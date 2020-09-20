Протесты в Беларуси: ЕС отказал Лукашенко в легитимности

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 24 сентября.
В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и закрытой инаугурации Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 24 сентября (время московское).
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Европейский союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Беларуси, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Европейский Cоюз не признает сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - отметил глава европейской дипломатии.
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С утра в Минске устраиваются стихийные пробки, водители останавливаются полностью, либо очень сильно замедляют движение, сообщает интернет-портал tut.by
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Координационный совет оппозиции готов вести переговоры с парламентом и премьер-министром Романом Головченко. Как сообщила пресс-служба совета, темой переговоров должно стать назначение даты новых выборов и временное управление Беларусью на переходный период. Оппозиция обратилась к Европейскому Союзу, Великобритании, Китаю и России с предложением "принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов". В совете также призвали ЕС на ближайшей встрече ввести санкции против Лукашенко и причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима в Беларуси.
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Президент Польши Анджей Дуда, выступая в формате видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировых лидеров сообща требовать соблюдения прав человека в Беларуси. "Преследования политических оппонентов, массовые задержания мирных протестующих, применение насилия и пыток против них недопустимы ни в одном государстве", - заявил он.
"Жители Беларуси… имеют право определять свое политическое будущее суверенным образом и без внешнего вмешательства, без доминирования других столиц и с правом на свободное участие в международном сотрудничестве в соответствии с их национальными интересами", - подчеркнул Дуда.
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Тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Александр Руммо покинул свой пост. Ранее он подписал письмо спортсменов против фальсификации выборов и выступил с осуждением действий силовиков. "Я осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Все их действия… реально находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание - это указано в нашей Конституции", - заявил Руммо в августе.
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В социальных сетях и СМИ широко распространилось видео, опубликованное Telegram-каналом Euroradio, на котором водитель Яндекс-такси в Минске спасает молодого человека от преследующих его омоновцев.
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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань осудил тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Он отметил, что самопровозглашенному президенту недостаточно легитимности для демократически избранного лидера. Канада призвала к проведению честных выборов.
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Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился ко всем трудящимся Беларуси с призывом к общенациональной бессрочной забастовке. "Сегодня диктатор тайно короновал самого себя, - говорится в заявлении. - Тем самым он нагло и цинично пробил последнее дно остатков законности в нашей стране… Поэтому нам нужно его дожать и сделать это как можно скорее. Для этого мы начиная с 00.00 24 сентября 2020 года призываем всех присоединиться к общенациональной бессрочной стачке до полной и безоговорочной капитуляции преступного режима Лукашенко... Мы отказываемся кормить хунту".
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В ГУВД Минского горисполкома заявили о задержании "нескольких десятков человек". В то же время правозащитный центр "Весна" сообщил более чем о 250 задержанных, большая часть которых пришлась на Минск.
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США не могут признать Александра Лукашенко законно избранным главой государства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента США. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность", - считают в Вашингтоне. Кроме США и Украины легитимность Лукашенко не признали восемь стран-членов Евросоюза, включая Германию, и Великобритания.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - написал Кулеба.
Глава украинского МИДа подчеркнул, что Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда поддерживала белорусский народ.
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Издание Onliner.by опубликовало видео, на котором люди в форме на проспекте Дзержинского в Минске пытались задержать автомобиль. Несмотря на то что силовики почти заблокировали машину, водителю удалось проехать между спецавтомобилями. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков и стали бить по кузову дубинками.
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После инаугурации Александра Лукашенко, прошедшей в закрытом режиме 23 сентября, жители Минска и других городов Беларуси вновь вышли на улицы. Милиция и ОМОН, по данным правозащитного центра "Весна", задержали более 250 участников протестных акций.
Ряд СМИ сообщили о применении силовиками перцового газа и выстрелах в воздух. В МВД Беларуси отрицают применение газа и оружия. Задержания продолжаются. В центре Минска - пробки.
Хроника протестов в Беларуси за 23 сентября
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