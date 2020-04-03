Пражская весна

Диссиденты на Красной площади - полвека назад и сегодня (25.08.2018)

В августе 1968 года они открыто выразили свой протест против ввода советских войск в Чехословакию. Полвека спустя у стен Кремля вновь задержания. На этот раз акцию на Красной площади провели участники тех событий и их друзья.