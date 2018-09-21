 Немецких карпов по осени считают (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 24.09.2018

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Фоторепортажи

Немецких карпов по осени считают (фоторепортаж)

Разводить карпов в Германии начали еще во времена императора Карла Великого, то есть более двенадцати столетий назад.

  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
От лейпцигской всячины - до швабских пельменей

  • Нюрнбергские колбаски

    Немецкие деликатесы

    Гутен аппетит!

    Что немцу хорошо, то и русскому вкусно! Какой русский не любит немецкой еды? Названия у некоторых немецких блюд, скажем честно, иногда режут слух, но это никак не отражается на их аппетитности. ''Голубой кончик'', ''свиной желудок'', ''зеленый соус''…

  • Картофельные клецки с мясной начинкой

    Немецкие деликатесы

    Голь на выдумки хитра

    Немецкая кухня - кухня немецких регионов. Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен, с города Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят такие картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом ''прятали'' мясо от местных феодалов, чтобы не платить им мясную подать.

  • Свиная голень с кислой капусты

    Немецкие деликатесы

    Миф о кислой капусте

    Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из Эльзаса (что во Франции). Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Традиционно подают ее к свиной голени (рульке), а также к жареным колбаскам или со шпиком.

  • ''Слепой петух''

    Немецкие деликатесы

    Вестфальский айнтопф

    ''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.

  • Пицца, паста, карривурст

    Немецкие деликатесы

    Пицца, паста, карривурст

    Типично немецкими являются не только традиционные блюда по старым прабабушкиным рецептам. В эту категорию смело можно отнести всякого рода фастфуд, который в Германии многие считают уже чуть ли не своим национальным достоянием - не унаследованным, но приобретенным. Колбаски, посыпанные индийским порошком карри, пицца, картофель фри, спагетти, шаурма (вездесущий в Германии Döner) и т.д.

  • Лейпцигская всячина

    Немецкие деликатесы

    Лейпцигская всячина

    Leipziger Allerlei - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов. Выглядело оно бедно, без мяса... Как видно, сокрытие доходов имеет давние традиции.

  • Пфальцский фаршированный свиной желудок

    Немецкие деликатесы

    Любимое блюдо Гельмута Коля

    Пфальцский фаршированный свиной желудок - любимое блюдо бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Этот деликатес с его родины регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок. Через четыре часа его можно подавать к столу.

  • ''Зеленый соус''

    Немецкие деликатесы

    ''Зеленый соус''

    Зимой и летом - одним цветом! Grüne Sauce - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.

  • Лабскаус

    Немецкие деликатесы

    Вкус - нордический

    Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это его единственный недостаток. Распространен он в Северной Германии. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.

  • Пряные колбаски

    Немецкие деликатесы

    Варить - не жарить

    Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Простое, но культовое блюдо Франконии. Для его приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.

  • Маульташен

    Немецкие деликатесы

    Швабские пельмени

    Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав его в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть отца небесного...

  • Пумперникель

    Немецкие деликатесы

    Вестфальский хлеб

    Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.

  • Свиное жаркое с хлебными клецками

    Немецкие деликатесы

    Баварское жаркое

    Типичная баварская еда должна быть смачной, а по своей питательности это блюдо может конкурировать на высшем уровне. Приятно познакомиться: свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!

  • default

    Немецкие деликатесы

    Звездные повара

    Помимо простой и питательной кухни давние традиции в Германии имеет изысканная кухня для гурманов. В 1966 году лучшим ресторанам начали присваивать заветные ''звезды'': одну, две, три. Таких заведений в разных немецких землях предостаточно. В последние годы наметилась смена поколений. Неофициальным лидером новой немецкой кухни считается Роберт Маас - молодой повар из Кельна.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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