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Романтика

Rheinstein Castle at Rhine Valley (Rhine Gorge) in Germany. Built in 1316 and rebuilt in 1825-1844. | Verwendung weltweit

Средневековые замки в Германии 07.04.2021

Древняя романтика современных немецких ландшафтов.
Woman Having Video Chat With Boyfriend On Digital Tablet (Fotolia: #68756354); © Fotolia/apops

Любовь на расстоянии: три реально счастливые истории 14.02.2019

Отношения на расстоянии - это сложно. Для кого-то вообще не вариант. Но есть и те, кто считает, что километры наоборот сближают.
ARCHIV - Sogenannte Liebesschlösser hängen am 25.11.2009 in Köln an der Hohenzollernbrücke in der Nähe des Domes. Manche Brückengeländer europäischer Großstädte sind kaum noch zu erkennen - tausende Schlösser verdecken die Gitter. Verliebte Paare hängen sie auf, schreiben ihre Namen darauf oder malen ein Herz. Einige Stadtverwaltungen reagieren genervt und drohen mit der Säge, die Touristen fotografieren aber begeistert. In ihrer Arbeit «Liebesschlösser - vom Tiber zur Mur» untersuchten drei Volkskunde-Studierende aus der österreichischen Stadt Graz das Phänomen. (Zu dpa dpa-Interview «Liebesschlösser - «Bäumeschnitzen war gestern, Lovelocks sind heute). Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ FREI FÜR SOCIAL MEDIA

Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея) 14.02.2019

В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
dpatopbilder - Die bunten Bänder eines Maibaumes flattern am 30.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor dem blauen Himmel. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ночь, в которую немцы признаются в любви 30.04.2018

В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.

Найти любовь в интернете: романтика или бизнес? (31.10.2017) 31.10.2017

Сайты знакомств, чаты, брачные агентства… Все чаще люди прибегают к услугам онлайн-ресурсов для поиска второй половинки. Только в Германии 12 миллионов человек знакомятся по интернету. Сколько это стоит и реально ли таким способом найти любовь?
Das Robert Schumann-Haus in Bonn-Endenich am 25.10.2008. Der deutsche Komponist Robert Schumann wurde am 08.06.1810 in Zwickau geboren und starb am 29.07.1856 in Bonn-Endenich. Foto: Horst Ossinger dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Бонн - последний приют музыкального гения романтики 16.06.2017

Жизненный путь великого немецкого композитора-романтика закончился в Бонне. Какая польза городу от Роберта Шумана, рассказывает в интервью DW инициатор посвященного ему фестиваля.
16.02.2016+++++Das Schloss Wernigerode auf dem Agnesberg in Wernigerode (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 16.02.2016. Das Harzer Schloss ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Es diente als Wohn- und Repräsentationsschloss der Fürsten zu Stolberg-Wernigerode. Das Schloss ist seit 1930 in Teilen der Öffentlichkeit zugänglich. Jährlich kommen rund 200.000 Gäste, um das Schloss und seine Museumsräume zu sehen. Foto: Jens Wolf/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Wolf

Замок Вернигероде - средневековая романтика с видом на Гарц (фото) 17.02.2016

Как сообщает агентство dpa, сейчас его каждый год посещает около 200 тысяч человек.
Bild des Tages 06.05.2015 Blick bei sonnigem Wetter am 06.05.2015 auf die Steilküste des Nationalparks Jasmund bei Sassnitz auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern). Im Nordosten der Insel Rügen auf der Halbinsel Jasmund erstreckt sich auf rund fünfzehn Kilometer Länge zwischen Sassnitz und Lohme die Kreidefelsen-Steilküste.Teilweise bis 120 Meter ragen die Kreidefelsen empor. Foto: Stefan Sauer/ZB

Крутая романтика острова Рюген 07.05.2015

Знаменитые Меловые скалы на самом большом немецком острове.
Drei Autoren werden am 27.3.1998 anläßlich der Leipziger Buchmesse emit dem Buchpreis zur Europäischen Verständigung geehrt. Den Hauptpreis erhält die weißrussiche Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch (M), mit dem Förderpreis wird der Leipziger Andreas Tretner ausgezeichnet, und den Anerkennungspreis erhält die in Zürich lebende Autorin Lima Rakusa.

Светлана Алексиевич вновь выскажется о ситуации на Украине 10.04.2014

Вместе с рядом других литераторов и философов белорусская писательница приглашена к участию в открывающемся во Франкфурте конгрессе "Политическая романтика".
Greifswald im Mondschein Caspar David Friedrich Beschreibung deutscher Maler, Zeichner und Radierer Geburts-/Todesdatum 5. September 1774(1774-09-05) 7. Mai 1840(1840-05-07) Geburts-/Todesort Greifswald Dresden Wirkungsstätte Berlin, Greifswald, Rügen, Dresden (1798)

Письма Каспара Давида Фридриха вернулись на родину романтика 19.03.2014

Более ста лет письма хранились в доме, где родился художник, и вот теперь, после полувекового отсутствия, снова возвращаются в Грайфсвальд.
#59882002 - together© Fotolia/detailblick

Цветы, закаты и "динамо" по СМС: в Германии отмечают День влюбленных 14.02.2014

Как следует из приуроченных к этому дню социологических исследований, немцам недостает в жизни романтики, но при этом они не готовы жертвовать ради любви своей свободой.
FILE - In this image released by Paramount Home Entertainment, Kate Winslet and Leonardo DiCaprio are shown in a scene from, Titanic. Director James Cameron plans to preview converted 3-D footage from the movie at a Paramount Studios presentation Friday, which is scheduled for re-release next year to coincide with the 100th anniversary of the Titanic setting sail. (AP Photo/Paramount Pictures).

Опрос: СМИ безнадежно романтизируют правду жизни 30.01.2014

Три четверти жителей Германии считают, что телевидение и кинофильмы выставляют отношения между людьми в приукрашенном виде.
Indoor-Campingplatz In dem vor einem Jahr eröffneten Hostel dienen ausgemusterte Wohnwagen und Bahnwaggons als Übernachtungsmöglichkeit. Die Wagen sind in einer Fabrikhalle untergestellt, die somit zum Indoor-Campingplatz mutiert. Der Hotelier Michael Schößler bietet seinen Gästen so die Möglichkeit, sowohl im Sommer als auch Winter das Campingflair genießen zu können. DW/ Maurice Jones August 2013

Отель на колесах: винтаж, романтика, комфорт 05.11.2013

Романтики, внимание! Провести ночь в дизайнерском жилом автофургоне может теперь каждый. В Бонне открылся необычный "отель на колесах", с которым вас знакомит корреспондент DW.
Ein Skelett eines verscharrten Pferdes aus der Völkerschlacht im Jahr 1813 wird am 07.08.2013 in Dresden (Sachsen) in der Sonderausstellung «Blutige Romantik - 200 Jahre Befreiungskriege gegen Napoleon» im Militärhistorischen Museum gezeigt. Die Ausstellung läuft vom 6. September bis zum Januar 2014. Foto: Ole Spata/dpa

"Кровавая романтика": в Дрездене открылась выставка к 200-летию "Битвы народов" 06.09.2013

Скелет лошади, убитой во время "Битвы народов", - главный экспонат выставки, посвященной 200-летию крупнейшего сражения в череде Наполеоновских войн.
**************ACHTUNG!!!! Verwendungsbeschränkung: Bitte nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung Isn't it romantic? verwenden***************** Name: 489.jpg Bildbeschreibung: Barnaby Barford, You talking to me? Aufnahmedatum: Januar 2013 Aufnahmeort: Köln Rechte: DW/ Birgit Görtz Verwendungsbeschränkung: Bitte nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung Isn't it romantic? verwenden

Абажур от Сваровски и ножка Калашникова: романтика в современном дизайне 11.02.2013

Современные дизайнеры буквально разрываются между китчем и бунтом против потребительских стереотипов. Две стороны дизайнерской романтики представлены на выставке в Кельне.
In enger Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle vergibt die Philipp Otto Runge Stiftung ihr viertes Jahresstipendium mit Residenzmöglichkeit in Hamburg erstmalig an eine Künstlergruppe: das russische Kollektiv Chto delat? (Was tun?) Pressefoto: © Chto delat? ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Künstler verwendet werden***

Питерский арт-десант высадился в Гамбурге 03.10.2012

Коллективу "Что делать?" из России во главе с небезызвестными Глюклей и Цаплей предстоит разобраться в местной среде и найти следы немецкой романтики в современной жизни.
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