 Суд вынес приговоры фигурантам дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд вынес приговоры фигурантам дела "Нового величия"

Суд приговорил трех фигурантов дела "Нового величия" к срокам заключения от 6 до 7 лет и еще четверых обвиняемых - к условным срокам от 4 до 6,5 лет. Кроме того, они получили два года ограничения свободы.

Обвиняемые по делу Нового величия в зале суда в Москве

Обвиняемые по делу "Нового величия" в зале суда в Москве

Люблинский суд Москвы в четверг, 6 августа, вынес приговор семи фигурантам по делу о создании экстремистского сообщества "Нового величия".

Так, Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова - 6,5 и 6 годам колонии. Дмитрию Полетаеву присудили 6,5 лет тюремного заключения условно. Максиму Рощину - 6,5 лет условно, Марии Дубовик - 6 лет условно, Анне Павликовой - 4 года лишения свободы условно.

Все фигуранты дела кроме Павликовой получили кроме того два года ограничения свободы и запрет на выкладывание данных в интернет в течение 5-6 лет.

Адвокаты подсудимых объявили, что намерены обжаловать любой обвинительный приговор. Перед зданием суда собрались несколько сотен человек, скандировавших "Невиновны!", передает корреспондент DW. По его словам, спустя некоторое время на место подъехал автозак и грузовик с ОМОНом.

Дело "Нового величия"

Осужденные были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, они собирались "свергнуть конституционный строй в России". Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Адвокаты и правозащитники убеждены, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Двое фигурантов дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов - заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Ребровского приговорили к 2,5 лет колонии, Рустамова - к 1,5 года заключения условно. Уже после приговора Ребровский отказался от своих показаний, суд отменил приговор и направил его дело на новое рассмотрение. 6 августа суд заявил, что доверяет признательным показаниям Павла Ребровского, от которых тот отказался.

Один из фигурантов дела - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и в июне 2020 года получил убежище в Украине.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:46

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"

Контекст

Голодовки и пикеты: матери российских политзаключеннных требуют диалога с властью

DW поговорила с участниками движения "Матери против политических репрессий". 19 декабря многие из них вышли с пикетом к зданию, где проходила пресс-конференция Владимира Путина.  

Дело "Нового величия": что происходит с обвиняемыми

Обвиняемые по делу "Нового величия" ходатайствуют о прекращении их уголовного преследования, а их адвокаты на пресс-конференции пожаловались на давление со стороны российских спецслужб.  

Лев Пономарев о конфликте с ФСБ, "Новом величии" и штрафах "иноагента"

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Также по теме

Russland Moskau | Polizei | Festnahme eines Aktivisten

В Москве перед началом заседания по делу "Нового величия" прошли задержания 06.08.2020

Один из активистов у здания Люблинского суда в Москве перерезал горло манекену со словами: "Здесь совершается настоящее жертвоприношение".

Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau

Обвинение запросило сроки для фигурантов дела "Нового величия" 14.07.2020

Самый суровый срок по делу "Нового величия" прокуратура запросила для Руслана Костыленкова: 7,5 лет колонии общего режима. Для четырех обвиняемых были запрошены условные сроки.

Russland Moskau | Sergey Gavrilov der Bewegung Novoye Velichiye vor Gericht

Фигурант дела "Нового величия" получил убежище в Украине 12.06.2020

Сергей Гаврилов сбежал в Украину из-под домашнего ареста в октябре 2019 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в России в создании экстремистского сообщества.

Реклама

Самые читаемые

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима  

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно  

На пути шествия в Хабаровске неизвестные открывают сточные люки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно