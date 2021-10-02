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Романтизм

https://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich#/media/Datei:Caspar_David_Friedrich_-_Zwei_M%C3%A4nner_in_Betrachtung_des_Mondes.jpg Caspar David Friedrich Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Um 1819/20 Öl / Leinwand, 35 x 44,5 cm Gal. Nr. 2194 Galerie Neue Meister Staatliche Kunstsammlung Dresden

Мечты о свободе: из Москвы - в Дрезден 02.10.2021

2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

Средний Рейн - романтическая долина Всемирного наследия 19.04.2016

"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
Die Ritter der Tafelrunde (Knights Of The Round Table, USA 1953, Regie: Richard Thorpe) Ava Gardner (als Guinevere, Gemahlin von König Artus und Geliebte von Ritter Lancelot), Mel Ferrer (als König Artus) / König, Königin, Handkuss, anmutig, galant, den Hof machen, werben, ritterlich, mittelalterliche Kleidung mit Schleier, Rüstung, Ritterrüstung, Mode Mittelalter, Artus-Sage, Camelot, Rittertum, Ritterfilm

Простота - результат зрелости, или 10 цитат Фридриха Шиллера 06.05.2015

Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
A portrait of William Shakespeare is pictured in London, on March 9, 2009. The portrait, painted in 1610, is believed to be the only surviving picture of William Shakespeare painted in his lifetime. AFP PHOTO/Leon Neal (Photo credit should read Leon Neal/AFP/Getty Images)

Уильям Шекспир - немецкая поп-звезда 23.04.2014

23 апреля исполняется 450 лет со дня рождения великого британского драматурга Уильяма Шекспира. В немецкой культуре ему отводится одна из главных ролей.
Besucher gehen am 13.03.2014 durch die Ausstellung «Die Revolution der Romantiker - FLUXUS made in USA» im Staatlichen Museum von Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Die bis zum 09.06.2014 geöffnete Sonderschau schafft eine Verbindung zwischen hoher Romantik und radikaler Moderne und zeigt den Einfluss der Romantiker des 19. Jahrhunderts auf neue Kunstideen des 20. Jahrhunderts. Foto: Jens Büttner/dpa

Выставка в Шверине сравнивает арт-движение "Флюксус" и романтизм 14.03.2014

Два авангардистских художественных течения разных веков находятся в центре внимания выставки в Государственном музее Шверина.
Bildnummer: 51225050 Datum: 02.05.2006 Copyright: imago/Marco Stepniak Selbstporträt Caspar David Friedrichs während der Ausstellung - Die Erfindung der Romantik - im Museum Folkwang in Essen, Objekte; 2006, Essen, Ausstellung, Ausstellungen, Kunstausstellung, Kunstausstellungen, Exponat, Exponate, Bild, Bilder, Ölbild, Ölbilder, Gemälde, Museumsausstellung, Museumsausstellungen, Kaspar , Friedrich; , hoch, Kbdig, Einzelbild, Freisteller, Malerei, Kunst, Deutschland / Porträt

Музей в Грайфсвальде выкупил переписку Каспара Давида Фридриха 06.03.2014

В зрелые годы этот немецкий художник-романтик жил в Дрездене, но поддерживал тесные связи с оставшимися в Грайфсвальде родными. Свидетельство тому - его письма.
Johann Heinrich Lips (1758–1817) Die Nacht, Ausschnitt, um 1793–1799, Feder in Schwarz, © Contemporary Editions Ltd, London

В Германии будет создан музей романтизма 25.02.2014

Открытие нового музея во Франкфурте-на-Майне должно состояться в 2018 году. Он будет расположен рядом с домом-музеем Гете.
E.Gaertner, Familie Hauschild / Gem.1843 Gaertner, Eduard 1801-1877. Die Familie des Berliner Schlosser- meisters C.F.A.Hauschild, Stralauer Strasse 49, 1843. Oel auf Leinwand, 26 x 32 cm. Berlin, Maerkisches Museum.

''Изобретателей'' детства представят в Баден-Бадене 20.09.2013

Детей в изобразительном искусстве ''изобрел'' 19-й век. До романтиков их, как правило, стилизовали под взрослых. Детские портреты эпохи романтизма - экспонаты новой выставки.
Johann Heinrich Lips (1758–1817) Die Nacht, Ausschnitt, um 1793–1799, Feder in Schwarz, © Contemporary Editions Ltd, London

В Веймаре показывают немецкие шедевры из крупной частной коллекции 26.08.2013

Свыше 90 работ видных немецких живописцев и графиков XIX века предоставил для экспозиции известный лондонский коллекционер Чарльз Бут-Клибборн.
In enger Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle vergibt die Philipp Otto Runge Stiftung ihr viertes Jahresstipendium mit Residenzmöglichkeit in Hamburg erstmalig an eine Künstlergruppe: das russische Kollektiv Chto delat? (Was tun?) Pressefoto: © Chto delat? ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Künstler verwendet werden***

''Что делать?'' в Гамбурге: в поисках возвышенного 11.01.2013

В отличие от иных "хулиганов" от искусства, "романтические левые" из Санкт-Петербурга не работают на шумный медийный успех. Их миссия - расширить круг людей критически мыслящих.
c/o pop (cologne on pop) ist ein urbanes Festival für elektronische Musik, Indie, Pop- und Clubkultur

Свен Фэт - законодатель анархической техно-моды 12.09.2011

Свен Фэт - не только диджей-виртуоз, он во многом определил внешний вид и поведение фанатов техно. Есть предположение, что дикий и креативный вид участников Love Parade в 1990-х вдохновлен именно этой звездой.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Herbstlich bunt verfärbt zeigt sich am 04.11.2014 die Landschaft der Sächsischen Schweiz am Pfaffenstein bei Pfaffendorf (Sachsen). Foto: Arno Burgi/dpa

Немцы вышли из леса 04.02.2011

ООН объявила 2011 год "годом лесов" - в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание к уничтожению джунглей Амазонки и Африки. В Германии напоминание о значении леса упало на благодатную почву и по другой причине.
Max (Michael König) und Agathe (Juliane Banse) © 2010 Constantin Film Verleih GmbH ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden***

Тяжелые роды: киноопера с осложнениями 10.01.2011

Новая экранизация шедевра немецкой романтики, оперы Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок", масштабна и технически совершенна. И все же она проигрывает оперной постановке в живости и кино – в выразительности.
Max Raabe singt am Mittwoch, 3. Dez. 2003 in Berlin waehrend eines Photocalls mit dem Palast Orchester. Am Abend findet die Premiere von Max Raabe's Palast Revue, die bis zum 28. Dez. 2003 im Schiller Theater in der Hauptstadt praesentiert wird, statt. (AP Photo/Franka Bruns)

Макс Раабе: меланхолия ретро-шансона 19.03.2010

На обложке своего первого сольного альбома Макс Раабе стоит к нам спиной, его черный силуэт вырезан на фоне неподвижного синего моря и неба. Бесконечная даль полна неутолимой тоски, от нее веет холодом одиночества.
Heidelberger Schloss, Ruine, Welterbe, Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU129

Прогулки по Гейдельбергу 08.05.2009

Над Гейдельбергом возвышаются самые фотогеничные руины Германии, многократно воспетые романтиками. Здесь находятся самый старый немецкий университет, самая длинная торговая улица, самая большая винная бочка...
Heidelberg, Schloss. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU101

Почему руины в Гейдельберге остались руинами 01.05.2009

Первым хранителем романтических развалин в Гейдельберге стал французский граф, который посвятил этому делу полвека своей жизни. Он влюбился в замок с первого взгляда.
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