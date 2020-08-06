 В Москве перед началом заседания по делу ″Нового величия″ прошли задержания | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве перед началом заседания по делу "Нового величия" прошли задержания

Один из активистов у здания Люблинского суда в Москве перерезал горло манекену со словами: "Здесь совершается настоящее жертвоприношение".

Полицейский уносит манекен перед зданием Люблинского суда в Москве

В Москве, у Люблинского суда, в четверг, 6 августа, перед началом заседания по делу "Нового величия", было задержано как минимум трое активистов.

Как сообщают корреспонденты DW с места события, один из задержанных пришел к зданию суда в форме сотрудника полиции с манекеном, расписанным всевозможными политическими тэгами: "дело сестер Хачатурян", "Pussy Riot", "Свобода", "Справедливость" и другими.

Акция протеста с перерезанием горла манекену

Молодой человек выкрикивал различные лозунги, однако полиция не трогала его до тех пор, пока он не вытащил желтый канцелярский нож и не перерезал манекену горло, из которого брызнула розовая краска, запачкавшая лица окружающих. Свою акцию молодой человек завершил словами: "Здесь совершается настоящее жертвоприношение".

Вторая задержанная - девушка, кричавшая у здания суда: "Свободу политическим заключенным!" По некоторым данным, задержанные молодые люди могут быть анархистами из Санкт-Петербурга. Также был задержан мужчина, стоявший с плакатом вне территории суда.

Среди собравшихся перед зданием суда были, в частности, муниципальный депутат Илья Яшин, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе и журналист Илья Азар, передают корреспонденты DW.

На заседании суда в четверг ожидается оглашение приговора по делу "Нового величия".

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:46

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия" (30.08.2018)

 

Контекст

Фигурант дела "Нового величия" получил убежище в Украине

Сергей Гаврилов сбежал в Украину из-под домашнего ареста в октябре 2019 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в России в создании экстремистского сообщества.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Марш матерей, или Как в России борются против политических репрессий. Европа в фокусе (17.02.2020)  

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом (05.11.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима  

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно  

На пути шествия в Хабаровске неизвестные открывают сточные люки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно