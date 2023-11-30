"Безумно диссидент". Нельзя было сдавать страну "гэбилам"

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вошли советские танки. Так правительство СССР отреагировало на "Пражскую весну" - общественные выступления в стране за декоммунизацию и демократические реформы в Чехословакии, которые были жестоко подавлены. Через несколько дней, 25 августа восемь человек вышли на Красную площадь с лозунгами против вторжения советских войск в Чехословакию "Позор оккупантам!", "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу", "Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!". Через несколько минут демонстрацию жестоко разогнали, а ее участники получили тюремные сроки, были отправлены в ссылки, а двоих из них приговорили к принудительному психиатрическому лечению. Одним из участников легендарной демонстрации против вторжения СССР в Чехословакию был Виктор Файнберг - борец против психиатрических репрессий в СССР и жертва карательной психиатрии.

Виктор Файнберг, по образованию филолог, провел в заключении 5 лет и 3 месяца (с 1968 года по 1973 год). Из них более четырех лет он находился в психиатрической больнице тюремного типа на Арсенальной улице в Ленинграде, где держал длительные голодовки, добиваясь соблюдения прав заключенных. После освобождения он эмигрировал во Францию, основал фонд Campaign Against Psychiatric Abuses и всю оставшуюся жизнь боролся против карательной психиатрии и других нарушений прав человека, привлекая внимание общественности всего мира к ситуации в СССР. Ему удалось добиться осуждения этой практики и помочь многим людям, оказавшимся в тисках советского режима. В документальном фильме Кирилла и Ксении Сахарновых "Безумно диссидент" Виктор Файнберг рассказывает удивительные, ужасающие и ранее неизвестные факты о событиях тех лет: что заставило его выйти на Лобное место, как он смог выстоять против карательной системы, почему совершил попытку самоубийства в больнице. Его повествование дополняют живые свидетели: врач психиатрической больницы, наблюдавший Файнберга, дети, коллеги. В фильмографии режиссеров это уже третья документальная картина, посвященная героям этой демонстрации, после фильмов "5 минут свободы" (2012) и "Наталья Горбаневская: "Я не героиня" (2016). Создатели "Безумно диссидент" обращают особое внимание на опасность повторения практики карательной психиатрии в современной России. Автор и режиссер фильма Ксения Сахарнова рассказала DW о том, как готовился фильм, почему она не осуждает людей "системы" и есть ли сегодня будущее у политических протестов в России.

DW: Это уже третий фильм, который вы посвящаете событиям 1968 года, героям знаменитой демонстрации против вторжения советских войск в Чехословакию. Как вы заинтересовались этой темой?

- Как и большинство россиян, которые сегодня мало осведомлены о советском правозащитном движении, я долго ничего не знала об этом событии. Замысел первого фильма родился, когда я увидела в сети, как на 40-летие той демонстрации молодые ребята в Москве сделали такую же памятную акцию и вышли на Лобное место с тем же лозунгом - "За вашу и нашу свободу". Тогда у меня и появилась идея снять фильм о связи времен и поколений активистов.

Виктор Файнберг (1931-2023), в фильме "Безумно диссидент" Фото: Kirill Sakharnov

Во время съемок первого фильма "5 минут свободы" как раз шел суд над Ходорковским. Мы смогли снять много протестных акций, которые проходили тогда в Москве, а закончили свой фильм большим митингом, который состоялся на проспекте Сахарова. Тогда у всех была надежда, что протестом можно что-то изменить. Но как показало время, все только ухудшилось. Почти никто из тех молодых ребят, выходивших на памятную акцию к 40-летию, не остался сегодня в России, все разъехались. А у единственного оставшегося сейчас проходят обыски.

- Каким был Виктор Файнберг? Почему он стал героем вашего третьего фильма?

- Я называла его рыцарем правозащитного движения, это был человек не из нашего времени. У него даже была такая походка, как будто он летел над землей. Он всего себя посвящал другим людям. Когда он сидел в тюрьме, все голодовки, которые он там держал, они были прежде всего за права заключенных. Он сыграл колоссальную роль в том, чтобы в Советском Союзе признали репрессии в области психиатрии. В эмиграции Виктор Файнберг создал большую организацию Campaign Against Psychiatric Abuses, куда входили выдающиеся люди - Том Стоппард, Макс Гаммон. Конечно, Виктор был не один - Владимир Буковский также много сделал в этой области, Александр Подрабинек написал об этом книгу, но его роль была ключевой.

- Один из второстепенных героев вашего фильма - врач Владимир Пшизов, который работал молодым психиатром в больнице, где держали Файнберга. Он, по сути, был частью этой системы, которая удерживала и мучила людей. Фиксируя его свидетельства, какие чувства вы к нему испытывали?

- Мне трудно осуждать людей, которые были в этой системе тогда или находятся сейчас. Лев Петров, Марина Вайханская, Владимир Пшизов - это были внутренние диссиденты, которые хоть и находились в системе, помогли Файнбергу выжить. Если человек способен по мере сил способствовать ослаблению системы или облегчению участи людей - пусть даже это какие-нибудь надзиратели в тюрьмах - пусть они будут. Тем более, они оставили подробные свидетельства о том, что происходило. Владимир Пшизов написал несколько книг, он их издает за свой счет. Сцены из его книги "Синдром замкнутого пространства", в которой он описал то, что происходило с Файнбергом, мы реконструировали в фильме.

- Почему ваш фильм сегодня, спустя полвека после событий, о которых рассказывает, интересует зрителей?

- В прошлом году 24 февраля я содрогнулась от того, насколько наш фильм опять стал актуален. Я бы хотела, чтобы это был фильм о прошлом, которое давно ушло. Но в современной России политзаключенных больше, чем в Советском Союзе. Вчера на премьере в Праге мы посвятили наш показ Владимиру Кара-Мурзе и всем политзаключенным. Оглядываясь на события 1968 года, мы видим, что герои нашего фильма, участники демонстрации, получили по нынешнему времени не такие уж и большие сроки, а некоторые даже обошлись ссылкой. Сейчас очень страшно за тех, кто остается в России.

Кадр из фильма "Безумно диссидент" Фото: Kirill Sakharnov

История смогла повториться, потому что с историей не закончили. Например, в Праге озаботились будущим страны, там была люстрация, в которой принимали участие чешские диссиденты. То же самое случилось в Польше. Если бы после развала СССР провели декоммунизацию, суд над КПСС, если бы объяснили народу, что это был преступный режим, а не "перегибы на местах" … Нельзя было сдавать страну гэбистам, как говорит Файнберг в нашем фильме - "гэбилам".

- В вашем фильме речь идет о людях, которые пошли на протест, ясно осознавая его тщетность. Чего они добились? Есть ли смысл в протестах сейчас?

- Горбаневская говорила: "Вся страна минус один человек - это уже не вся страна". Сейчас общество в России находится во фрустрации. Все больше распространяется мнение, что нет смысла выходить на протесты. Но в Чехии есть поговорка: "7 человек на Красной площади - это по крайней мере семь причин, чтобы не ненавидеть русских". Протест всегда имеет смысл. Это меняет мир со временем. Вот они вышли протестовать и через двадцать лет их поступок был признан в России. Призывать протестовать сейчас я, конечно, не буду, ведь я, в отличие от них, в безопасности.

- Чем протестующие сегодня отличаются от участников демонстрации 1968 года?

- Современный активизм отличается тем, что сегодня есть интернет, соцсети. Об акциях протеста узнают больше людей, у них больше поддержки. Буковский говорил: "Нам бы тогда интернет!". И еще одно отличие - сегодня у политических активистов более обреченное состояние. Тогда у людей была надежда, что если в Чехословакии что-то поменяется, то перемены дойдут и до России. Сейчас - абсолютный мрак.

Немецкая премьера фильма "Безумно диссидент" пройдет в Берлине сегодня, 30 ноября, в 18.30 в Еврейском общинном центре с участием режиссера Ксении Сахарновой.

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