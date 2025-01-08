Что влияет на продолжительность жизни мужчин

Большинство из нас полагают, что романтические отношения для женщин важнее, чем для мужчин. По крайнем мере, такое стереотипное представление формируется уже на протяжении многих лет. Романтика отношений - гораздо более популярная тема в журналах для женщин, чем в изданиях, которые изначально больше ориентированы на мужскую целевую аудиторию. И все же, состоять в постоянных отношениях - для кого важнее?

Почему мужчины оказались главными романтиками

Команда ученых сразу из трех университетов Германии, США и Нидерландов поставила перед собой такую непростую задачу и проанализировала более 50 научных исследований, посвященных разному восприятию отношений и гендерным отличиям в гетеросексуальных парах. С немецкой стороны в этом проекте участвовал Институт психологии Университета имени Гумбольдта в Берлине. Международная исследовательская команда пришла к неожиданным выводам. Результаты исследования были опубликованы сначала в научном журнале Behavioral and Brain Sciences в декабре 2024 года. На сайте берлинского университета сообщение появилось в понедельник, 6 января.

Как отмечает главный автор исследования Ирис Варинг (Iris Wahring) из Университета имени Гумбольдта, совершенно очевидно, что мужчины больше нацелены на то, чтобы вступить в серьезные отношения. "Кроме того, эти отношения оказывают более положительное влияние на благополучие и здоровье мужчин, чем женщин. Даже продолжительность жизни мужчин больше, чем у женщин зависит от того, находятся ли они в серьезных отношениях", - подчеркивает немецкая ученая.

Постоянство для мужчин важнее, чем для женщин?

Более того, проанализировав более 50 научных исследований, большинство из которых было опубликовано в течение последних 20 лет, ученые пришли к выводу, что мужчины гораздо реже выступают инициаторами разрыва отношений, так как после расставания с партнершей они чувствуют себя одинокими. Мужчинам в меньшей степени свойственно видеть позитивные стороны расставания.

Ученые: Постоянные отношения больше важны для психического здоровья мужчин, чем женщин Фото: Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

Международная команда ученых на основе собранных данных создала модель для оценки гендерных различий на разных этапах отношений. Для академической среды эта модель является новаторской, подчеркивают ученые, несмотря на то, что взаимосвязь между статусом отношений и состоянием здоровья уже хорошо изучены. Главный вывод, к которому пришли ученые, - постоянные отношения в психологическом смысле для мужчин важнее, чем для женщин. В своей теоретической модели исследователи также представляют различные доводы. С их точки зрения, наиболее важным объяснением являются эмоциональные потребности. "Из многочисленных исследований мы знаем, что женщины обычно получают больше эмоциональной поддержки от своего социального окружения, чем мужчины. Следовательно, гетеросексуальные мужчины в большей степени зависят от своего постоянного партнера в удовлетворении своих эмоциональных потребностей, чем гетеросексуальные женщины. Словом, постоянные отношения психологически более важны для мужчин, чем для женщин", - считает Ирис Варинг.

Ученые уверены, что результаты их исследования релеванты для понимания, что важно для нашего здоровья, а также какое влияние на него оказывают дружба и отношения. "Социальные нормы так устроены, что женщины чаще делятся своими эмоциями с другими и оказывают друг другу поддержку. Среди женщин это происходит чаще, чем среди мужчин", - уверена немецкая ученая. Ее коллега из Амстердама Пауль ван Ланге объясняет это и тем, что уже в детстве девочкам проще и "более уместно" проявлять свои эмоции и показывать свою ранимость. Без партнерши мужчинам часто не хватает социального контакта - человека, которому можно открыться. Это может иметь далеко идущие последствия для здоровья и морального состояния. Опубликованное исследование включает данные исключительно о гетеросексуальных парах, подчеркивают исследователи, и охватывает население индустриальных стран.