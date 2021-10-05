Ракета-носитель "Союз"

Первые британские спутники OneWeb будут запущены "Союзом" в феврале

Несмотря на опасения ФСБ, "Роскосмос" не намерен отказываться от участия в крупном проекте по запуску британских спутников связи в рамках проекта OneWeb. Первый из них должен быть выведен на орбиту уже в феврале.