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Ракета-носитель "Союз"

Российская ракета-носитель

Российская ракета-носитель "Союз"

In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Корабль "Союз МС-19" с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту 05.10.2021

Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 18, 2020: A Soyuz-2.1b rocket booster with a Fregat upper stage installed at a launch pad of Vostochny Cosmodrome. The rocket is to put into orbit 36 OneWeb satellites. The OneWeb satellite system is designed to provide global satellite Internet broadband services. Yuri Smityuk/TASS

Ракета "Союз" вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb 25.03.2021

Пуск прошел в рамках сотрудничества Роскомоса с европейской Arianespace. Теперь на орбите находятся 146 спутников OneWeb, служащих для обеспечения высокоскоростным интернетом.
6488973 17.03.2021 In this handout photo released by Russian Space Agency Roscosmos, The Soyuz 2.1a rocket booster with the Fregat upper stage and the CAS500-1 satellite is seen at the launchpad ahead of its upcoming launch, at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. The flight is scheduled for March 20 and is set to deliver the CAS500-1 satellite and a rideshare payload into orbit. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Space Agency Roscosmos

Ракета "Союз" с 38 спутниками штатно стартовала с Байконура 22.03.2021

Старт ракеты "Союз-2.1а" - первый коммерческий пуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги".

6488973 17.03.2021 In this handout photo released by Russian Space Agency Roscosmos, The Soyuz 2.1a rocket booster with the Fregat upper stage and the CAS500-1 satellite is seen at the launchpad ahead of its upcoming launch, at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. The flight is scheduled for March 20 and is set to deliver the CAS500-1 satellite and a rideshare payload into orbit. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Space Agency Roscosmos

Россия отложила запуск ракеты "Союз" с 38 спутниками 20.03.2021

"Роскосмос" обосновал решение о переносе запуска "скачком напряжения" перед стартом. Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников.
KOUROU, FRENCH GUIANA DECEMBER 18, 2019: A Soyuz-ST rocket with a Fregat upper stage carrying CHEOPS telescope CHaracterising ExOPlanets Satellite of the European Space Agency, a COSMO-SkyMed satellite, an EyeSat satellite, and two small satellites lifts off from the Guiana Space Centre. Soyuz rockets are launched from the Guiana Space Centre as part of a collaborative programme between Roscomos and the European Space Agency. Sergei Savostyanov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C7B9F

Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту арабский спутник Falcon Eye 2 02.12.2020

Для компании Arianespace это стало третьей миссией с участием российской ракеты "Союз" в этом году. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 несколько раз переносили по разным причинам.
KOUROU, FRENCH GUIANA - DECEMBER 18, 2019: A Soyuz-ST rocket with a Fregat upper stage carrying the CHEOPS telescope CHaracterising ExOPlanets Satellite of the European Space Agency, a COSMO-SkyMed satellite, an EyeSat satellite, and two small satellites, lifts off from the Guiana Space Centre. Soyuz rockets are launched from the Guiana Space Centre as part of a collaborative programme between Roscomos and the European Space Agency. Sergei Savostyanov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C7CEF

Запуск ракеты "Союз" с арабским спутником Falcon Eye 2 вновь перенесен 01.12.2020

Вылет ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру был отменен за 5 минут до старта из-за проблем с данными телеметрии. Следующее окно для пуска разведывательного спутника ОАЭ появится 2 декабря.
In this image made from video footage released by Roscosmos Space Agency, the Soyuz-2.1a rocket booster with the Soyuz MS-17 space ship carrying a new crew to the International Space Station (ISS), blasts off at the Russian leased Baikonur cosmodrome, Kazakhstan, Wednesday, Oct. 14, 2020. A trio of space travelers has launched successfully to the International Spce Station, for the first time using a fast-track maneuver to reach the orbiting outpost in just three hours. NASA's Kate Rubins and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of the Russian space agency Roscosmos lifted off as scheduled at 10:45 a.m. (1:45 a.m. EDT, 5:45 a.m. GMT) Wednesday from the Russia-leased Baikonur space launch facility in Kazakhstan for a six-month stint on the station. (Roscosmos Space Agency via AP) |

Корабль "Союз" пристыковался к МКС 14.10.2020

Полет корабля "Союз МС-17" впервые проходил по сверхкороткой схеме. Стыковка с МКС произошла уже через несколько часов.
06.06.2018+++ 5521109 06.06.2018 The Soyuz-FG launch vehicle with the Soyuz MS-09 manned spacecraft launched from the First Gagaringky Launch Pad at Baikonur. Alexey Filippov / Sputnik Foto: Alexey Filippov/Sputnik/dpa |

Российский "Союз" отправил в космос первого астронавта ОАЭ 25.09.2019

Запуск стал последним не только в истории ракета-носителя "Союз-ФГ", но и "Гагаринского старта". Модернизация стартового стола, с которого отправился в космос Юрий Гагарин будет стоить 87 млн долларов.
Russian Soyuz-2.1a booster with the Soyuz MS-14 spacecraft carrying robot Skybot F-850 blasts off from a launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan August 22, 2019. Russian space agency Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Россия отправила на МКС робота 22.08.2019

До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот FEDOR.

27.12.2018, Russland: AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: A Soyuz-2.1a rocket booster with a Fregat-M upper stage block lifts off from the Vostochny Cosmodrome to deliver Russia's Kanopus-V No 5 and No 6 remote sensing satellites and 26 other foreign spacecraft to orbit. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Первые британские спутники OneWeb будут запущены "Союзом" в феврале 14.01.2019

Несмотря на опасения ФСБ, "Роскосмос" не намерен отказываться от участия в крупном проекте по запуску британских спутников связи в рамках проекта OneWeb. Первый из них должен быть выведен на орбиту уже в феврале.
27.12.2018, Russland: AMUR REGION, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: A Soyuz-2.1a rocket booster with a Fregat-M upper stage block lifts off from the Vostochny Cosmodrome to deliver Russia's Kanopus-V No 5 and No 6 remote sensing satellites and 26 other foreign spacecraft to orbit. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Ракета "Союз" вывела на орбиту российские и иностранные спутники 27.12.2018

Космические аппараты будут использоваться для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Ракета запущена с космодрома "Восточный".
03.12.2018+++ The Soyuz MS-11 spacecraft carrying the crew formed of David Saint-Jacques of Canada, Oleg Kononenko of Russia and Anne McClain of the U.S. blasts off to the International Space Station (ISS) from the launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan December 3, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

Корабль "Союз МС-11" успешно запущен к МКС с Байконура 03.12.2018

Первый запуск "Союза" с момента аварии 11 октября прошел успешно. В тот же день корабль "Союз МС-11" состыковался с МКС.
11.10.2018****The Soyuz MS-10 spacecraft carrying the crew of astronaut Nick Hague of the U.S. and cosmonaut Alexey Ovchinin of Russia blasts off to the International Space Station (ISS) from the launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan October 11, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

"Роскосмос" допустил наличие дефекта еще на двух собранных ракетах 01.11.2018

После аварии "Союза" 11 октября специалисты проверят ракеты-носители на Байконуре и во Французской Гвиане. "Роскосмос" назвал причиной аварии датчик разделения ступеней ракеты-носителя.
11.10.2018****The Soyuz MS-10 spacecraft carrying the crew of astronaut Nick Hague of the U.S. and cosmonaut Alexey Ovchinin of Russia blasts off to the International Space Station (ISS) from the launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan October 11, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза" 31.10.2018

Авария при старте космического корабля 11 октября произошла из-за ошибки датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя.
25.10.2018, Russland: ARKHANGELSK REGION, RUSSIA - OCTOBER 25, 2018: A Soyuz-2 1b rocket booster carrying a spacecraft of the Russian Defence Ministry installed on launch pad No 4 ahead of the launch from the Plesetsk Cosmodrome. Sergei Medvedev/TASS Foto: Sergei Medvedev/TASS/dpa |

Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства "Союз" 25.10.2018

С космодром Плесецк произведен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", который вывел на орбиту "космический аппарат в интересах Минобороны России".
3118355 06/01/2017 Stand of the Federal Space Agency (Roskosmos) at the 2017 St. Petersburg International Economic Forum. Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

Роскосмос начнет записывать сборку ракет на видео 19.10.2018

У сотрудников российских ракетно-космических предприятий, которые занимаются сборкой ракет, появятся видеорегистраторы. Такое решение принял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после аварии "Союза".
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