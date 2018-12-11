Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал концерн Google за отказ фильтровать запрещенный в России контент. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров на пресс-конференции в Москве во вторник, 11 декабря.

"Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают - так написано в письме. Мы считаем, что поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей", - сказал Жаров.

25 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что регулятор по итогам проверки зафиксировал факт неисполнения компанией Google ранее отосланного ей требования о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), отмечает агентство "Интерфакс"..

Локализация данных пользователей

Жаров на пресс-конференции также сообщил о намерении Роскомнадзора проверить Twitter и Facebook на соблюдение закона о локализации данных пользователей в России. По его словам, у регулятора есть основания полагать, что данные компании нарушают российское законодательство.

"Мы будем идти по процедуре закона. Мы сейчас проведем проверку, убедимся, исполнено это или не исполнено. Если не исполнено, возбудим соответствующее административное дело и предпишем компании в определенный срок требования закона исполнить. Будем добиваться, чтобы было исполнено", - сказал глава ведомства.

По словам Жарова, Twitter более года тому назад письменно уведомил Роскомнадзор о намерении выполнить закон о локализации персональных данных во второй половине 2018 года. Facebook до сих пор не дал прямого ответа, и Роскомнадзору не известны намерения этой компании, отметил Александр Жаров.

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