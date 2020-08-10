Рассвет новой Беларуси - закат Лукашенко?

После выборов в Беларуси не утихают протесты, одним из символов которых стал исторический бело-красно-белый флаг страны. Беларусь - на заре новой эпохи, считает Сергей Елкин.
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Правительство Германии и депутаты бундестага раскритиковали президентские выборы в Беларуси. А немецкие политологи предвидят начало острого политического кризиса в стране и не исключают установления жесткой диктатуры.