В Москве перед началом заседания по делу "Нового величия" прошли задержания

В Москве, у Люблинского суда, в четверг, 6 августа, перед началом заседания по делу "Нового величия", было задержано как минимум трое активистов.

Как сообщают корреспонденты DW с места события, один из задержанных пришел к зданию суда в форме сотрудника полиции с манекеном, расписанным всевозможными политическими тэгами: "дело сестер Хачатурян", "Pussy Riot", "Свобода", "Справедливость" и другими.

Акция протеста с перерезанием горла манекену

Молодой человек выкрикивал различные лозунги, однако полиция не трогала его до тех пор, пока он не вытащил желтый канцелярский нож и не перерезал манекену горло, из которого брызнула розовая краска, запачкавшая лица окружающих. Свою акцию молодой человек завершил словами: "Здесь совершается настоящее жертвоприношение".

Вторая задержанная - девушка, кричавшая у здания суда: "Свободу политическим заключенным!" По некоторым данным, задержанные молодые люди могут быть анархистами из Санкт-Петербурга. Также был задержан мужчина, стоявший с плакатом вне территории суда.

Среди собравшихся перед зданием суда были, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе и журналист Илья Азар, передают корреспонденты DW.

На заседании суда в четверг ожидается оглашение приговора по делу "Нового величия".

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