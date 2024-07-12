Зарисовки главного романтика Германии - снова в Берлине

Карандашные наброски немецкого художника Каспара Давида Фридриха были проданы на аукционе в Берлине, но благодаря усилиям нескольких музеев будут доступны широкой публике.

Альбом зарисовок Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich), наиболее известного представителя раннего немецкого романтизма, стал доступен широкой публике. С 12 июля до 18 августа сборник набросков можно изучать на выставке "(Не)увиденные истории" в Берлинском гравюрном кабинете .

Книжица размером 12 на 18 сантиметров таит в себе несколько десятков карандашных рисунков: птиц в полете, деревьев, ветвей и стволов. Запечатленные на страницах альбома мотивы художник позднее использовал в своих известных пейзажах, таких как "Аббатство в дубовом лесу" и "Дольмен в снегу".

"Аббатство в дубовом лесу" Фото: akg-images/picture alliance

Зарисовки были сделаны в окрестностях Дрездена с апреля по июнь 1804 года. Отправляясь на прогулки по лесах и полям, художник клал альбом в карман плаща. Теперь этот сборник имеет выдающееся художественное и искусствоведческое значение, поскольку позволяет напрямую взглянуть на метод работы Фридриха.

Куплен в складчину за 1,7 млн евро

Но почему альбом вдруг оказался в музее, если в декабре 2023 года он был продан на аукционе в германской столице за 1,819 миллиона евро? Незадолго до торгов управление Сената Берлина по делам культуры классифицировало альбом как культурную ценность национального значения. Это означало запрет на экспорт предмета торгов.

Берлинский гравюрный кабинет, Государственные художественные собрания Дрездена и Фонд веймарской классики (Klassik Stiftung Weimar), уже участвовавшие в аукционе, провели повторные переговоры, которые увенчались успехом. Они приобрели сборник за 1,7 млн евро. Каждый из трех музеев внес по 200 тысяч, а еще по 550 тысяч добавили Фонд культуры немецких федеральных земель (Kulturstiftung der Länder) и Фонд культуры имени Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Kulturstiftung).

Президент Фонда Прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger) назвал "мужественным переворотом" покупку, совершенную в год, когда Германия отмечает 250-летие со дня рождения живописца. "Всем нам было ясно, что мы должны хранить эту значимую работу в Германии", - пояснил он. А директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман (Marion Ackermann) предположила, что совместное владение тем или иным предметом искусства может стать новой моделью музейной политики по приобретению новых экспонатов.

Один из шести бесценных сборников

Из 20 альбомов Каспара Давида Фридриха с набросками сохранились лишь шесть. Четыре находятся в национальном музее в Осло, еще один - в Гравюрном кабинете в Дрездене. Теперь публике доступен последний из известных сборников с зарисовками, который ранее находился в частной собственности.

Выставкой в Берлине дело не ограничится. С 24 августа по 17 ноября альбом можно увидеть в Дрездене, а с 22 ноября по 2 марта 2025-го он станет частью экспозиции в Веймаре. В дальнейшем три культурных учреждения будут выставлять бесценный сборник набросков по очереди.

Тем временем Германия продолжает отмечать юбилей Каспара Давида Фридриха. В предстоящие месяцы его работами можно полюбоваться в Берлине, Веймаре и Грайфсвальде.