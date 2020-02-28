 Протоиерей РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2020

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Россия

Протоиерей РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям

Глава патриаршей комиссии РПЦ Димитрий Смирнов назвал итальянские власти "безбожными" и выразил уверенность в том, что причащение останавливало чуму.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Протоиерей Димитрий Смирнов

Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал прихожан Русской православной церкви в Италии к акциям гражданского неповиновения. Отвечая в пятницу, 28 февраля, в эфире телеканала "Спас" на вопрос прихожанки по поводу требования итальянских властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, отец Димитрий заявил: ""Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь".

Протоиерей считает подобные запреты свидетельством того, что "правительство совершенно безбожное", а возможные акции гражданского неповиновения проверкой того, насколько готова "данная община пострадать ради Господа". "Ну, расстрелов же не будет!"- сказал глава патриаршей комиссии.

При этом во избежание столкновений с полицией отец Димитрий посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ собираться на ночную службу. "Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - уверен священник.

Решение местных властей в Италии

27 февраля стало известно, что церковные власти в Падуе, Виченце и Милане приостановили все массовые мероприятия до следующего воскресенья. "В этот период нам кажется важным поддержать директивы, приняты итальянскими властями, пойдя на небольшие жертвы во избежание распространения вируса. Здоровье людей является приоритетом на данный момент", - заявил глава отдела коммуникации Итальянской епископальной конференции Винченцо Коррадо.

Контекст

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Грозит ли Европе эпидемия из-за вспышки коронавируса в Италии и когда будет разработана вакцина? Интервью DW с экспертом Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, профессором Жераром Краузе. (25.02.2020)

Протоиерей Дмитрий Смирнов, сравнивший гражданских жен с проститутками, нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин, указал представитель Московского патриархата митрополит Иларион. (17.02.2020)

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Италии составило 655 человек, 17 пациентов - скончались.

Известен экстравагантными высказываниями

Протоиерей Димитрий Смирнов известен своими экстравагантными высказываниями. К примеру, 6 февраля 2020 года он заявил, что лучшим способом для борьбы с бездетностью в России является закрытие телевизионных программ "Дом-2" и "Давай поженимся". А двумя неделями позднее назвал женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками". В ответ телеведущая и юрист Екатерина Гордон обратилась в прокуратуру, Следственный комитет и МВД с требованием проверить слова священника на мотив привлечения его к ответственности по статье Уголовного кодекса (282 УК) за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Позднее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея перед российскими женщинами. "Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника", - заявил он.

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    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

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  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

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    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

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    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

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    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

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    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:10

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин

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Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса SARS-CoV-2 Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля 11 населенных пунктов были закрыты на карантин. (24.02.2020)  

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