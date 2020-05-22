Примет ли Германия пациентов с COVID-19 из России?

Немецкие врачи и региональные политики готовы принять пациентов с коронавирусом из России. Москва молчит, а эксперты недоумевают, кто заплатит за лечение.
В Университетской клинике Кельна готовы принять на лечение пациентов с коронавирусом из России. В клинике около 120 коек в отделении интенсивной терапии. Пациентов с COVID, которым нужна вентиляция легких, сейчас там нет. Всего из более 30 000 коек с аппаратами ИВЛ по всей Германии используется чуть больше половины. Немцы готовы принимать больных из-за границы, но готова ли Россия отправлять своих граждан на лечение в ФРГ и, возможно, платить за это?
"У нас есть возможность принимать пациентов из России"
Для врачей из Кельна заграничные пациенты - не редкость. Северный Рейн - Вестфалия стала одной из первых немецких земель, которая в конце мая приняла больных коронавирусом из Италии. "Если в России сейчас нехватка мощностей, то я только за то, чтобы мы принимали пациентов из России. У нас есть такая возможность", - говорит глава отделения внутренней медицины клиники Матиас Коханек (Matthias Kochanek), который тогда лечил итальянцев.
По данным единого реестра немецких больниц, в Германии более 30 000 коек в отделениях интенсивной терапии, заняты из них чуть больше половины. Опыт лечения итальянцев с коронавирусом в Германии оказался положительным как для пациентов, так и для больничного персонала. Двое итальянцев, которые лечились в Кельне, успешно улетели к себе домой и чувствуют себя хорошо, рассказывает доктор Коханек.
Лечить пациентов из России готовы и в Университетской клинике Бонна. Главный врач клиники профессор Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve) считает одной из задач своей клиники принимать пациентов с "особыми заболеваниями" из других стран.
В клинике часто лечатся пациенты из России и стран бывшего СССР, и персонал говорит на разных языках, добавил он, но сейчас из-за закрытых границ въезд таких пациентов в Германию органичен.
Инициатива на уровне федеральных земель
О приеме на лечение коронавирусных пациентов из-за границы до сих пор в Германии решали на уровне федеральных земель. Пока в ФРГ пускали только пациентов из стран Евросоюза - Италии, Испании, Франции, Бельгии и Нидерландов. Но на днях сразу два немецких политика - глава Саксонии и бургомистр Берлина - выразили готовность оказать медицинскую помощь больным коронавирусом из РФ.
"Если бы мы приняли у себя пациентов из России, это был бы четкий сигнал со стороны Евросоюза", - заявил в недавнем интервью изданию Spiegel премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Мы в целом стараемся помогать нашим европейским соседям, и я считаю, мы должны быть солидарны и с Россией". Ранее больницы Саксонии приняли около двух десятков пациентов с коронавирусом из Франции.
Вслед за Михаэлем Кречмером предоставить койки в немецких больницах россиянам предложил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel. Он сообщил также, что отправил такое предложение городу-побратиму Москве, но никакой реакции пока не последовало. "Предложение остается в силе", - добавил он.
Другие федеральные земли Германии пока не выразили готовность принять россиян. В администрации земли Северный Рейн - Вестфалия, где находятся Бонн и Кельн, на запрос корреспондента DW ответили, что "приняли пациентов из особо пострадавших регионов Италии и Франции, а также соседних Нидерландов в качестве жеста европейской солидарности". Официальной просьбы от российских властей пока не поступало.
Официальной реакции на инициативу Берлина и Саксонии нет
Инициатива регионов оказалась сюрпризом для федеральных властей Германии. Дипломатических переговоров по этому вопросу между Москвой и Берлином пока не велось. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Германии Себастиан Гюльде (Sebastian Gülde) на правительственной пресс-конференции 25 мая заявил, что "инициативы о лечении иностранных пациентов, в частности из России, исходят от региональных властей, и они же за них и отвечают. А каждая клиника сама решает, каким количеством свободных для иностранцев аппаратов ИВЛ она располагает".
Об ответе Москвы на предложение Берлина и Саксонии на момент публикации материала ничего известно не было: ни пресс-служба московской мэрии, ни МИД России на запрос DW не ответили.
Кто будет платить за лечение коронавирусных пациентов
Лечение пациентов с коронавирусом обходится немецким больницам недешево. "Две недели нахождения пациента в реанимации с искусственной вентиляцией легких… мы говорим не о десятках, а о сотнях тысяч евро на пациента", - рассказал DW Константин Вирко, директор компании Germed, работающей в сфере медицинского туризма.
Эти расходы должен кто-то покрывать. Вопрос оплаты каждая больница, как правило, решает с иностранным пациентом или его страховой компанией индивидуально. В конце апреля министр здравоохранения Германии заявил, что расходы на лечение коронавирусных пациентов из других стран Европы возьмет на себя федеральный бюджет "в знак европейской солидарности". По расчетам министерства здравоохранения, это около 20 млн евро. Вирко, который работает в этой сфере уже больше 20 лет, сомневается, что власти Германии готовы будут оплатить лечение инфицированным COVID-19 и из России.
Большинство пациентов, с которыми работает Germed, финансируют свое лечение в ФРГ самостоятельно. Некоторым помогают благотворительные фонды. Есть и те, кто лечится за счет средств министерства обороны или Минздрава РФ, как, например, бывший художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин. В практике Вирко не было ни разу, когда расходы на лечение покрывала бы немецкая сторона.
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