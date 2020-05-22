Примет ли Германия пациентов с COVID-19 из России?

В Университетской клинике Кельна готовы принять на лечение пациентов с коронавирусом из России. В клинике около 120 коек в отделении интенсивной терапии. Пациентов с COVID, которым нужна вентиляция легких, сейчас там нет. Всего из более 30 000 коек с аппаратами ИВЛ по всей Германии используется чуть больше половины. Немцы готовы принимать больных из-за границы, но готова ли Россия отправлять своих граждан на лечение в ФРГ и, возможно, платить за это?

"У нас есть возможность принимать пациентов из России"

Для врачей из Кельна заграничные пациенты - не редкость. Северный Рейн - Вестфалия стала одной из первых немецких земель, которая в конце мая приняла больных коронавирусом из Италии. "Если в России сейчас нехватка мощностей, то я только за то, чтобы мы принимали пациентов из России. У нас есть такая возможность", - говорит глава отделения внутренней медицины клиники Матиас Коханек (Matthias Kochanek), который тогда лечил итальянцев.

По данным единого реестра немецких больниц, в Германии более 30 000 коек в отделениях интенсивной терапии, заняты из них чуть больше половины. Опыт лечения итальянцев с коронавирусом в Германии оказался положительным как для пациентов, так и для больничного персонала. Двое итальянцев, которые лечились в Кельне, успешно улетели к себе домой и чувствуют себя хорошо, рассказывает доктор Коханек.

Профессор Вольфганг Хольцгреве, главный врач Университетский клиники Бонна

Лечить пациентов из России готовы и в Университетской клинике Бонна. Главный врач клиники профессор Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve) считает одной из задач своей клиники принимать пациентов с "особыми заболеваниями" из других стран.

В клинике часто лечатся пациенты из России и стран бывшего СССР, и персонал говорит на разных языках, добавил он, но сейчас из-за закрытых границ въезд таких пациентов в Германию органичен.

Инициатива на уровне федеральных земель

О приеме на лечение коронавирусных пациентов из-за границы до сих пор в Германии решали на уровне федеральных земель. Пока в ФРГ пускали только пациентов из стран Евросоюза - Италии, Испании, Франции, Бельгии и Нидерландов. Но на днях сразу два немецких политика - глава Саксонии и бургомистр Берлина - выразили готовность оказать медицинскую помощь больным коронавирусом из РФ.

"Если бы мы приняли у себя пациентов из России, это был бы четкий сигнал со стороны Евросоюза", - заявил в недавнем интервью изданию Spiegel премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Мы в целом стараемся помогать нашим европейским соседям, и я считаю, мы должны быть солидарны и с Россией". Ранее больницы Саксонии приняли около двух десятков пациентов с коронавирусом из Франции.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер

Вслед за Михаэлем Кречмером предоставить койки в немецких больницах россиянам предложил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel. Он сообщил также, что отправил такое предложение городу-побратиму Москве, но никакой реакции пока не последовало. "Предложение остается в силе", - добавил он.

Другие федеральные земли Германии пока не выразили готовность принять россиян. В администрации земли Северный Рейн - Вестфалия, где находятся Бонн и Кельн, на запрос корреспондента DW ответили, что "приняли пациентов из особо пострадавших регионов Италии и Франции, а также соседних Нидерландов в качестве жеста европейской солидарности". Официальной просьбы от российских властей пока не поступало.

Официальной реакции на инициативу Берлина и Саксонии нет

Инициатива регионов оказалась сюрпризом для федеральных властей Германии. Дипломатических переговоров по этому вопросу между Москвой и Берлином пока не велось. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Германии Себастиан Гюльде (Sebastian Gülde) на правительственной пресс-конференции 25 мая заявил, что "инициативы о лечении иностранных пациентов, в частности из России, исходят от региональных властей, и они же за них и отвечают. А каждая клиника сама решает, каким количеством свободных для иностранцев аппаратов ИВЛ она располагает".

Об ответе Москвы на предложение Берлина и Саксонии на момент публикации материала ничего известно не было: ни пресс-служба московской мэрии, ни МИД России на запрос DW не ответили.

Кто будет платить за лечение коронавирусных пациентов

Лечение пациентов с коронавирусом обходится немецким больницам недешево. "Две недели нахождения пациента в реанимации с искусственной вентиляцией легких… мы говорим не о десятках, а о сотнях тысяч евро на пациента", - рассказал DW Константин Вирко, директор компании Germed, работающей в сфере медицинского туризма.

Эти расходы должен кто-то покрывать. Вопрос оплаты каждая больница, как правило, решает с иностранным пациентом или его страховой компанией индивидуально. В конце апреля министр здравоохранения Германии заявил, что расходы на лечение коронавирусных пациентов из других стран Европы возьмет на себя федеральный бюджет "в знак европейской солидарности". По расчетам министерства здравоохранения, это около 20 млн евро. Вирко, который работает в этой сфере уже больше 20 лет, сомневается, что власти Германии готовы будут оплатить лечение инфицированным COVID-19 и из России.

Большинство пациентов, с которыми работает Germed, финансируют свое лечение в ФРГ самостоятельно. Некоторым помогают благотворительные фонды. Есть и те, кто лечится за счет средств министерства обороны или Минздрава РФ, как, например, бывший художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин. В практике Вирко не было ни разу, когда расходы на лечение покрывала бы немецкая сторона.

Смотрите также:

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Ужин в "теплице" В конце концов выйти из дома и посидеть в ресторане - такое желание после длительного карантина наверняка возникнет у многих. В культурном центре Mediamatic в Амстердаме временно можно поесть в пяти небольших "теплицах", хорошо защищенных от ветра, непогоды и вирусов других посетителей. Концепция была принята "на ура", все столики зарезервированы до конца июня.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом С мечтой о море Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Новые правила в парикмахерских После шестинедельного перерыва этот парикмахер из Эссена обслуживает первого клиента. Все выглядит несколько иначе, чем прежде: мастер в маске, между раковинами для мытья головы установлены перегородки из плексигласа, а кофе для посетителей, ожидающих очереди, пока табу. Но клиентов, судя по всему, новые правила не беспокоят - во многих парикмахерских все расписано на недели вперед.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Защита от брызг болоньезе Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Первая в Германии свадьба в автокинотеатре Кто сказал, что свадьбы в период пандемии должны проходить без гостей? Эта молодая пара рискнула отметить бракосочетание в автокинотеатре в Дюссельдорфе. Гости следили за ходом церемонии по радио, оставаясь в своих машинах, а потом громко сигналили, услышав заветное "да" от жениха и невесты. Это была первая в Германии свадьба в автомобильном кинотеатре, но за ней, видимо, последуют и другие.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Восторг в полной тишине Артисты, например комик Бюлент Чейлан (Bülent Ceylan), также с успехом выступают в автокинотеатрах. В гессенском Фирнхайме парковка торгового центра во время такого фестиваля была забита битком. Не все были в восторге от представления: шутки слышны лишь по радио, а вот сигналы машин, заменяющие аплодисменты, мешали жителям соседних домов. Поэтому этот водитель выбрал "бесшумные аплодисменты".

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом "Черные острова" в офисах Вот как может выглядеть офис будущего: черные круги на полу показывают, на какую дистанцию вы можете подойти к коллеге, не нарушая "правила двух метров". Перегородки из оргстекла за мониторами обеспечивают дополнительную защиту. Однако для обустройства такого офиса как в этом амстердамском филиале крупной консалтинговой компании по недвижимости необходимо много места.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Ожидание в очереди на безопасном расстоянии Но не только внутри зданий люди должны будут в ближайшие месяцы сохранять безопасное расстояние. На этой станции метро в Ницце сделали специальную разметку, показывающую, где можно ждать прибытия поезда. Похожие примеры есть по всему миру. Однако скоплению людей при посадке в вагоны это воспрепятствовать не может.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Безопасное движение пешеходов по торговым улицам В Дании на улицах, где расположены магазины, люди должны двигаться только по обозначенным дорожкам. В Ольборге соответствующие правила - как и в случае с автомобилями и велосипедами - просты: всегда держись правой стороны. Таким образом удастся избежать приближения друг к другу. Действительно ли это правило будет работать, на первый взгляд, кажется сомнительным.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Жизнь в бутылке В густонаселенном Гонконге некоторые его жители, надев на голову предварительно разрезанную пластиковую бутылку, так решают вопрос не только "социальной дистанции", но и полной защиты лица от случайных брызг. По общему признанию, данный способ защиты не выглядит удобным, но само приспособление по крайней мере недорого.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Необычная дверная ручка Сохранять дистанцию - это одно, совсем другое дело - избегать инфицирования при касании различных предметов и поверхностей. Для этого многие используют локти или рукава, помогая себе при входе в кабинет врача или в общественный туалет. Но такие приемы - лишь для умелых. Изображенный на фото механизм для открывания двери, по словам его производителей, должен решить проблему для всех.

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом Закрытые писсуары в общественных туалетах Ну а все те, кто добрался до общественного туалета, не касаясь ручки входной двери, должны приспособиться к правильному его использованию - не нарушая требований социального дистанцирования. Так, обслуживающие этот общественный туалет в Брюсселе в целях безопасности посетителей закрыли некоторые писсуары. Автор: Штефани Хёпнер

