 Ракета ″Союз″ с 38 спутниками штатно стартовала с Байконура | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2021

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Россия

Ракета "Союз" с 38 спутниками штатно стартовала с Байконура

Старт ракеты "Союз-2.1а" - первый коммерческий пуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги".

Ракета-носитель Союз-2.1а

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран штатно стартовала со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Об этом сообщили в понедельник, 22 марта, в пресс-службе "Роскосмоса".

Старт, разделение ступеней и разгонного блока также прошли в штатном режиме.

В числе спутников - космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 из Республики Корея, японский аппарат для удаления "космического мусора" ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Пуск в рамках коммерческой программы

Старт ракеты "Союз-2.1а" - первый коммерческий пуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги". Запуск ранее был перенесен с 20 марта в связи с проблемой с наземным оборудованием.

Носитель, на котором аппараты отправлены в космос, - первая ракета "Роскосмоса", окрашенная в нетипичный для серии "Союз-2" бело-синий цвет. Госкорпорация отмечала, что новый дизайн вдохновлен окраской прототипа ракеты-носителя "Восток". Ожидается, что и в других пусках 2021 года будут участвовать ракеты именно такой окраски.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

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