  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Каспар Давид Фридрих для продвинутых

Марина Борисова
5 сентября 2024 г.

Марафон мероприятий по случаю юбилея знаменитого немецкого художника Каспара Давида Фридриха продолжается. Выставка в Дрездене - жемчужина цикла.

https://p.dw.com/p/4k0vQ
Выставка Каспара Давида Фридриха
В юбилейный год проходит целый ряд мероприятий, посвященные Каспару Давиду ФридрихуФото: Maurizio Gambairni/dpa/picture-alliance

5 сентября 1774 года в Грайфсвальде родился Каспар Давид Фридрих (Caspar David Friedrich). На тот момент его родной город еще относился к Швеции. Сегодня Грайфсвальд находится на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Главным немецким романтиком художник будет признан только следующими поколениями. 250-летний юбилей Каспара Давида Фридриха Германия отмечает на широкую ногу. И цикл юбилейных мероприятий еще не закончился.

Личная трагедия легла в основу творчества великого художника

Каспар Давид стал шестым ребенком в семье, всего детей было десять. В возрасте 13 лет он пережил трагическое событие: погибает его брат, пытаясь спасти Каспара Давида, провалившегося под лед во время катания на коньках. Лед и вода станут центральными темами в творчестве художника. Возникшую позже депрессию художник объяснял воспоминаниями о гибели брата.

После Гамбурга и Берлина уникальную выставку, посвященную немецкому романтику Каспару Давиду Фридриху, принимает Дрезден: Caspar David Friedrich. Wo alles begann ("Каспар Давид Фридрих. Там, где все начиналось"). Именно здесь - в столице Саксонии - были созданы главные произведения. "Многие этого не знают, а ведь все картины Фридриха создавались здесь - в его дрезденском ателье", - рассказывает директор дрезденского музея изобразительных искусств Альбертинум Хильке Вагнер (Hilke Wagner). Всего на выставке можно увидеть 47 картин великого художника. Среди них - знаменитое произведение "Крест в горах" ("Теченский алтарь") 1808 года, в котором Каспар Давид Фридрих предпринял попытку передать присутствие Бога через природу.

В Дрездене он прожил большую часто своей жизни - с 1798 года и вплоть до самой смерти. Он скончался 7 мая 1840 года, пережив два инсульта. Выставка в Дрездене - последняя в трилогии. И, как отмечает директор Альбертинума, сначала было даже сожаление, потому что Дрезден стал последним этапом. Однако довольно быстро стало понятно, что в этом есть и преимущество. Как отмечает Хильке Вагнер, здесь показывают "Фридриха для "продвинутых"". Это связано с тем, что три юбилейные экспозиции дополняют друг друга и должны мотивировать поклонников творчества совершить незабываемое путешествие по миру художника. Ну а для тех, кому оказалось недостаточно марафона юбилейных мероприятий в Германии, Нью-Йорк приглашает посетить выставку "Каспар Давид Фридрих. Душа природы", которая откроется 7 февраля 2025 года в "Метропо́литен-музее".

Каспар Давид Фридрих в "паутине Гёте"

Но и это еще не все! В Веймаре пройдет выставка картин, эскизов и графики Каспара Давида Фридриха - "Каспар Давид Фридрих, Гёте и Веймар". Откроется она в Музее Шиллера (Schiller-Museum) 22 ноября и продлится до 2 марта 2025 года. Гёте и Шиллер стали олицетворением Веймарской классики - основанного ими направления в немецкой литературе и культуре. На выставке будет рассказана и история отношений, которые связывали великого немецкого классика Гёте и великого немецкого романтика Фридриха.

2024 год - для обоих юбилейный: 250 лет со дня рождения Каспара Давида Фридриха, 275 - Иоганну Вольфгангу фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). "Гёте был главным пауком", - говорит Кристоф Орт (Christoph Orth) из Фонда Веймарской классики. Немецкий поэт создал целую сеть контактов в сфере культуры по всей Европе. И он имел влияние и на карьеру художников. Каспар Давид Фридрих, который был на 25 лет моложе Гёте, принадлежал к их числу. Их знакомство произошло в Веймаре в 1805 году в рамках Веймарской художественной выставки, и вплоть до 1812 году художник регулярно пересылал из Дрездена свои картины и зарисовки поэту. По сути, он сделал Гёте своим галеристом. Деталей о дружбе двух гениев осталось не так много.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Картина "Деревенский пейзаж в утреннем свете"

Забвение и слава Каспара Давида Фридриха. Главный романтик Германии отмечает юбилей

Забвение и слава Каспара Давида Фридриха. Главный романтик Германии отмечает юбилей

Умерший в бедности художник Каспар Давид Фридрих был признан гением немецкой романтической живописи только следующими поколениями. Как так получилось, что Германия сначала его забыла, а потом прославила?
Культура23 апреля 2024 г.
Альбом с набросками Каспара Давида Фридриха

Зарисовки главного романтика Германии добрались до берлинского музея

Зарисовки главного романтика Германии добрались до берлинского музея

Карандашные наброски немецкого художника Каспара Давида Фридриха были проданы на аукционе в Берлине, но благодаря усилиям нескольких музеев будут доступны широкой публике.
Культура12 июля 2024 г.
"Альбом зарисовок Карлсруэ" немецкого художника Каспара Давида Фридриха

Кому достанется альбом с зарисовками главного романтика Германии?

Кому достанется альбом с зарисовками главного романтика Германии?

Карандашные наброски немецкого художника Каспара Давида Фридриха выставлены на торги в берлинском аукционном доме.
Культура30 ноября 2023 г.
Показать еще