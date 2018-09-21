Немецких карпов по осени считают (фоторепортаж)

Немецкие деликатесы

Миф о кислой капусте

Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из Эльзаса (что во Франции). Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Традиционно подают ее к свиной голени (рульке), а также к жареным колбаскам или со шпиком.