Пятьдесят оттенков розового, или Один раз в год миндаль цветет (фотогалерея)

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.
Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году. (23.12.2019)
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон. (04.06.2019)
В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали. (14.05.2019)
В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины. (08.11.2019)