию на 19 августа (фото из архива)Фото: Planet Labs PBC/AP/dpa/picture alliance

Открытое горение на складах нефтебазы Росрезерва в городе Пролетарске Ростовской области было ликвидировано, сообщили в российских оперативных службах, данные которых в понедельник, 2 сентября, приводит агентство ТАСС. "Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер", - говорится в сообщении.

Нефтебаза в Пролетарске горит более двух недель

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа в результате удара украинского дрона. Тогда загорелось около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. К концу второй недели после удара площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. м. Предположительно, целью атаки были цистерны с керосином, до которых огонь не дошел. На территории района вводили режим ЧС, власти также отменили массовые мероприятия в честь Дня города и столетия Пролетарского района.

Кроме того, 28 августа в Ростовской области возник пожар на еще одной нефтебазе - в Каменском районе, там тоже ввели режим повышенной готовности. По данным российских СМИ, в Ростовской области начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Местные жители продолжают жаловаться на дым, из-за которого трудно дышать. В Роспотребнадзоре при этом заявляют, что вредных веществ в воздухе не больше нормы.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

ВСУ жгут российские НПЗ, а что в Донбассе? DW Новости (28.08.2024)

ВСУ жгут российские НПЗ, а что в Донбассе? DW Новости (28.08.2024)

Украина в последние дни значительно усилила удары дронами по российским ‎НПЗ. Впервые беспилотники атаковали Кировскую область: по сообщению Baza, в ‎результате загорелся один из резервуаров нефтебазы в городе Котельнич. Ранее ‎после удара БПЛА загорелись несколько цистерн с топливом на нефтебазе в ‎Ростовской области. А что происходит на фронте в Донбассе? ‎
28 августа 2024 г.29:50 мин.
Штаб-квартира "Белнефтехима"

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

Остановка важнейшего нефтепровода России из-за попадания в него хлоридов - беспрецедентное событие в истории экспорта российских энергоносителей в Европу. Об этом - в галерее DW.
Экономика и бизнес13 июня 2019 г.11 фото
Омск, где произошел пожар на крупнейшем в России НПЗ

Россия засекретила статистику производства дизельного топлива

Россия засекретила статистику производства дизельного топлива

Правительство РФ решило закрыть данные о производстве дизельного топлива после взрыва на НПЗ в Омске - крупнейшем в стране. Ранее Росстат уже засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина.
Политика29 августа 2024 г.