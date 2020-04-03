Пражская весна

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В минувшие выходные ушел из жизни американский сенатор Джон Маккейн. Он выступал за ведение диалога с Кремлем с позиции силы. Маккейн был одним из самым известных и влиятельных оппонентов Дональда Трампа.
В августе 1968 года они открыто выразили свой протест против ввода советских войск в Чехословакию. Полвека спустя у стен Кремля вновь задержания. На этот раз акцию на Красной площади провели участники тех событий и их друзья.