Премия "Лола" 2020 года присуждена фильму "Крушители системы"

Немецкой кинопремии (Deutscher Filmpreis), известной также как "Лола", в номинации "Лучший художественный фильм" удостоилась в 2020 году драма "Крушители системы". Об этом объявила в субботу, 25 апреля, Германская киноакадемия. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в присутствии гостей, ее транслировал общественно-правовой телеканал ARD.

Картина "Крушители системы" режиссера Норы Фингшайдт (Nora Fingscheidt) повествует о жизни девочки из неблагополучной семьи, которая склонна к неконтролируемым вспышкам агрессии из-за детской травмы. Мать не справляется с воспитанием 9-летней Бенни, и девочка оказывается в детском доме.

Фильм был номинирован в десяти категориях и в итоге завоевал восемь наград. Исполнительница роли Бенни, 11-летняя Хелена Ценгель (Helena Zengel) была признана лучшей актрисой. Лучшим актером стал Альбрехт Шух (Albrecht Schuch), сыгравший в "Крушителях системы" роль наставника Бенни.

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