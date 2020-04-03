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Пражская весна

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Пражская весна".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Konev statue - Denkmal für Iwan Konew, Marschall der Sowjetunion, in Prag, Tschechien.

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу 03.04.2020

Монументальную статую перенесут в запланированный "Музей памяти 20 века". Памятник Коневу был демонтирован, несмотря на протесты России.
**ARCHIV** Russische Panzer am 21. August 1968 auf dem Prager Wenzels-Platz. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, den Prager Fruehling nicht zu vergessen. Merkel widmete dem Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, und dessen gewaltsamer Niederschlagung vor 40 Jahren durch Truppen des Warschauer Paktes am Samstag 21. Juni 2008 ihre woechentliche Videobotschaft im Internet. Darin stellte sie den Prager Fruehling in eine Reihe mit dem 17. Juni 1953 in der DDR, dem ungarischen Volksaufstand 1956 und der polnischen Solidarnosc. (AP Photo/fls/Peter Winterbach) **FILE** Aug 21, 1968 file picture shows a Soviet tanks that moves into Wenceslas Square in Prague. (AP Photo/Peter Winterbach) |

Чехия и Словакия возмущены российским законопроектом о вторжении 1968 года 03.06.2019

Участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, предлагающий признать участников вторжения в Чехословакию "ветеранами боевых действий". Прага и Братислава считают документ ревизионистским.

Почему Маккейн не любил Трампа и называл Путина бандитом и убийцей - DW Новости (27.08.2018) 28.08.2018

В минувшие выходные ушел из жизни американский сенатор Джон Маккейн. Он выступал за ведение диалога с Кремлем с позиции силы. Маккейн был одним из самым известных и влиятельных оппонентов Дональда Трампа.

Диссиденты на Красной площади - полвека назад и сегодня (25.08.2018) 27.08.2018

В августе 1968 года они открыто выразили свой протест против ввода советских войск в Чехословакию. Полвека спустя у стен Кремля вновь задержания. На этот раз акцию на Красной площади провели участники тех событий и их друзья.
9TS-1968-8-21-A1-5 (77212) Prag 1968, Panzer in Prag Einmarsch in die CSSR, 20./21. August 1968. (Truppen des Warschauer Pakts besetzen die CSSR; passiver Widerstand der Be- völkerung). - Die Panzer der Interventionstruppen in den Straßen von Prag. - Foto, 21.August. E: Prague 1968 / Tanks in Prague / Photo Invasion of Czechoslovakia, 20th/21st August 1968. (Troops of the Warsaw Pact invade and occupy Czechoslovakia; passive resis- tance by the population). - The tanks of the invading troops in the streets of Prague. - Photo, 21st August. F: Invasion de la Tchécoslovaquie après le 'Printemps de Prague Invasion de la Tchécoslovaquie après le 'Printemps de Prague ', par les troupes du Pacte de Varsovie, 20-21 août 1968. - Chars dans les rues de Prague, 21 août. - |

50 лет назад была подавлена танками "Пражская весна" 21.08.2018

21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом.
Prague residents carrying Czechoslovak flag and throwing burning torches attempt to stop a Soviet tank in downtown Prague on 21 August 1968 as the Soviet-led invasion by the Warsaw Pact armies crushed the so called Prague Spring reform in former Czechoslovakia thirty years ago. This Thursday sees the 30th anniverary of the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops to crush reforms by communsit leader Alexander Dubcek. dpa |

Владимир Лукин: Подавление "Пражской весны" и крах СССР тесно связаны 21.08.2018

Член Совета Федерации Владимир Лукин, очевидец "Пражской весны", в интервью DW объяснил ее значение, а также оценил последствия введения СССР войск в Чехословакию 50 лет назад.
08.2018/Prag Titelblatt der Pfadpfinder-Zeitung Nepokorena vom 22. August 1968

У посольства РФ в Праге прошла акция в память о событиях 1968 года 20.08.2018

Несколько сотен человек пришли к посольству РФ в Праге в годовщину ввода войск в ЧССР. Демонстранты выступили за то, чтобы сократить российское представительство в Чехии.
Czech youngsters holding Czechoslovak flag stand atop an overturned truck as other Prague residents surround Soviet tanks in downtown Prague on 21 August 1968 as the Soviet-led invasion by the Warsaw Pact armies crushed the so called Prague Spring reform in former Czechoslovakia thirty years ago. This Thursday sees the 30th anniverary of the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops to crush reforms by communsit leader Alexander Dubcek. dpa |

Почти половина россиян не знает о вводе советских войск в Чехословакию 19.08.2018

По мнению социолога Льва Гудкова, результаты опроса "Левада-центра" о вторжении советских войск в Чехословакию говорят о возвращении РФ к пропаганде в духе эпохи Брежнева.
Czech youngsters holding Czechoslovak flag stand atop an overturned truck as other Prague residents surround Soviet tanks in downtown Prague on 21 August 1968 as the Soviet-led invasion by the Warsaw Pact armies crushed the so called Prague Spring reform in former Czechoslovakia thirty years ago. This Thursday sees the 30th anniverary of the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops to crush reforms by communsit leader Alexander Dubcek. dpa |

Земана критикуют за неучастие в мероприятиях к 50-летию оккупации ЧССР 17.08.2018

Глава партии "Традиция Ответственность Процветание 09" призвал президента Милоша Земана не пренебрегать своими конституционными обязанностями и выступить с речью 21 августа.
**ARCHIV** Russische Panzer am 21. August 1968 auf dem Prager Wenzels-Platz. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, den Prager Fruehling nicht zu vergessen. Merkel widmete dem Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, und dessen gewaltsamer Niederschlagung vor 40 Jahren durch Truppen des Warschauer Paktes am Samstag 21. Juni 2008 ihre woechentliche Videobotschaft im Internet. Darin stellte sie den Prager Fruehling in eine Reihe mit dem 17. Juni 1953 in der DDR, dem ungarischen Volksaufstand 1956 und der polnischen Solidarnosc. (AP Photo/fls/Peter Winterbach) **FILE** Aug 21, 1968 file picture shows a Soviet tanks that moves into Wenceslas Square in Prague. (AP Photo/Peter Winterbach) |

Президент Чехии возмущен статьей о "Пражской весне" на сайте телеканала "Звезда" 23.11.2017

На встрече с премьером РФ Милош Земан назвал автора публикации о "Пражской весне" сумасшедшим. Медведеву пришлось оправдываться и прояснять официальную позицию Кремля.
Bildnummer: 60467759 Datum: 01.09.2013 Copyright: imago/Xinhua (130912) -- BRUSSELS, Sept. 01, 2013 (Xinhua) -- The photo taken on Sept. 1, 2013 shows the Prague Castle and St. Vitus Cathedral in Prague, capital of Czech Republic, As home to a number of famous cultural attractions, the extensive historic centre of Prague has been included in the UNESCO World Heritage List since 1992. In the course of the 1100 years of its existence, Prague s development can be documented in the architectural expression of many historical periods and their styles. (Xinhua/Zhou Lei) CZECH-PRAGUE-UNESCO-WORLD HERITAGE LIST PUBLICATIONxNOTxINxCHN Altstadt Reisen xns x1x 2013 quer 60467759 Date 01 09 2013 Copyright Imago XINHUA Brussels Sept 01 2013 XINHUA The Photo Taken ON Sept 1 2013 Shows The Prague Castle and St Vitus Cathedral in Prague Capital of Czech Republic As Home to a Number of Famous Cultural attractions The extensive Historic Centre of Prague has been Included in The Unesco World Heritage List Since 1992 in The Course of The 1100 Years of its Existence Prague S Development CAN Be documented in The Architectural Expression of MANY Historical periods and their Styles XINHUA Zhou Lei Czech Prague Unesco World Heritage List PUBLICATIONxNOTxINxCHN Old Town Travel xns x1x 2013 horizontal

МИД Чехии: РФ не должна признавать ветеранами участников подавления "Пражской весны" 08.06.2016

Москва не должна признавать ветеранами войны участников подавления "Пражской весны", заявил глава МИД Чехии Заоралек. Отношение Москвы к событиям 1968 года имеет принципиальное значение, подчеркнул он.
Bildnummer: 60467759 Datum: 01.09.2013 Copyright: imago/Xinhua (130912) -- BRUSSELS, Sept. 01, 2013 (Xinhua) -- The photo taken on Sept. 1, 2013 shows the Prague Castle and St. Vitus Cathedral in Prague, capital of Czech Republic, As home to a number of famous cultural attractions, the extensive historic centre of Prague has been included in the UNESCO World Heritage List since 1992. In the course of the 1100 years of its existence, Prague s development can be documented in the architectural expression of many historical periods and their styles. (Xinhua/Zhou Lei) CZECH-PRAGUE-UNESCO-WORLD HERITAGE LIST PUBLICATIONxNOTxINxCHN Altstadt Reisen xns x1x 2013 quer 60467759 Date 01 09 2013 Copyright Imago XINHUA Brussels Sept 01 2013 XINHUA The Photo Taken ON Sept 1 2013 Shows The Prague Castle and St Vitus Cathedral in Prague Capital of Czech Republic As Home to a Number of Famous Cultural attractions The extensive Historic Centre of Prague has been Included in The Unesco World Heritage List Since 1992 in The Course of The 1100 Years of its Existence Prague S Development CAN Be documented in The Architectural Expression of MANY Historical periods and their Styles XINHUA Zhou Lei Czech Prague Unesco World Heritage List PUBLICATIONxNOTxINxCHN Old Town Travel xns x1x 2013 horizontal

В Чехии вспоминают вторжение советских войск 1968 года 21.08.2015

Международное напряжение будет возрастать, заявил в ходе акции памяти в годовщину вторжения советских войск в Чехословакию председатель сената Милан Штех. При этом он напомнил об аннексии Крыма Россией.
Prag (Tschechien): Blick vom Altstädter Brückenturm auf die Karlsbrücke über die Moldau auf die historische Kleinseite mit der Burg (r., oben). Besonders in der Urlaubszeit drängen sich Tausende Touristen durch die Hauptstadt Tschechiens, die in der Welt als Das Goldene Prag, die Hunderttürmige Stadt oder das Herz Europas bekannt ist. Prag ist ist eine der neun Städte, denen die Europäische Gemeinschaft den Titel Europäische Metropole des Jahres 2000 erteilt hat. Durch seine reiche Geschichte und seine historischen Bauten aller Epochen in der Altstadt, der Kleinseite und dem Burgviertel zählt die Stadt an der Moldau zu den meist besuchten Städten Europas.

Посол РФ вызван в МИД Чехии из-за фильма "Варшавский договор" 01.06.2015

Поводом для дачи объяснений со стороны российского дипломата в министерстве иностранных дел Чехии также стало включение в черный список Москвы четырех чешских политиков.
ARCHIV - Der Chefdirigent des NDR- Sinfonieorchesters, Thomas Hengelbrock, dirigiert am 09.09.2011 in Hamburg in der Laeiszhalle eine Einspielprobe. Thomas Hengelbrock bleibt Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters. Sein Vertrag wurde bis Mitte 2016 verlängert, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag mit. Foto: Angelika Warmuth dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий оркестр откроет "Пражскую весну" 11.05.2015

Фестиваль классической музыки в Праге открывает по традиции патриотический цикл симфонических поэм Бедржиха Сметаны. На этот раз его исполнит симфонический оркестр NDR.
ARCHIV - Jubelnde Menschen stehen am 09.11.1989 auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereint. dpa (zu dpa «Das große Gedenkjahr - 2014 wird an Weltkriege und Mauerfall erinnert» vom 20.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение Берлинской стены стало символом перемен на востоке Европы 07.11.2014

В 1989 году на востоке Европы произошел решающий перелом после десятилетий коммунистической диктатуры. Но первые трещины в Берлинской стене появились намного раньше.
©Kyodo/MAXPPP - 21/02/2014 ; KIEV, Ukraine - Independence Square, the center of anti-government demonstrations in the Ukrainian capital of Kiev, is enveloped in black smoke on Feb. 19, 2014, following deadly clashes between police and protesters the night before. (Kyodo)

От Пекина до Майдана: главные площади революций 10.03.2014

Здесь решаются судьбы стран и народов. Они притягивают к себе протестующих и желающих быть услышанными. Городские площади и в наше время становятся местом сражений и радикальных перемен.
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