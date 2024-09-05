Каспар Давид Фридрих для продвинутых

5 сентября 1774 года в Грайфсвальде родился Каспар Давид Фридрих (Caspar David Friedrich). На тот момент его родной город еще относился к Швеции. Сегодня Грайфсвальд находится на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Главным немецким романтиком художник будет признан только следующими поколениями. 250-летний юбилей Каспара Давида Фридриха Германия отмечает на широкую ногу. И цикл юбилейных мероприятий еще не закончился.

Личная трагедия легла в основу творчества великого художника

Каспар Давид стал шестым ребенком в семье, всего детей было десять. В возрасте 13 лет он пережил трагическое событие: погибает его брат, пытаясь спасти Каспара Давида, провалившегося под лед во время катания на коньках. Лед и вода станут центральными темами в творчестве художника. Возникшую позже депрессию художник объяснял воспоминаниями о гибели брата.

После Гамбурга и Берлина уникальную выставку, посвященную немецкому романтику Каспару Давиду Фридриху, принимает Дрезден: Caspar David Friedrich. Wo alles begann ("Каспар Давид Фридрих. Там, где все начиналось") . Именно здесь - в столице Саксонии - были созданы главные произведения. "Многие этого не знают, а ведь все картины Фридриха создавались здесь - в его дрезденском ателье", - рассказывает директор дрезденского музея изобразительных искусств Альбертинум Хильке Вагнер (Hilke Wagner). Всего на выставке можно увидеть 47 картин великого художника. Среди них - знаменитое произведение "Крест в горах" ("Теченский алтарь") 1808 года, в котором Каспар Давид Фридрих предпринял попытку передать присутствие Бога через природу.

В Дрездене он прожил большую часто своей жизни - с 1798 года и вплоть до самой смерти. Он скончался 7 мая 1840 года, пережив два инсульта. Выставка в Дрездене - последняя в трилогии. И, как отмечает директор Альбертинума, сначала было даже сожаление, потому что Дрезден стал последним этапом. Однако довольно быстро стало понятно, что в этом есть и преимущество. Как отмечает Хильке Вагнер, здесь показывают "Фридриха для "продвинутых"". Это связано с тем, что три юбилейные экспозиции дополняют друг друга и должны мотивировать поклонников творчества совершить незабываемое путешествие по миру художника. Ну а для тех, кому оказалось недостаточно марафона юбилейных мероприятий в Германии, Нью-Йорк приглашает посетить выставку "Каспар Давид Фридрих. Душа природы", которая откроется 7 февраля 2025 года в "Метропо́литен-музее" .

Каспар Давид Фридрих в "паутине Гёте"

Но и это еще не все! В Веймаре пройдет выставка картин, эскизов и графики Каспара Давида Фридриха - "Каспар Давид Фридрих, Гёте и Веймар". Откроется она в Музее Шиллера (Schiller-Museum) 22 ноября и продлится до 2 марта 2025 года. Гёте и Шиллер стали олицетворением Веймарской классики - основанного ими направления в немецкой литературе и культуре. На выставке будет рассказана и история отношений, которые связывали великого немецкого классика Гёте и великого немецкого романтика Фридриха.

2024 год - для обоих юбилейный: 250 лет со дня рождения Каспара Давида Фридриха, 275 - Иоганну Вольфгангу фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). "Гёте был главным пауком", - говорит Кристоф Орт (Christoph Orth) из Фонда Веймарской классики. Немецкий поэт создал целую сеть контактов в сфере культуры по всей Европе. И он имел влияние и на карьеру художников. Каспар Давид Фридрих, который был на 25 лет моложе Гёте, принадлежал к их числу. Их знакомство произошло в Веймаре в 1805 году в рамках Веймарской художественной выставки, и вплоть до 1812 году художник регулярно пересылал из Дрездена свои картины и зарисовки поэту. По сути, он сделал Гёте своим галеристом. Деталей о дружбе двух гениев осталось не так много.