 Пятьдесят оттенков розового, или Один раз в год миндаль цветет (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 05.03.2020

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Фоторепортажи

Пятьдесят оттенков розового, или Один раз в год миндаль цветет (фотогалерея)

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Каким цветом цветет миндаль? От белого до темно-розового. Оттенков - множество в зависимости от сорта. Полюбоваться одним таким деревом весной - уже хорошо, но где увидеть целые аллеи, сотни или даже тысячи деревьев?

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Миндаль любит теплый климат, поэтому в Германии больше всего миндальных деревьев растет в винодельческих регионах. Особенное место среди них занимает Пфальц, где в марте-апреле даже проводится традиционный фестиваль - Пфальцские миндальные недели (Pfälzer Mandelwochen). Сажать здесь повсюду миндаль, а также грецкие орехи повелел в середине XV века тогдашний курфюрст Фридрих I.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Чем во время миндального фестиваля здесь предлагают заняться туристам - посетителям Пфальца? Конечно же, наслаждаться такими вот живописными и красочными весенними ландшафтами. Как наслаждаться? Во-первых, можно просто гулять по окрестностям городов и деревушек или же принять участие в одной из познавательных экскурсий.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Во-вторых, можно отправиться в многодневный пеший поход по специальному Миндальному маршруту (Pfälzer Mandelpfad) протяженностью почти в сто километров. Или хотя бы пройти какой-нибудь один участок. На этом маршруте находится город Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, а также разные замки, руины и прочие достопримечательности.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    В-третьих, совершить поездку по региону на таком панорамном автобусе-олдтаймере, который делает остановки в разных интересных местах, а также для винно-гастрономических пауз-сюрпризов. В-четвертых, в хорошую погоду уже можно кататься на велосипедах. В-пятых…

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Для самых любознательных вокруг винодельческой деревушки Гиммельдинген в Пфальце обустроили Миндальную учебную тропу (Mandel-Lehrpfad) со всякой полезной информацией. На этот урок миндалеведения под открытым небом нужно около часа. Протяженность тропы составляет около трех с половиной километров.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Плоды миндаля - это не только вкусные и питательные орехи, но и ценный исходный продукт для кондитерской и косметической промышленности. Он является главной составляющая марципана, изобретенного, кстати, в немецком ганзейском городе Любеке, о чем подробно можно прочитать по ссылке под этой галереей.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Как и когда миндаль вообще попал в Германию? Как и виноградную лозу, эти деревья сюда принесли древние римляне. В свою очередь, к ним миндаль попал от древних греков. Как предполагается, сами греки должны благодарить Александра Македонского, который привез миндаль из Малой Азии. Но родина миндаля находится еще дальше - Иран и Афганистан.

  • Плоды миндального дерева

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свое императорское внимание на миндаль в Германии обратил еще Карл Великий (747-814), приказавший сажать эти деревья посреди виноградников. Кроны миндаля - раскидистые и негустые, пропускают свет, то есть не мешают развиваться лозе и созревать гроздям. Полезные свойства миндаля, например, для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы можно перечислять долго, как и применение в косметике…

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако в Германии какой-либо ощутимой экономической роли эти деревья сейчас не играют - скорее, служат в качестве традиционного украшения ландшафтов, декоративных деревьев. Основным же мировым производителем миндаля являются Соединенные Штаты, на которые приходится почти 80 процентов рынка.

  • Миндальный тортик

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Каким цветом цветет миндаль? От белого до темно-розового. Оттенков - множество в зависимости от сорта. Полюбоваться одним таким деревом весной - уже хорошо, но где увидеть целые аллеи, сотни или даже тысячи деревьев?

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Миндаль любит теплый климат, поэтому в Германии больше всего миндальных деревьев растет в винодельческих регионах. Особенное место среди них занимает Пфальц, где в марте-апреле даже проводится традиционный фестиваль - Пфальцские миндальные недели (Pfälzer Mandelwochen). Сажать здесь повсюду миндаль, а также грецкие орехи повелел в середине XV века тогдашний курфюрст Фридрих I.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Чем во время миндального фестиваля здесь предлагают заняться туристам - посетителям Пфальца? Конечно же, наслаждаться такими вот живописными и красочными весенними ландшафтами. Как наслаждаться? Во-первых, можно просто гулять по окрестностям городов и деревушек или же принять участие в одной из познавательных экскурсий.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Во-вторых, можно отправиться в многодневный пеший поход по специальному Миндальному маршруту (Pfälzer Mandelpfad) протяженностью почти в сто километров. Или хотя бы пройти какой-нибудь один участок. На этом маршруте находится город Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, а также разные замки, руины и прочие достопримечательности.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    В-третьих, совершить поездку по региону на таком панорамном автобусе-олдтаймере, который делает остановки в разных интересных местах, а также для винно-гастрономических пауз-сюрпризов. В-четвертых, в хорошую погоду уже можно кататься на велосипедах. В-пятых…

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Для самых любознательных вокруг винодельческой деревушки Гиммельдинген в Пфальце обустроили Миндальную учебную тропу (Mandel-Lehrpfad) со всякой полезной информацией. На этот урок миндалеведения под открытым небом нужно около часа. Протяженность тропы составляет около трех с половиной километров.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Плоды миндаля - это не только вкусные и питательные орехи, но и ценный исходный продукт для кондитерской и косметической промышленности. Он является главной составляющая марципана, изобретенного, кстати, в немецком ганзейском городе Любеке, о чем подробно можно прочитать по ссылке под этой галереей.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Как и когда миндаль вообще попал в Германию? Как и виноградную лозу, эти деревья сюда принесли древние римляне. В свою очередь, к ним миндаль попал от древних греков. Как предполагается, сами греки должны благодарить Александра Македонского, который привез миндаль из Малой Азии. Но родина миндаля находится еще дальше - Иран и Афганистан.

  • Плоды миндального дерева

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свое императорское внимание на миндаль в Германии обратил еще Карл Великий (747-814), приказавший сажать эти деревья посреди виноградников. Кроны миндаля - раскидистые и негустые, пропускают свет, то есть не мешают развиваться лозе и созревать гроздям. Полезные свойства миндаля, например, для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы можно перечислять долго, как и применение в косметике…

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако в Германии какой-либо ощутимой экономической роли эти деревья сейчас не играют - скорее, служат в качестве традиционного украшения ландшафтов, декоративных деревьев. Основным же мировым производителем миндаля являются Соединенные Штаты, на которые приходится почти 80 процентов рынка.

  • Миндальный тортик

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.mandelbluete-pfalz.de

Цветение миндаля в Пфальце. Информация на немецком языке

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