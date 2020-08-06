Приговор по делу "Нового величия": что происходило в суде и возле него

Суд вынес приговор фигурантам дела "Нового величия". Они были признаны виновными и получили реальные и условные сроки. Как проходил процесс и какой была реакция на него - в репортаже DW.
Спустя более двух лет суд вынес приговор семерым фигурантам дела "Нового величия". Несмотря на многочисленные пикеты, митинги и письма правозащитников в поддержку обвиняемых, их объявили виновными в создании экстремистского сообщества. Они получили реальные и условные сроки от четырех до семи лет лишения свободы. Корреспондент DW провела этот день в суде и увидела, как выносили приговор, и как его восприняли обвиняемые, их родственники и те, кто приехал их поддержать.
Итоговое заседание в Люблинском районном суде назначили на 6 августа в полдень. Уже в одиннадцать у суда собрались десятки активистов, а также те обвиняемые, которым была назначена мера пресечения домашний арест, и их родственники.
"Я надеюсь на чудо, больше ни на что не надеюсь, - говорит DW мама обвиняемой Анны Павликовой Юлия Виноградова. - Обвинение запросило для Анны 4 года условно. Хотя сегодня Аня проснулась и сказала, мол, мама, мне приснилось, что нас всех отпустили. Ну, пусть так и будет, говорю. Но сумку в СИЗО мы собрали". Сама Анна стоит поодаль - с журналистами ей запрещено общаться по решению суда. Вторая обвиняемая Мария Дубовик тоже стоит поодаль - у нее аналогичный запрет.
За Павликову и других фигурантов охотно говорят другие. Политики, правозащитники - они записывали видео поддержки, выпускали открытые письма и теперь пришли поддержать их в суд. По версии следствия, "Новое величие" обвиняемые организовали как экстремистское сообщество, чтобы устроить в России революцию, захватить власть и принять новую конституцию. Защитники подсудимых и многочисленные правозащитники утверждают, что "Новое величие" - это всего лишь провокация спецслужб, а все обвинение строится на показаниях одного единственного человека, который сам же всех провоцировал и написал устав организации.
"Это дело - позор для полицейской системы и в целом для России. Оно сфабриковано от первой до последней страницы", - говорит муниципальный депутат Илья Яшин, который приехал к зданию суда. Он уверен, что изначально дело задумывалось для того, чтобы улучшить статистику раскрываемости. Поэтому спецслужбы сами придумали экстремистское сообщество и сами же его разоблачили.
Он уточняет, что дело расследовалось "с каким-то совершенно невероятным садизмом". "Сажали в СИЗО школьниц, подвергали пыткам фигурантов, которые виноваты лишь в том, что встречались в "Макдональдсе" и обсуждали какие-то политические новости. Фигурантам "Нового величия" государство официально должно принести извинения и закрыть дело, выплатив компенсацию за незаконное уголовное преследование", - уверен Яшин.
По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе, реального влияния СПЧ в деле "Нового величия" не оказал. "Два раза мы говорили об этом с президентом, но я результата не вижу. Так произошло, потому что реально влияние на президента и на суд силовых структур несопоставимо больше, чем влияние правозащитников", - сказал Сванидзе. Само дело он называет "высосанным из пальца и абсолютно спровоцированным".
Всего у суда собралось около двухсот человек, включая писателя Дмитрия Быкова, бывшего фигуранта "московского дела" Алексея Миняйло, политика Дмитрия Гудкова и Марию Алехину из Pussy Riot.
Пока десятки журналистов пытались попасть внутрь суда на заседание, на ступени у входа вдруг забрался молодой парень в форме полицейского и фуражке. В руках у него был пластиковый манекен, разрисованный черным маркером. Виднелись надписи: "Свободу Pussy Riot", "Дело Хачатурян", "гуманность" и "Новое величие". Вокруг не сразу поняли, что происходит. Парень декламировал стихи, видимо, собственного сочинения о жестокости судебной системы, о незаконности дела "Нового величия". Несмотря на большое количество полиции по периметру суда, они не вмешивались и активист сумел дочитать свое обращение до конца.
"Мы все знаем, что здесь свершается самое настоящее жертвоприношение", - сказал он в заключении, снял с манекена шарф и перерезал кукле горло желтым канцелярским ножом. Из него полился соус, похожий на кетчуп, а рядом кто-то распылил розовую краску. Она залила десятки человек, включая саму фигурантку дела Анну Павликову. Потом уже в суде, во время перерыва, девушка будет озабоченно осматривать свою белую рубашку в розовых пятнах и спрашивать маму, отстирается ли краска. "А вообще я испугалась на секунду, что парень перережет горло себе", - сказала она. Осенью прошлого года в этом же суде во время заседания вскрыли себе вены двое обвиняемых по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков.
Только после акции с краской молодого человека с манекеном повалили полицейские и уволокли в сторону автозака. Задержанный продолжал кричать: "Свободу политзаключенным!". В это время из толпы выхватили вторую девушку - блондинка с короткой стрижкой и в полицейской форме, она выкрикивала тот же лозунг. Ее также задержали. "Как вас зовут? Назовите имя!", - кричала им в след координатор ОВД-Инфо Алла Фролова. Но те не успели. "Это питерские активисты", - перешептывались в толпе. Позже подтвердилось, что активиста зовут Павел Крисевич и он действительно из Санкт-Петербурга.
После акции с манекеном у дороги с плакатом в одиночный пикет встал немолодой мужчина. На нем было написано: "Свободу Новому величию". Его тоже вскоре задержали.
Заседание началось с опозданием, а в зал суда попали лишь родственники и журналисты. Приговор фигурантам судья Александр Маслов зачитывал почти четыре часа. Мария Дубовик, Аня Павликова и Максим Рощин стояли в зале вместе с адвокатами и родственниками, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Руслан Костыленков и Дмитрий Полетаев - отдельно в стеклянном аквариуме. Они жаловались на нестерпимую духоту - слабый кондиционер почти не работал, у многих кружилась голова. Журналисты, которые следили за трансляцией в отдельной комнате и едва могли разобрать слова судьи.
Но с самого начала стало ясно, что приговор обвинительный. Люди перед зданием суда - около 200 человек вместе с журналистами - прочитали об этом в соцсетях и начали скандировать: "Невиновны!".
Судья посчитал иначе. Он проигнорировал доводы защиты, что обвиняемые стали жертвами провокации. Из его заключения следует, что вина доказана уже хотя бы потому, что ребята сами создали чат, в который уже потом вступил Руслан Д. Суд счел, что сам факт создания положил начало экстремистскому сообществу.
Наказание, которое озвучил судья Маслов, было максимально приближено к тому, что запрашивало обвинение. Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова - к 6,5 и 6 годам колонии. Остальные участники получили условные сроки. Дмитрий Полетаев - 6,5 лет. Максим Рощин - 6,5 лет, Мария Дубовик - 6 лет, Анна Павликова - 4 года.
Еще двое фигурантов дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов - не присутствовали в суде. Они заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии, Рустамова - к 1,5 года заключения условно. Уже после приговора Ребровский отказался от своих показаний, суд отменил приговор и направил его дело на новое рассмотрение. 6 августа суд заявил, что доверяет признательным показаниям Павла Ребровского, от которых тот отказался.
На улице четверых фигурантов, получивших условные сроки, встречают аплодисментами. Но сами они в смятении и не готовы говорить с журналистами. За них снова говорят родители.
"Мы ждали, что все-таки хоть какое-то чудо произойдет. Но вы сами видите… Когда такая жуткая несправедливость, на которую смотришь и понять не можешь, что произошло", - говорит со слезами мама Марии Дубовик Наталья Севастьянова. Сама Дубовик добавляет: "Но мы не рады, совсем не рады".
"Я чувствую большое разочарование. Казалось, это дело настолько разваливается, что правосудие услышит сторону защиты. Но нет", - сказала DW телеведущая Татьяна Лазарева. Она была одной из тех, кто организовывал в Москве "Марш матерей" в поддержку арестованных по "Новому величию". Но это не означает, что мы опустили руки, уточняет Лазарева. "Это временное поражение, которое, конечно, расстраивает. Но начнется новый этап этого дела", - заключила она.
Адвокаты фигурантов дела подтвердили, что будут обжаловать приговор.
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