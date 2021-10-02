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2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
23 апреля исполняется 450 лет со дня рождения великого британского драматурга Уильяма Шекспира. В немецкой культуре ему отводится одна из главных ролей.
Два авангардистских художественных течения разных веков находятся в центре внимания выставки в Государственном музее Шверина.
В зрелые годы этот немецкий художник-романтик жил в Дрездене, но поддерживал тесные связи с оставшимися в Грайфсвальде родными. Свидетельство тому - его письма.
Открытие нового музея во Франкфурте-на-Майне должно состояться в 2018 году. Он будет расположен рядом с домом-музеем Гете.
Детей в изобразительном искусстве ''изобрел'' 19-й век. До романтиков их, как правило, стилизовали под взрослых. Детские портреты эпохи романтизма - экспонаты новой выставки.
Свыше 90 работ видных немецких живописцев и графиков XIX века предоставил для экспозиции известный лондонский коллекционер Чарльз Бут-Клибборн.
В отличие от иных "хулиганов" от искусства, "романтические левые" из Санкт-Петербурга не работают на шумный медийный успех. Их миссия - расширить круг людей критически мыслящих.
Свен Фэт - не только диджей-виртуоз, он во многом определил внешний вид и поведение фанатов техно. Есть предположение, что дикий и креативный вид участников Love Parade в 1990-х вдохновлен именно этой звездой.
ООН объявила 2011 год "годом лесов" - в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание к уничтожению джунглей Амазонки и Африки. В Германии напоминание о значении леса упало на благодатную почву и по другой причине.
Новая экранизация шедевра немецкой романтики, оперы Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок", масштабна и технически совершенна. И все же она проигрывает оперной постановке в живости и кино – в выразительности.
На обложке своего первого сольного альбома Макс Раабе стоит к нам спиной, его черный силуэт вырезан на фоне неподвижного синего моря и неба. Бесконечная даль полна неутолимой тоски, от нее веет холодом одиночества.
Над Гейдельбергом возвышаются самые фотогеничные руины Германии, многократно воспетые романтиками. Здесь находятся самый старый немецкий университет, самая длинная торговая улица, самая большая винная бочка...
Первым хранителем романтических развалин в Гейдельберге стал французский граф, который посвятил этому делу полвека своей жизни. Он влюбился в замок с первого взгляда.
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