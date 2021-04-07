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Древняя романтика современных немецких ландшафтов.
Отношения на расстоянии - это сложно. Для кого-то вообще не вариант. Но есть и те, кто считает, что километры наоборот сближают.
В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.
Сайты знакомств, чаты, брачные агентства… Все чаще люди прибегают к услугам онлайн-ресурсов для поиска второй половинки. Только в Германии 12 миллионов человек знакомятся по интернету. Сколько это стоит и реально ли таким способом найти любовь?
Жизненный путь великого немецкого композитора-романтика закончился в Бонне. Какая польза городу от Роберта Шумана, рассказывает в интервью DW инициатор посвященного ему фестиваля.
Как сообщает агентство dpa, сейчас его каждый год посещает около 200 тысяч человек.
Знаменитые Меловые скалы на самом большом немецком острове.
Вместе с рядом других литераторов и философов белорусская писательница приглашена к участию в открывающемся во Франкфурте конгрессе "Политическая романтика".
Более ста лет письма хранились в доме, где родился художник, и вот теперь, после полувекового отсутствия, снова возвращаются в Грайфсвальд.
Как следует из приуроченных к этому дню социологических исследований, немцам недостает в жизни романтики, но при этом они не готовы жертвовать ради любви своей свободой.
Три четверти жителей Германии считают, что телевидение и кинофильмы выставляют отношения между людьми в приукрашенном виде.
Романтики, внимание! Провести ночь в дизайнерском жилом автофургоне может теперь каждый. В Бонне открылся необычный "отель на колесах", с которым вас знакомит корреспондент DW.
Скелет лошади, убитой во время "Битвы народов", - главный экспонат выставки, посвященной 200-летию крупнейшего сражения в череде Наполеоновских войн.
Современные дизайнеры буквально разрываются между китчем и бунтом против потребительских стереотипов. Две стороны дизайнерской романтики представлены на выставке в Кельне.
Коллективу "Что делать?" из России во главе с небезызвестными Глюклей и Цаплей предстоит разобраться в местной среде и найти следы немецкой романтики в современной жизни.
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