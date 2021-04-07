Найти любовь в интернете: романтика или бизнес? (31.10.2017)

Сайты знакомств, чаты, брачные агентства… Все чаще люди прибегают к услугам онлайн-ресурсов для поиска второй половинки. Только в Германии 12 миллионов человек знакомятся по интернету. Сколько это стоит и реально ли таким способом найти любовь?