Запуск ракеты "Союз" с арабским спутником Falcon Eye 2 вновь перенесен

Запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2 снова отложен. Ракета-носитель "Союз-СТ-А" должна была взлететь с космодрома Куру во французском департаменте Гвиана в Южной Америке в ночь на вторник, 1 декабря. Решение об отмене было принято за 5 минут и 3 секунды до старта из-за проблем с данными телеметрии, объяснила французская компания Arianespace, предоставляющая услуги по космическим запускам. Следующее окно появится утром 2 декабря по центральноевропейскому времени.
Ожидалось, что спутник отправят в космос в конце ноября, но старт был отложен из-за непогоды. Первоначальный запуск был запланирован еще на март, однако его перенесли на апрель из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат". Но позднее в марте космодром приостановил работу из-за пандемии COVID-19.
Арабский спутник Falcon Eye был уничтожен в результате аварии ракеты-носителя "Вега" вскоре после запуска с Куру в июле 2019 года.
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Автор: Максим Нелюбин