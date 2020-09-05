Пытали не только в Минске на Окрестина. Рассказы задержанных в Могилеве

По оценке представителя правозащитного центра "Весна" в Могилеве Алексея Колчина, в период с 9 по 12 августа в городе было задержано более 500 человек. Мест в изоляторе временного содержания (ИВС) не хватало, поэтому задержанных отвозили автозаками в ближайшие райцентры - Шклов, Чериков, Горки. Только теперь, по прошествии месяца, удается восстановить общую картину произошедшего. Самым страшным местом в городе стал спортзал Ленинского РОВД, где людей просто пытали. После избиений там в Следственный комитет РБ обратились 56 человек, а следователей вызывали врачи.

В Ленинском РОВД Могилева: "Били палками, загоняя на третий этаж"

Одним из первых о зверствах силовиков рассказал 40-летний могилевчанин Виталий Шаталов. Вечером 11 августа он был задержан в центре города группой милиционеров в касках. У него спросили документы, но не дождавшись ответа, схватили под руки и завели в автозак.

В грузовике оказались еще трое горожан, которых сразу уложили на пол. "А после чьей-то команды "работаем" всех стали избивать сперва дубинками, а позже ногами", - вспоминает Виталий Шаталов.

Виталий Шаталов

Мужчина признается, что чудом не потерял сознание и был весь в крови. Позже врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и наложили швы. Но на тот момент скорую помощь никто вызывать не собирался, автозак отправился во двор Ленинского РОВД в Могилеве.

А там уже был организован коридор из милиционеров в масках, которые сразу же при выгрузке начали задержанных бить палками, загоняя их на третий этаж в спортзал. Бежать нужно было согнувшись, с руками за головой. На лестнице на каждом пролете стояли еще по два сотрудника, которые палками и пинками подгоняли наверх.

В спортзале Виталий Шаталов увидел страшную картину: на полу, вплотную друг ко другу, стояли на коленях "в позе эмбриона" десятки людей. Милиционеры нещадно били их при малейшем звуке. Но даже не это шокировало его больше всего: "Удивило поведение женщин-милиционеров - одна из них попросила отойти, чтобы я не забрызгал ее кровью".

Скорую помощь, вспоминает Шаталов, вызвал кто-то из молодых сотрудников РОВД. В нейрохирургическом отделении больницы, учитывая очевидно криминальный характер травмы, врачи вызвали работника Следственного комитета, который принял от пострадавшего жалобу. Каким будет исход дела, мужчина пока не берется предположить.

В УВД Могилевского Облисполкома: "Заставляли давать показания, угрожая изнасилованием"

Елисею Федину всего 19 лет. Его вместе с двумя приятелями милиция забрала на школьном стадионе 12 августа. Когда сотрудники спецподразделения в черных балаклавах выскочили из подъехавших машин, парни бросились врассыпную. Правда, оказалось, что они окружены - еще около десятка милиционеров с медицинскими масками на лицах бежали им навстречу и быстро справились с подростками.

Елисея, по его словам, сбили с ног жесткой подсечкой. А когда он встал, то получил мощный удар кулаком в глаз и еще несколько ударов в голову. Уже в больнице выяснилось, что у молодого парня травмирован глаз, а веко пришлось зашивать.

Елисей Федин

Вместо "скорой" его в наручниках увезли в областное УВД, так как, обнаружив переписку в Telegram-канале, посчитали парня организатором несанкционированного массового мероприятия.

В УВД, вспоминает Елисей, уже не били, но были угрозы весьма специфического характера. Не стесняясь в выражениях, милиционеры заставляли парня признаться, какие акции он готовит в Могилеве. "В случае отказа они обещали меня избить еще больше и посадить в клетку, где изнасилуют уголовники", - вспоминает Елисей Федин.

Но вскоре из-за травмы грудной клетки, полученной, вероятно, из-за падения на землю при задержании, парень стал задыхаться. Только когда приступ межреберной невралгии стал очевидным, милиционеры, не дожидаясь врачей, сами завезли его в приемное отделение больницы скорой помощи.

И это еще не все. Под милицейским надзором Елисей вынужден был сказать докторам, что упал с турника. Только принципиальная позиция врачей выручила парня. Его отвели на осмотр в изолированное от посторонних помещение и заставили во всем признаться. Доктора, как того требует инструкция, сразу же вызвали следователя СК.

В РОВД Могилевского района: "Наблюдателей пинками загоняли в автозак"

Павел Мельянцев считает, что ему повезло. Он не был ни в Ленинском РОВД, который бывшие узники называют не иначе как "гестапо", ни в Октябрьском,где людей избивали, если они задавали вопросы или сопротивлялись. Его доставили в РОВД Могилевского района, где задержанных не били. Однако его история ярко показывает отношение власти к избирательному процессу.

Дело в том, что Павел был официально аккредитованным наблюдателем от оппозиции на одном из избирательных участков. В день выборов его вместе с коллегами лишь периодически запускали внутрь участка, ссылаясь на эпидемию COVID-19. Остальное время приходилось дежурить на улице, подсчитывая пришедших, что очень не нравилось милиции.

Павел Мельянцев

Вечером 9 августа, когда уже был вывешен итоговый протокол, он с коллегой пошел к машине, собираясь домой. Но дорогу им перегородил зеленый автобус МАЗ с десятком милиционеров в касках и бронежилетах.

Они понимали, что перед ними наблюдатели - парни шли в белых рубашках и пиджаках, с документами. Но это и было целью охоты, говорит Павел Мельянцев: "Милиционеры хватали нас за руки, а третий без особой на то надобности ногой подгонял нас пинками под зад".

Так что задержания начались прямо в день выборов, утверждает Павел. И сразу же их повезли не в могилевский ИВС, а в Шклов, хотя массовых репрессий, как в последующие дни, еще не было. Видимо силовики уже готовились к будущей зачистке.

Отдельно Мельянцев заостряет внимание на том, как проходил суд. "Прямо в ИВС задержанных заводили в кабинет, где судья в течение пяти минут выписывал 10 суток ареста независимо от поведения обвиняемого. Я даже не знаю фамилию судьи", - рассказал DW Павел Мельянцев.

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