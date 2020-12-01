Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту арабский спутник Falcon Eye 2

Для компании Arianespace это стало третьей миссией с участием российской ракеты "Союз" в этом году. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 несколько раз переносили по разным причинам.
Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" успешно вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Старт произошел в 04.33 мск в среду, 2 декабря, с космодрома Куру во французском департаменте Гвиана в Южной Америке. Спутник, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, отделился от разгонного блока ракета примерно через 58 минут 45 секунд после старта.
Запуск миссии VS24 был несколько раз перенесен из-за технических проблем и плохих погодных условий в районе космодрома. Первоначальный запуск был запланирован еще на март, но из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат" его перенесли на апрель. Но тогда космодром приостановил работу из-за пандемии COVID-19. В последний раз запуск должен был состояться в ночь на 1 декабря, но за 5 минут и 3 секунды до старта французская компания Arianespace приняла решение об отмене из-за проблем с данными телеметрии.
Для Arianespace, предоставляющей услуги по космическим запускам, это стало третьей миссией с российской ракетой-носителей "Союз" в этом году. Предыдущие миссии стартовали с казахстанского космодрома Байконур в феврале и марте.
Смотрите также: