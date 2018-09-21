Немецких карпов по осени считают (фоторепортаж)

Разводить карпов в Германии начали еще во времена императора Карла Великого, то есть более двенадцати столетий назад.
Смотрите также:
От лейпцигской всячины - до швабских пельменей
Карпы хороши в любом виде, но чаще всего их жарят. Предлагаем вам пикантный вариант приготовления этой рыбы.
На стол в Германии карп чаще всего попадает именно в постные дни. Но его с удовольствием едят и в воскресенье, и в праздники.
Вы что-нибудь уже слышали про хёри бюлле, флёнц и пумперникель? Эти и другие немецкие региональные деликатесы - в кулинарно-туристический подборке DW.
Кулинарное путешествие по Германии: от лейпцигской всячины - до швабских пельменей.
Похмельный синдром после бурного веселья, пожалуй, неизбежен. Но можно попытаться избавиться от него заранее, призвав на помощь... чудотворный супчик.
Огромное количество блюд из картофеля и вариантов их приготовления говорит об особой любви немцев к нему. Убедитесь сами. DW представляет в своей фотогалерее особенные рецепты.
Рождество, Новый год, День трех святых королей, - немецкое меню в зимние праздники отличается богатыми традициями. Вот некоторые из них.