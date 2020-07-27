 Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге

Власти Бразилии осознанно поставили под угрозу жизни сограждан, не выполняя меры против распространения COVID-19, считают авторы иска к президенту Жаиру Болсонару, поданного в Международный уголовный суд.

Президент Бразилии Жаиру Болсонару в маске

Президент Бразилии Жаиру Болсонару

Бразильские профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге. Они обвиняют главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19, пишет издание Estado de São Paulo в понедельник, 27 июля.

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения инфекции, тем самым осознанно поставив под угрозу жизни сограждан, включая медиков, следует из искового заявления. Подобная позиция идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, считают авторы документа.

Свыше 150 епископов критикуют некомпетентность бразильских властей

Между тем, более сотни представителей католической церкви Бразилии также осудили антикоронавирусную политику властей. Действия президента и правительства по борьбе с распространением инфекции некомпетентны, говорится в письме, подписанном 152 епископами. По их словам, Бразилия переживает один из тяжелейших моментов в своей истории из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса, а в обществе и без того присутствует неравенство, несправедливость и склонность к насилию. Подобная ситуация не допускает безразличного отношения, уверены авторы письма.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 16 млн жителей планеты, а порядка 650 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Бразилии инфекция выявлена у 2,4 млн человек. Свыше 87 000 больных скончались. Бразилия уступает по обоим показателям только США. За время пандемии в стране сменилось несколько министров здравоохранения.

Жаир Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 "легким гриппом". Позднее инфекцию обнаружили и у него.

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:32

Коронавирус: реальные цифры инфицированных в Бразилии гораздо выше

Аудио- и видеофайлы по теме

Майами - новый эпицентр пандемии коронавируса в США  

К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов  

Также по теме

Russland Moskau Coronavirus RZD Medical Centre

Хроника пандемии: в России минимум новых заражений за 3 месяца 27.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились свыше 16 млн человек во всем мире, более 650 тысяч скончались. Выздоровели свыше 10 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 27 июля.

Brasilien | Proteste gegen Rassismus, Faschismus und Bolsonaro

В Бразилии прошли массовые протесты против Жаира Болсонару 08.06.2020

В Бразилии прошла первая с начала пандемии массовая демонстрация против президента страны Жаира Болсонару. Участники протеста выступали также с лозунгами против фашизма и расизма.

Formel 1 I Großer Preis von Ungarn I Charles Leclerc und Valtteri Bottas

Хроника пандемии: "Формула-1" отказалась от заездов в Канаде, США, Бразилии и Мексике 24.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 15,5 млн человек, более 633 тысяч скончались. Выздоровели свыше 9,4 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 24 июля.

Реклама

Самые читаемые

Совет Европы встревожен желанием Польши выйти из Стамбульской конвенции  

Исследование: как молодые и здоровые люди распространяют COVID-19  

Нелегальные трассы для горных велосипедов - угроза природе и здоровью (фото)  