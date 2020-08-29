Протесты в Беларуси: в акции в Минске участвовали более 100 тысяч человек

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 30 августа (время московское).

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Во время акции протеста в Минске были задержаны футболисты клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько, сообщает Tut.by. Они находятся в Ленинском РУВД. По информации из клуба, футболисты не участвовали в протестах, а просто возвращались с тренировки. Они были задержаны на Городском валу. В свою очередь правозащитный центр "Весна" проинформировал, что Козека и Рассолько были избиты при задержании. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что участники несанкционированной акции оппозиции повредили в Минске служебную машину милиции.

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В Германии поддерживают протестующих в Беларуси.

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В Гродно в воскресенье также прошла акция протеста с требованием отставки Александра Лукашенко.

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В Гродно задержана Лиза Мерляк, международный секретарь белорусского Независимого профсоюза. Она находится в Ленинском РОВД Гродно.

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Более 300 белорусских спортсменов, в том числе несколько призеров Олимпийских игр, обратились к Лукашенко с открытым письмом, в котором потребовали провести новые выборы.

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Силовики снимают оцепление у стелы "Минск - город-герой". Металлические заграждения и колючую проволоку все еще не убрали, сообщает корреспондент DW.

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В ходе протестов в Минске силовики задержали 140 человек, сообщает корреспондент DW со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

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Дискуссия "Радыё Свобода" с "Пулом Первого" продолжается: в ответ на утверждение телеграм-канала пресс-службы президента о том, что снимок с Лукашенко с автоматом в руках у Дворца независимости был сделан в 16:00, "Радыё свобода" отметило, что тогда у резиденции еще не было протестующих - начало колонны демонстрантов в это время находилось в районе стелы "Минск - город-герой".

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Помощник Лукашенко Александр Латышенок заявил РИА "Новости", что Лукашенко находится в своей резиденции во Дворце независимости.

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В Гомеле акция протеста продолжается уже пятый час, сообщает "Радио Свобода". Один из демонстрантов держит плакат с именами погибших людей.

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В Гродно силовики стали задерживать протестующих, когда те начали расходиться. Местные СМИ указывают, что задержаны не менее пяти человек. Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что один из ОМОНовцев вытер ноги об упавший бело-красно-белый флаг.

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По разным оценкам, в протестах в Минске участвовали более 100 тысяч человек. Телеграм-канал "Наша Нива" пишет, что акция была даже более многочисленной, чем в прошлое воскресенье, 23 августа. Тогда число ее участников составило 200 тысяч человек.

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Лукашенко так и не вышел к демонстрантам. Но его пресс-секретарь на вопрос о местонахождении Лукашенко прислала РИА "Новости" его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. "Радыё Свобода" в ответ предположило, что фото неактуально: оно сделано в солнечный день, а в Минске длительное время шел дождь. В ответ телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого" заявил, что фотографию сделали около 16:00 по местному времени, когда демонстранты были у Дворца независимости.

Акция в Минске завершается

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Протестующие в Минске расходятся, военная техника от Дворца независимости уехала, оцепление снято. У дворца остались несколько десятков человек, сообщает корреспондент DW.

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Демонстранты в Гомеле скандируют: "Саша, выпей чаю - Путин угощает", сообщает "Русская служба Би-би-си".

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МВД Беларуси подтвердило, что в Минск ввели бронетехнику "для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", сообщает "Интерфакс".

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Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова освободили после проверки документов.

++17:35++

В Минске идет сильный дождь. Въезд на проспект Независимости со стороны улицы Немига все еще перекрыт. Часть протестующих покидает центр города. У Дворца независимости стоит тяжелая техника, сообщает корреспондент DW.

++17:25++

Оппозиционный телеграм-канал Nexta призывает протестующих оставаться у оцепления возле резиденции Лукашенко. Силовики просят их разойтись по домам "из-за возможных неблагоприятных явлений в виде дождя".

К Дворцу независимости движутся танки и БМП

++17:06++

На видео "Радыё Свобода" видна колонна танков, направляющаяся в сторону центра города. Очевидцы в Facеbook пишут, что она движется со стороны Уручья. Tut.by пишет, что в сторону Дворца независимости движется тяжелая техника.

++17:00++

Агентство ТАСС сообщило о задержании в Минске их корреспондента Ивана Колыганова. По данным агенства, он доставлен в РУВД "Октябрьское". Колыганов "в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил", отмечает ТАСС.

++17:00++

На протестах в Минске задержаны 125 человек, сообщает РИА "Новости".

++16:55++

Протестующие подготовили к дню рождения Лукашенко поздравительные плакаты.

++16:55++

В Минске замечены боевые машины пехоты (БМП), сообщает телеграм-канал Onliner.

++16:50++

Ко Дворцу независимости в Минске пришла Мария Колесникова и другие представители Координационного совета оппозиции. Колесникова попросила силовиков пропустить ее для переговоров, но ее не пропустили, пишет Tut.by.

++16:34++

Онлайн-провайдер А1 сообщил, что снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске по распоряжению властей и предупредил о "существенном ухудшении качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги".

++16:32++

По разным оценкам, в сегодняшних протестах в Минске участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

++16:30++

Протестующие приблизились к оцеплению возле Дворца независимости, сообщает корреспондент DW. Люди скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять" и "Мы безоружны, пришли на день рождения". Резиденция оцеплена военной техникой, водометами и вооруженными силовиками.

++16:20++

В сторону Дворца независимости - резиденции Лукашенко - движется тяжелая техника, сообщает Tut.by. Корреспондент DW, в свою очередь, пишет о том, что все подъезды к дворцу перекрыты. Машины стоят в бесконечных пробках.

++15.55++

Десятки тысяч людей участвуют в центре Минска в "Марше мира и независимости". Число участников продолжает расти. Как сообщает корреспондент DW, они движутся по тротуарам и проезжей части проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей прибывают со стороны Немиги. Большое число участников акции находится в районе Октябрьской площади. В колонне несут семиметровое бело-красно-белое полотнище.

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В центре Минска начались перебои с мобильным интернетом, сообщает корреспондент DW. Отключения сети в Беларуси производит Государственная инспекция по электросвязи.

Охрана у здания администрации президента усилена

++15:13++

Силовики усиливают охрану у здания администрации президента, сообщает корреспондент DW.

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Задерживают и мужчин, и женщин

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Телеграм-канал Onliner со ссылкой на свои источники сообщает, что с 15:00 по местному времени в Минске отключат интернет.

++14:55++

У ГУМа задержаны 30 человек, передает Tut.by. А задерживают вот так:

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На проспекте Независимости возле метро "Октябрьская" лицом к лицу стоят протестующие и силовики. ОМОН заблокировал часть демонстрантов между зданием КГБ и улицей Ленина, сообщает корреспондент DW. Женщинам дают возможность выйти из оцепления, мужчин задерживают.

++14:25++

У отеля "Минск" начались задержания участников протестов. ОМОН из подъехавших к отелю автозаков задерживает мужчин. Демонстранты перешли на сторону Главпочтамта и кричат "Позор!" и "Лукашенко в автозак!" Проспект Независимости перекрыт в обе стороны, сообщает корреспондент DW.

++14:20++

От площади Якуба Коласа в сторону площади Независимости идет колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами, растянувшаяся примерно на два километра. Проспект Независимости возле цирка перекрыт ОМОНом, демонстранты двигаются ему навстречу, пишет корреспондент DW.

Территорию вокруг стелы "Минск - город-герой" огородили колючей проволокой

++14:15++

Территория вокруг музея Великой отечественной войны и стелы "Минск - город-герой" огорожена металлическими заграждениями и колючей проволокой, вдоль которых стоит армейское подразделение в полной выкладке, сообщает корреспондент DW.

Территория у стелы "Минск - город-герой" огорожена металлическими заграждениями и колючей проволокой

++14:05++

ОМОН задержал семерых человек на подходе к площади Независимости, сообщает корреспондент DW. Оппозиционный телеграм-канал "Мая краiна Беларусь" публикует видео, на котором можно увидеть, как к протестующим подъезжают автозаки, откуда выходят силовики.

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Проезд и проход к площади Независимости перекрыт со стороны площадей Мясникова и Октябрьской. В сторону площади Независимости едет колонна автозаков, передают корреспонденты DW с места событий. Возле Педагогического университета стоит военная техника.

Заграждения перед площадью Независимости

++13.25++

По данным белорусских Telegram-каналов, демонстранты из разных районов Минска колоннами движутся в сторону центра города. В то же время у Стелы на проспекте Победителей собираются сторонники Александра Лукашенко. Там "звучит громкая советская музыка", передает канал Nexta Live.

++12.50++

По данным издания "Наша нива", колона демонстрантов с флагами МАЗа дошла до метро "Партизанская" и движется дальше в направлении к центру Минска. По данным Tut.by, много протестующих собралось на проспекте Дзержинского у станции метро "Михалово". Они скандируют "Жыве Беларусь!". Многие пришли с флагами. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Во всех православных храмах Беларуси пройдет молебен за народ

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По благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом Всея Беларуси, 30 августа в 17.00 во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви будет совершен молебен с акафистом успению Пресвятой богородицы и молитвой за белорусский народ.

++11.50++

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

По данным агентства, Путин позвонил Лукашенко. Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и общую ситуацию в Беларуси. В ходе беседыПутин поздравил Лукашенко с днем рождения и пригласил в Москву.

В Минске и других городах на этот день запланированы большие акции протеста. Центр Минска с раннего утра оцеплен силовиками.

++11.10++

В соцсетях сообщают, что закрыта станция метро "Площадь Ленина" в Минске, которая имеет выход на площадь Независимости, где запланирована главная акция протеста, и к железнодорожному вокзалу.

++10.25++

Около 400 спортсменов потребовали от властей Беларуси провести повторные выборы, освободить политзаключенных, остановить насилие со стороны силовиков и провести расследование. Среди подписавших открытое заявление, опубликованное онлайн-изданием "Tribuna.com Беларусь" - чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр.

Площадь Независимости в Минске оцеплена силовиками

++09.45++

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись утром с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Как сообщает корреспондент DW, площадь Независимости, где на 14.00 запланирована большая протестная акция, оцеплена силовиками.

++08.50++

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела "из-за угроз, поступающих депутатам". В СК заявили, что давление якобы оказывается из Польши и Чехии через Координационный совет и Telegram-каналы. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". В эфире телеканала прозвучало утверждение, что в республике начинается "кампания по отзыву депутатов", которых призывают отказаться от полномочий, угрожая им и их близким.

++08.00++

Главный редактор онлайн-издания Kyky.org и часть сотрудников издания уехали из Беларуси. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в субботу. Подчеркивается, что отъезд - временный. "Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы", - отмечается в сообщении.

В субботу, 29 августа, в Минске был задержан известный предприниматель Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и "The Village Беларусь". По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

++07.00++

На воскресенье в Беларуси запланированы новые акции протеста против результатов выборов президента, репрессий и насилия со стороны силовиков. Ожидается, что наиболее массовой из них станет демонстрация в Минске, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости" . Марш запланирован на 14.00.

В Брестской области задержана координатор стачкома БГУ Светлана Волчек

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Стало известно, что в Брестской области в собственном доме задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил. Об этом сообщило онлайн-издание Tut.by. По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа. При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник.

Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, начали вызывать в прокуратуру.

Хроника протестов в Беларуси 29 августа

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Как прошел женский марш в Минске Марш солидарности Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

Как прошел женский марш в Минске Около 10 тысяч участниц В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

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Как прошел женский марш в Минске Задержания журналистов За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

Как прошел женский марш в Минске Длительное шествие ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

Как прошел женский марш в Минске Без массовых задержаний Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно. Автор: Илья Коваль

