 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2018

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Россия

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Регулятор обвинил Google в отказе фильтровать запрещенный контент. Роскомнадзор намерен добиваться от Twitter и Facebook локализации данных пользователей в РФ.

Вывеска Google

Роскомнадзор оштрафовал концерн Google за отказ фильтровать запрещенный в России контент. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров на пресс-конференции в Москве во вторник, 11 декабря.

"Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают - так написано в письме. Мы считаем, что поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей", - сказал Жаров.

25 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что регулятор по итогам проверки зафиксировал факт неисполнения компанией Google ранее отосланного ей требования о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), отмечает агентство "Интерфакс"..

Локализация данных пользователей

Жаров на пресс-конференции также сообщил о намерении Роскомнадзора проверить Twitter и Facebook на соблюдение закона о локализации данных пользователей в России. По его словам, у регулятора есть основания полагать, что данные компании нарушают российское законодательство.

Контекст

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"Мы будем идти по процедуре закона. Мы сейчас проведем проверку, убедимся, исполнено это или не исполнено. Если не исполнено, возбудим соответствующее административное дело и предпишем компании в определенный срок требования закона исполнить. Будем добиваться, чтобы было исполнено", - сказал глава ведомства.

По словам Жарова, Twitter более года тому назад письменно уведомил Роскомнадзор о намерении выполнить закон о локализации персональных данных во второй половине 2018 года. Facebook до сих пор не дал прямого ответа, и Роскомнадзору не известны намерения этой компании, отметил Александр Жаров.

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    Автор: Элла Володина


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