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Российская ракета-носитель
Российская ракета-носитель "Союз"
Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
Пуск прошел в рамках сотрудничества Роскомоса с европейской Arianespace. Теперь на орбите находятся 146 спутников OneWeb, служащих для обеспечения высокоскоростным интернетом.
Старт ракеты "Союз-2.1а" - первый коммерческий пуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги".
"Роскосмос" обосновал решение о переносе запуска "скачком напряжения" перед стартом. Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников.
Для компании Arianespace это стало третьей миссией с участием российской ракеты "Союз" в этом году. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 несколько раз переносили по разным причинам.
Вылет ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру был отменен за 5 минут до старта из-за проблем с данными телеметрии. Следующее окно для пуска разведывательного спутника ОАЭ появится 2 декабря.
Полет корабля "Союз МС-17" впервые проходил по сверхкороткой схеме. Стыковка с МКС произошла уже через несколько часов.
Запуск стал последним не только в истории ракета-носителя "Союз-ФГ", но и "Гагаринского старта". Модернизация стартового стола, с которого отправился в космос Юрий Гагарин будет стоить 87 млн долларов.
До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот FEDOR.
Несмотря на опасения ФСБ, "Роскосмос" не намерен отказываться от участия в крупном проекте по запуску британских спутников связи в рамках проекта OneWeb. Первый из них должен быть выведен на орбиту уже в феврале.
Космические аппараты будут использоваться для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Ракета запущена с космодрома "Восточный".
Первый запуск "Союза" с момента аварии 11 октября прошел успешно. В тот же день корабль "Союз МС-11" состыковался с МКС.
После аварии "Союза" 11 октября специалисты проверят ракеты-носители на Байконуре и во Французской Гвиане. "Роскосмос" назвал причиной аварии датчик разделения ступеней ракеты-носителя.
Авария при старте космического корабля 11 октября произошла из-за ошибки датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя.
С космодром Плесецк произведен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", который вывел на орбиту "космический аппарат в интересах Минобороны России".
У сотрудников российских ракетно-космических предприятий, которые занимаются сборкой ракет, появятся видеорегистраторы. Такое решение принял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после аварии "Союза".
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