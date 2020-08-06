Суд вынес приговоры фигурантам дела "Нового величия"

Люблинский суд Москвы в четверг, 6 августа, вынес приговор семи фигурантам по делу о создании экстремистского сообщества "Нового величия".

Так, Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова - 6,5 и 6 годам колонии. Дмитрию Полетаеву присудили 6,5 лет тюремного заключения условно. Максиму Рощину - 6,5 лет условно, Марии Дубовик - 6 лет условно, Анне Павликовой - 4 года лишения свободы условно.

Все фигуранты дела кроме Павликовой получили кроме того два года ограничения свободы и запрет на выкладывание данных в интернет в течение 5-6 лет.

Адвокаты подсудимых объявили, что намерены обжаловать любой обвинительный приговор. Перед зданием суда собрались несколько сотен человек, скандировавших "Невиновны!", передает корреспондент DW. По его словам, спустя некоторое время на место подъехал автозак и грузовик с ОМОНом.

Дело "Нового величия"

Осужденные были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, они собирались "свергнуть конституционный строй в России". Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Адвокаты и правозащитники убеждены, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Двое фигурантов дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов - заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Ребровского приговорили к 2,5 лет колонии, Рустамова - к 1,5 года заключения условно. Уже после приговора Ребровский отказался от своих показаний, суд отменил приговор и направил его дело на новое рассмотрение. 6 августа суд заявил, что доверяет признательным показаниям Павла Ребровского, от которых тот отказался.

Один из фигурантов дела - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и в июне 2020 года получил убежище в Украине.

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