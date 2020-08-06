Правозащитники и деятели культуры выступили в защиту осужденных по делу "Нового величия"

Российские правозащитники, а также деятели культуры и искусства в двух открытых письмах выступили в защиту фигурантов дела "Нового величия". Оба документа опубликованы накануне вынесения приговора, состоявшегося в четверг, 6 августа. Трех из семи молодых людей приговорили к срокам лишения свободы от 6 до 7 лет, еще четверых - к условным срокам от 4 до 6,5 лет.

Авторы первого письма, размещенного на сайте Московской Хельсинской группы, отмечают, что само дело "Нового величия" - прямое следствие полицейской провокации, поскольку внедренный спецслужбами агент Руслан Д. подталкивал фигурантов дела к нарушению закона, самостоятельно создал все атрибуты "экстремистского сообщества" - структуру организации и ее программу.

Кроме того, как указывают авторы письма, в деле отсутствуют мотивы преступления, которые должно доказать следствие, а также цель, ради которой был создано это якобы "экстремистское сообщество". По мнению правозащитников, фигурантов дела фактически наказали за "критическое отношение к действующей власти и за попытку обсуждать ситуацию в стране". Никакие действия подсудимых не являются преступлением в значении "нарушение уголовного закона", говорится в документе. Обвиняемые по этому делу должны быть оправданы, заявил правозащитники. Письмо подписали более 60 человек, в том числе Олег Орлов, Светлана Ганнушкина, Вячеслав Бахмин, Николай Сванидзе.

"Деградация российской правоохранительной системы"

Другое открытое письмо в защиту молодых людей выпустили российские писатели, деятели искусства, журналисты и ученые, оно опубликовано на сайте московской ассоциации "Свободное слово". Авторы письма потребовали "полностью оправдать обвиняемых за отсутствием события преступления", а также "уволить следователей, заводящих дела на вчерашних детей на основании доносов".

"Дело "Нового величия" не имеет под собой никакой доказательной базы, это позор и деградация российской правоохранительной системы", - заявили авторы письма. Вместо поиска настоящих террористов российские силовики обвиняют в экстремизме студентов, собиравшихся в "Макдональдсе" поговорить о политике, отмечается в документе. На момент публикации статьи свои подписи под письмо поставили более 80 человек, в том числе Людмила Улицкая и Виктор Шендерович.

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