Пятьдесят оттенков розового, или Один раз в год миндаль цветет (фотогалерея)

Где посмотреть, как цветет миндаль

Как и когда миндаль вообще попал в Германию? Как и виноградную лозу, эти деревья сюда принесли древние римляне. В свою очередь, к ним миндаль попал от древних греков. Как предполагается, сами греки должны благодарить Александра Македонского, который привез миндаль из Малой Азии. Но родина миндаля находится еще дальше - Иран и Афганистан.