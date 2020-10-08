 Протесты в Беларуси: более чем в 20 странах ожидаются женские марши | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.10.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: более чем в 20 странах ожидаются женские марши

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 10 октября.

Участницы акции протеста в Минске с бело-красно-белыми флагами

Участницы акции протеста в Минске, 19 сентября 2020 года

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 10 октября (время московское).

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В Минске задержана журналистка Евгения Долгая, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Долгую доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. По сведениям БАЖ, суд состоится 12 октября. Журналистке вменяют в вину нарушение порядка проведения массовых мероприятий, пишет Telegram-канал "Налицо".

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Великобритания временно отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Официальный Лондон осуждает решение Минска выслать польских и литовских дипломатов, заявил британский министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб. Он назвал подобный шаг "совершенно неоправданным" и ведущим к изоляции белорусов.

Несколькими часами ранее Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, а Литва - пять в ответ на требования белорусских властей сократить численность сотрудников дипучреждений этих европейских стран.

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Женские марши в поддержку Беларуси запланированы в 22 странах мира. Среди прочего, акции солидарности 10 октября ожидаются в ряде городов США, Великобритании и Германии.

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    Автор: Марина Барановская


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